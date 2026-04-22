El elenco de Michael: quién interpreta al Rey del Pop y su círculo cercano

El regreso de Michael Jackson a la conversación pública toma fuerza con el estreno de Michael, un biopic que promete acercar su historia a nuevas generaciones. La expectativa crece no solo por la figura del “Rey del Pop”, sino por el elenco elegido para retratar a quienes marcaron su vida personal y artística.

La producción apuesta por rostros reconocidos y nuevos talentos con el objetivo de construir un retrato amplio del fenómeno global que transformó la industria musical.

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, la película propone un recorrido por la trayectoria de Michael Jackson, desde sus primeros pasos en The Jackson 5 hasta su consolidación como una superestrella mundial.

El filme llegará a los cines el 24 de abril de 2026 y busca ofrecer una experiencia que combine música, contexto familiar y los momentos clave que definieron su legado.

¿Quién es quién en la película Michael? Reparto completo del biopic de Michael Jackson IG

¿Quién interpreta a Michael Jackson en la película Michael?

El papel principal recae en Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael Jackson. Se trata de su debut en el cine, un elemento que ha despertado interés tanto en la industria como entre los seguidores del artista. La elección responde a la intención de lograr una conexión emocional con el personaje, más allá del parecido físico.

Jaafar fue seleccionado tras un proceso de casting que comenzó en 2023. La producción buscaba a alguien con habilidades vocales, dominio del baile y la capacidad de transmitir la esencia del cantante. Su perfil cumplió con estos requisitos y lo colocó al frente de un proyecto con alta carga simbólica.

En la etapa infantil, el personaje es interpretado por Juliano Krue Valdi, quien recrea los primeros años de Michael dentro de The Jackson 5. Esta etapa resulta clave para entender el entorno familiar y el inicio de su carrera artística.

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Reparto completo de la película Michael

El biopic reúne a un elenco amplio que representa tanto el círculo íntimo como el entorno profesional del cantante. La selección incluye figuras que tuvieron un papel determinante en su desarrollo artístico.

Entre los nombres confirmados destacan:

1. Colman Domingo como Joe Jackson

El actor nominado al Oscar asume el papel del patriarca de la familia Jackson. Su personaje resulta fundamental para entender la dinámica familiar y la disciplina que marcó los inicios del grupo.

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2. Nia Long como Katherine Jackson

La actriz interpreta a la madre del cantante, una figura clave en su vida personal. Su presencia ofrece una mirada al lado más íntimo del artista.

3. Miles Teller como John Branca

Da vida al abogado que acompañó a Michael en distintas etapas de su carrera como solista. Su rol muestra el manejo profesional detrás del fenómeno musical.

4. Kendrick Sampson como Quincy Jones

El actor encarna al productor responsable de algunos de los álbumes más importantes de Michael Jackson, entre ellos Thriller. Su participación refleja el impacto creativo de esta colaboración.

5. Larenz Tate como Berry Gordy

Representa al fundador de Motown Records, pieza clave en el impulso inicial de The Jackson 5 dentro de la industria musical.

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A ellos se suman otros personajes que completan el retrato familiar:

Tito Jackson (niño) – Judah Edwards

Tito Jackson (adulto) – Rhyan Hill

Marlon Jackson (niño) – Jaylen Lyndon Hunter

Marlon Jackson (adulto) – Tre Horton

Jackie Jackson (niño) – Nathaniel Logan McIntyre

Jackie Jackson (adulto) – Joseph David-Jones

Jermaine Jackson (niño) – Jayden Harville

Jermaine Jackson (adulto) – Jamal R. Henderson

Este conjunto de actores permite reconstruir la evolución del grupo y la relación entre los hermanos a lo largo de los años.

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¿Por qué se eligió a Jaafar Jackson como el nuevo “Rey del Pop”?

La decisión de elegir a Jaafar Jackson no respondió únicamente a su vínculo familiar con el cantante. La producción buscó a un intérprete capaz de transmitir la esencia del artista sin caer en una imitación superficial.

El equipo creativo ha señalado que la intención del filme se centra en capturar el "espíritu y la energía" de Michael Jackson. La interpretación busca reflejar su impacto emocional y artístico, más que reproducir cada detalle de su comportamiento.

Jaafar ha desarrollado habilidades musicales desde los 12 años, lo que respalda su capacidad para asumir un papel que exige canto y baile. Esta preparación resultó determinante para su elección en un proyecto que exige credibilidad en escena.

Por su parte, el guionista John Logan ha destacado que la historia intenta mostrar el lado humano del artista. En su planteamiento, la música de Michael Jackson tenía una intención clara: "generar conexión entre las personas a través del arte". Este enfoque orienta el desarrollo del personaje dentro de la narrativa.

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Un retrato que busca nuevas audiencias

Michael se perfila como una producción que no solo apunta a los seguidores del cantante, sino también a quienes conocen su legado de forma indirecta. La combinación de un elenco diverso y una narrativa centrada en distintas etapas de su vida permite ampliar el alcance del biopic.

La película integra elementos familiares, profesionales y culturales para ofrecer una visión más completa del artista. Este enfoque intenta equilibrar el espectáculo con el contexto que rodeó su carrera.

El biopic Michael presenta un elenco que combina experiencia y nuevas figuras para reconstruir la historia de uno de los artistas más influyentes de la música.

La elección de Jaafar Jackson como protagonista marca una de las apuestas más relevantes de la producción, mientras que el resto del reparto aporta contexto a su entorno personal y profesional.

Con su estreno programado para abril de 2026, la película se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados dentro del género biográfico musical.