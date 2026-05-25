Marlene Calderón dice que bioserie de Gloria Trevi unió a sobrevivientes de caso Andrade

Marlene Calderón habló de la bioserie sobre Gloria Trevi y del impacto que tuvo en las mujeres que denunciaron públicamente lo que vivieron. Según su testimonio, la serie no solo reabrió heridas, sino que terminó provocando un efecto contrario al que ella percibió en la narrativa: unir a las sobrevivientes.

“Gracias a esa bioserie todas estamos unidas y estamos imparables”, dijo Marlene en el podcast Criminalmente, al referirse a la forma en que la producción las llevó a reencontrarse, hablar y organizarse frente a una versión que, según ella, consideraron sesgada.

Marlene Calderón dice que tuvo que ver la bioserie por razones legales

Calderón explicó que no quería volver a involucrarse públicamente en la historia ni figurar dentro de una producción relacionada con el caso; sin embargo, afirmó que tuvo que ver la bioserie por motivos legales, debido a que necesitaba responder una demanda.

“Tuve que ver por la cuestión legal para contestar la demanda de ella”, dijo en la entrevista, al explicar que debía revisar las partes en las que, según su relato, aparecía representada o aludida.

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En la conversación, el conductor del podcast señaló que percibió la serie como una producción autorizada por la cantante y con una mirada centrada en presentarla como víctima. Calderón coincidió en que, desde su perspectiva, la bioserie fue “peor” de lo que imaginó.

Marlene Calderón aseguró que antes de la salida de la serie le preguntó a Gloria Trevi qué necesidad tenía de realizar una producción de ese tipo.

Según su relato, Trevi le habría respondido que quería “decir la verdad” y que muchas mujeres podrían identificarse con la historia. Calderón afirmó que no le creyó esa explicación y que, al ver el resultado, confirmó sus temores.

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De la distancia al reencuentro entre sobrevivientes

Aunque Marlene Calderón criticó la bioserie, también reconoció que su aparición generó un efecto inesperado: acercó a varias de las mujeres que han hablado del caso.

Durante la entrevista, Calderón aseguró que actualmente mantiene contacto con otras sobrevivientes y que esa unión les ha permitido revisar sus historias desde otro lugar.

“Todas estamos en contacto, todas somos amigas”, expresó al hablar del vínculo que han construido con el paso del tiempo.

Una historia que volvió a abrirse con libros, series y procesos legales

Calderón también señaló que el caso volvió a tomar fuerza pública por otros materiales recientes, entre ellos el libro de Karla de la Cuesta, al que describió como una obra basada en expedientes de Chihuahua y declaraciones de varias mujeres. De acuerdo con Marlene, esos materiales ayudaron a que la historia volviera a discutirse fuera de la versión más conocida del caso.

En la entrevista, la sobreviviente también mencionó procesos legales en Estados Unidos y una demanda por millones de dólares, aunque afirmó que algunos señalamientos ya habrían sido desestimados. Ese punto forma parte de la disputa legal que rodea actualmente a las versiones públicas del caso, por lo que conviene manejarlo con precisión y atribuirlo siempre a sus declaraciones.