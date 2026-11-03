HBO Max revela nuevas imágenes de la serie de Harry Potter y La Piedra Filosofal

La plataforma HBO Max publicó un nuevo paquete de imágenes oficiales correspondientes a la primera temporada de la serie televisiva de Harry Potter. Las fotografías mostraron por primera vez al elenco infantil interactuando dentro de los inmensos sets de filmación y compartiendo escenas con personajes clásicos de la franquicia como Hagrid.

Este lanzamiento promocional ocurrió a escasos dos meses del anticipado estreno mundial de la adaptación audiovisual del libro Harry Potter y la piedra filosofal. Los estudios Warner Bros. programaron la llegada de esta producción para el próximo 25 de diciembre de 2026, buscando liderar los índices de audiencia globales durante la temporada navideña.

Póster oficial de la serie de Harry Potter. Foto: HBO Max / Warner Bros

El material inédito complementó la agresiva campaña de marketing que la cadena estadounidense inició hace apenas cinco días con la liberación del primer póster oficial. Dicho cartel presentó en primer plano al joven actor Dominic McLaughlin, responsable de interpretar al icónico mago adolescente y protagonista central de la historia literaria.

El equipo creativo detrás de la ambiciosa primera temporada

Esta tanda inaugural de la serie constará de ocho episodios escritos meticulosamente bajo la pluma de la guionista Francesca Gardiner, reconocida ampliamente por su trabajo en Succession y Killing Eve. La dirección de múltiples capítulos recayó sobre el cineasta Mark Mylod, famoso por encabezar entregas de alto perfil dramático para series como Game of Thrones.

La creadora del universo mágico original, la escritora británica J. K. Rowling, fungió como productora ejecutiva de la millonaria obra y supervisó directamente todos los detalles narrativos de la adaptación. El veterano productor David Heyman acompañó a la autora en esta labor de control creativo para garantizar la total fidelidad con los textos publicados hace más de dos décadas.

Las nuevas imágenes de la serie de Harry Potter. Foto: HBO Max / Warner Bros

El apartado sonoro quedó bajo la absoluta responsabilidad del aclamado compositor Hans Zimmer, ganador del premio de la Academia. El talentoso músico alemán elaboró una banda sonora completamente nueva y distintiva para separar esta producción televisiva de las memorables melodías cinematográficas del pasado.

Detalles de la trama y un oscuro misterio en Hogwarts

La historia de esta primera temporada adaptará íntegramente los acontecimientos de la novela inaugural, relatando el momento exacto en el que el protagonista recibe su mágica carta de aceptación. El guion presentará el emotivo encuentro inicial entre el joven huérfano y sus inseparables aliados de aventuras tras su llegada al legendario colegio de Hogwarts.

El histrión infantil Alastair Stout dio vida al leal y valiente aprendiz Ron Weasley, mientras que la actriz Arabella Stanton encarnó a la brillante bruja Hermione Granger. El trío protagónico enfrentará los complejos retos de su primer año escolar al mismo tiempo que investiga un poderoso objeto oculto dentro del enorme castillo escocés.

El elenco infantil de Harry Potter en nueva imágenes. Foto: HBO Max / Warner Bros

La intrincada narrativa obligará a los jóvenes estudiantes de primer ingreso a lidiar con el peligroso regreso de una fuerza amenazante vinculada directamente con el oscuro mago Lord Voldemort. Los directores apostaron fuertemente por utilizar efectos prácticos y tecnología digital de última generación para recrear los hechizos y las míticas criaturas fantásticas de este vasto universo.

Los millones de fanáticos disfrutarán del extenso episodio piloto durante la mañana de Navidad, marcando el inicio formal de una sólida estrategia de lanzamientos semanales a través del servicio de streaming. Las transmisiones oficiales concluirán su ciclo programado de ocho semanas de emisión continua justo en la celebración del Día de San Valentín, el próximo 14 de febrero de 2027.