James y Lily Potter ya tienen nuevos rostros; HBO confirma a los actores de la serie de Harry Potter

James y Lily Potter son dos personajes fundamentales en la historia de Harry Potter y ahora tendrán una nueva versión en la serie que prepara HBO. La producción continúa dando a conocer detalles de su reparto y recientemente anunció la incorporación de tres actores que interpretarán a integrantes de dos de las familias más conocidas del mundo mágico.

La nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling busca contar la historia del joven mago con mayor profundidad, por lo que los seguidores esperan conocer más sobre personajes y situaciones que tuvieron poca presencia en las películas.

Serie Harry Potter HBO

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la oportunidad de ver a personajes que no aparecieron directamente en las adaptaciones cinematográficas, pero que sí tuvieron importancia en los libros. Este es el caso de uno de los hermanos de Ron Weasley, quien finalmente tendrá su propia interpretación en pantalla.

Además, la producción permitirá que una nueva generación de espectadores conozca la historia de los padres de Harry.

¿Quiénes serán James y Lily Potter en la nueva serie de Harry Potter?

A través de sus nuevos anuncios sobre el reparto, HBO confirmó que Jasper Talbot y Hannah Chinn serán los encargados de interpretar a James y Lily Potter, respectivamente, en la adaptación televisiva.

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Ambos personajes son esenciales para entender el pasado de Harry, pues su muerte cambió por completo la vida del protagonista cuando apenas era un bebé.

La noche del 31 de octubre de 1981, Lord Voldemort llegó a la casa de la familia Potter con la intención de asesinar a Harry. Sin embargo, James y Lily murieron intentando proteger a su hijo, quien logró sobrevivir al ataque.

Con la nueva serie, existe la posibilidad de que el público conozca más detalles sobre ellos y los acontecimientos que ocurrieron antes de su muerte, aunque por ahora no se ha confirmado cuánto tiempo aparecerán en pantalla.

¿Quiénes son Jasper Talbot y Hannah Chinn?

Los actores elegidos para interpretar a los padres de Harry cuentan con experiencia en diferentes producciones, aunque sus trayectorias han seguido caminos distintos.

Por una parte, Hannah Chinn ha participado en proyectos de cine y televisión, principalmente en historias de drama, suspenso y terror. Entre sus trabajos se encuentra The Conjuring: Last Rites, película estrenada en 2025, donde tuvo una participación como presentadora de televisión.

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En cuanto a Jasper Talbot, su carrera se ha desarrollado principalmente en el teatro británico, aunque también cuenta con experiencia en televisión.

El actor ha formado parte de producciones como The Line of Beauty, presentada en el Almeida Theatre, y Redlands, obra en la que interpretó a Mick Jagger.

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Harry Gilby interpretará a Charlie Weasley en la serie de Harry Potter

Otra de las novedades del reparto es la incorporación de Harry Gilby, quien dará vida a Charlie Weasley, uno de los hermanos mayores de Ron.

Para quienes únicamente han visto las películas, su nombre podría resultar poco conocido, ya que el personaje no tuvo una participación directa en las adaptaciones cinematográficas.

Sin embargo, los lectores de los libros saben que Charlie es el segundo hijo de Molly y Arthur Weasley y que tiene una gran pasión por los dragones.

De hecho, trabaja como dragonologista en Rumania, donde se dedica al cuidado y estudio de estas criaturas mágicas. Su profesión es una de las razones por las que pasa tanto tiempo lejos de su familia.

A pesar de que no aparece constantemente en la historia, Charlie participa en algunos acontecimientos importantes y también se involucra en la lucha contra Lord Voldemort.

¿Quién es Harry Gilby, el actor que dará vida a Charlie Weasley?

El encargado de interpretar al personaje es un actor británico de 25 años, originario de Nottingham, que ha participado en diferentes proyectos de cine y televisión.

Uno de sus trabajos más conocidos fue en Tolkien, película biográfica estrenada en 2019, en la que interpretó una versión joven del escritor J. R. R. Tolkien, creador de El Señor de los Anillos.

También ganó reconocimiento por su participación en la serie The Last Kingdom y en la película Seven Kings Must Die, donde dio vida a Aethelstan.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter en HBO?

Los seguidores del mundo mágico no tendrán que esperar demasiado para conocer esta nueva versión de la historia, pues HBO anunció que la serie se estrenará durante la Navidad de 2026.

La producción contará con un nuevo elenco principal encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger.