Los hermanos 'Weasley' están de vuelta en la nueva temporada de 'Harry Potter: Magos pasteleros'

Los gemelos Oliver y James Phelps, conocidos en el universo de Harry Potter como los hermanos Weasley, comenzaron hace dos años un proyecto en donde reunían a varios de los pasteleros más importantes del mundo —entre ellos los mexicanos Mitzi Reyes y Alex Madrigal— y les ponían a cocinar piezas alusivas a escenas del mago de Hogwarts para competir entre ellos, sacando así al primer lugar. Debido al éxito que este proyecto significó, los Phelps están de vuelta como hosts de la tercera temporada de Harry Potter: Magos pasteleros, de recién estreno.

“Es alucinante, para ser honesto el saber que la gente es capaz de hacer literalmente obras de arte. En seis horas los participantes pasan de la nada a (crear) esta escultura comestible, pero lo más importante es que, al ser una competencia de repostería, tiene que saber bien. Eso es algo que siempre cuidan mucho porque al fin y al cabo son reposteros y quieren asegurarse de que lo que presentan sepa bien.

Y no sólo sabe bien, ¡sabe increíble! Así que tenemos la suerte de que fuera de cámara nos lo comemos todo, así que podemos probarlo sin la presión de juzgar cuál es el mejor”, contó a Excélsior James Phelps, el menor de los hermanos que en la pantalla grande interpretó a Fred Weasley.

A este sentir se sumó Oliver, quien ha quedado maravillado al ver cómo una idea que se plasma de manera burda en un papel, se convierte en una pieza artística comestible.

“Ves una idea en papel como: ‘Bueno, vamos a hacer un perro de tres cabezas, vamos a hacer a Fluffy’ y luego, cada vez que vas a la estación de trabajo, ves cómo van moldeando cada cabeza. Las chicas del equipo Hufflepuff nos explicaban que tienen personalidades distintas, que los perros no tendrían la misma expresión y luego ves cómo Elizabeth (Rowe) hace los ojos. Yo asumiría que sólo le pones un poco de fondant con un punto, pero ella hizo un ojo completo con isomalt. Ese nivel de creatividad es algo que no esperas ver en un pastel”, apuntó Oliver.

James y Oliver Phelps. Cortesía HBO Max

Las casas de Hogwarts, presentes

Para esta nueva temporada, disponible en HBO Max, la dinámica de duplas compitiendo cambiará a como se vio en las primeras dos entregas y ahora serán cuatro equipos, conformados cada uno por tres pasteleros, que representarán las casas de Hogwarts: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Los participantes son pasteleros que ya fueron parte de alguna temporada y que no llegaron a la final.

Algunos ya han trabajado juntos, pero otros nunca habían formado parte de ese equipo, así que ves cómo empieza a desarrollarse esa dinámica. Yo no diría que se toman las cosas demasiado a pecho, como Miko (Uy), Chris (Teixeira) y Hemu (Basumatary) que son el equipo Slytherin. No es que estén saboteando a los demás, pero sí le ponen un poco de sazón con bromas a los otros concursantes, aunque sí ves salir ese lado competitivo”, detalló Oliver, el gemelo mayor, para continuar y adentrarse en cómo van a calificar en esta nueva entrega.

“Además, ahora tenemos un sistema de puntuación, así que nadie se va a casa en la primera prueba. Tienen que acumular puntos para quedarse, lo cual me parece genial porque permite a todos los reposteros mostrar de lo que son capaces sin el temor de ser eliminados tan rápido. Eso eleva mucho el nivel de los diseños y la forma en que combinan los sabores para que además sepa delicioso. Y nosotros tenemos la suerte de pasar por las estaciones de trabajo a probar todo lo que podemos”, apuntó Oliver Phelps, con una sonrisa pícara.

Cabe destacar que el equipo Gryffindor está integrado por Andy Ortega, Ángel Figueroa y Rui Mota; Hufflepuff contará con Elizabeth Rowe, Molly Robbins y Priya Winsor; Ravenclaw tendrá a Caitlyn Taylor, Jujhar Mann y Kimberly Adams. Finalmente. Slytherin contará con Christopher Teixeira, Hemu Basumatary y Miko Uy.

A 25 años de Harry Potter

Fue hace 25 años que estrenó la primera entrega fílmica de la saga, Harry Potter y la piedra filosofal, misma en la que se dieron a conocer los gemelos Phelps. Al hacerles esta observación, los Phelps, de hoy 40 años, compartieron sus impresiones sobre lo significativo que es para ellos este universo mágico que les ha dado mucho en todos los sentidos.

¡Lo primero es que me hace sentir muy viejo! Veinticinco años han pasado tan rápido, pero me alegra saber que no soy el único que se siente así. Es genial que esto haya marcado lo que hacemos desde la primera película y nunca pensamos que fuera a ser algo tan prolongado. Hemos tenido mucha suerte. Por eso hacer Harry Potter: Magos pasteleros ha sido increíble, porque es un enfoque distinto dentro de este universo, pero una dirección nueva que atrae a nuevos fans. Gente a la que tal vez no le interesaba Harry Potter, pero que disfruta la repostería, así que también empiezan a verlo”, explicó Oliver Phelps, quien le daba vida a George Weasley.

Harry Potter: Magos pasteleros. Cortesía HBO Max

“Creo que es una locura cómo ha pasado el tiempo, pero hemos conocido gente de todas partes del mundo, de México, por ejemplo, y sabemos lo mucho que las historias y ahora este programa de repostería significan para ellos. Es increíble haber sido parte de esto”, complementó James Phelps.

Y así como en las dos temporadas anteriores, en ésta tercera se contará con un equipo de jueces que evaluará el trabajo de repostería. Éste estará conformado por Duff Goldman y Sarah Mountain y el juez invitado será Masaharu Morimoto.

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