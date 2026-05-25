¿Maltrato animal? Khloé Kardashian admite haber amputado las garras de sus gatos

Khloé Kardashian habló sobre una de las decisiones que más lamenta haber tomado con sus mascotas.

Y es que durante un episodio reciente de su podcast Khloé In Wonder Land, la empresaria contó que hace años permitió que les quitaran las garras a sus gatos, Grey Kitty y Baby Kitty, sin entender realmente lo que implicaba el procedimiento.

Khloé Kardashian admite que amputó las garras de sus gatos; abre duro debate sobre el declawing IG khloekardashian

¿Qué pasó con los gatos de Khloé Kardashian?

Khloé explicó que nunca antes había tenido gatos y que en ese momento siguió recomendaciones que hoy considera equivocadas. Ahora, dice sentirse mal al pensar en cómo afectó eso a sus mascotas.

“Fui mal aconsejada”, comentó Khloé durante la charla.

Asimismo, reconoció que sus gatos estuvieron incómodos y tristes después de la cirugía.

Khloé Kardashian vive pendiente de sus gatos

Durante el episodio, Khloé Kardashian explicó que actualmente tiene muchos cuidados con sus mascotas porque sabe que ya no pueden defenderse igual que otros gatos.

Contó que Grey Kitty y Baby Kitty usan AirTags para poder localizarlos fácilmente y que evita que se acerquen a puertas o ventanas por miedo a que se escapen.

“Perdieron sus herramientas de protección”, dijo la empresaria al hablar de las garras de los animales.

Khloé aseguró que esa preocupación está presente todos los días, especialmente porque entiende que los gatos usan sus uñas no solo para rascar cosas, sino también para protegerse y moverse con normalidad.

Khloé Kardashian admite que amputó las garras de sus gatos; abre duro debate sobre el declawing IG Storie khloekardashian

Khloé Kardashian habló del tema desde la experiencia

Aunque la familia Kardashian suele compartir temas relacionados con moda, relaciones o negocios, esta vez la conversación fue mucho más personal. Khloé no intentó justificar lo que hizo con sus mascotas.

Al contrario, explicó que si hubiera sabido más sobre el tema en aquel momento, probablemente habría tomado otra decisión.

Las declaraciones también abrieron conversación entre dueños de gatos y usuarios en redes sociales, ya que muchas personas desconocen cómo funciona realmente este procedimiento.

Actualmente, Khloé Kardashian mantiene a Grey Kitty y Baby Kitty dentro de casa y bajo vigilancia constante para evitar que puedan lastimarse o perderse.

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Quitarle las garras a tu gato está prohibido en varias partes de EU

El procedimiento para quitarles las garras a los gatos, conocido como declawing, ha sido muy cuestionado en los últimos años.

De acuerdo con la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), rascar es un comportamiento natural en los gatos y cumple varias funciones importantes, desde marcar territorio hasta estirar músculos y defenderse.

La organización también advierte que estas cirugías pueden provocar dolor y problemas físicos a largo plazo.

Por esa razón, distintos estados de Estados Unidos ya prohíben realizar este tipo de procedimientos cuando no existe una razón médica. Entre ellos están California, Nueva York, Maryland, Massachusetts y Virginia.

Además, ciudades como Denver, Austin y Pittsburgh también cuentan con restricciones relacionadas con esta práctica.