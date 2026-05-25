Marlene Calderón relata por qué estar en prisión fue mejor que volver con Andrade

Marlene Calderón relató en el podcast Criminalmente su paso por la cárcel y la forma en que ese encierro la hizo sentirse menos amenazante que el ambiente del que venía.

En entrevista, Marlene Calderón relató que fue detenida tras llegar a México procedente de Brasil, en medio de las investigaciones relacionadas con el caso. Según contó, ella había viajado con Karina Yapor y, aunque su intención era tomar después un vuelo hacia Los Mochis, terminó siendo llevada a la Procuraduría y posteriormente trasladada a Chihuahua.

En su testimonio, afirma que fue presentada ante la prensa como una de las “secuestradoras” de Karina Yapor, pese a que ella sostiene que también era víctima de una dinámica de dominio y miedo.

El traslado a Chihuahua y el ingreso al penal

En la entrevista, Marlene recordó que fue trasladada esposada en un avión comercial. Después, al llegar a Chihuahua y ver las torres del penal, entendió que sería ingresada a prisión. Según su relato, el director del centro la recibió de forma amable y ella pidió hacer una llamada para comunicarse con sus padres.

“Ya estoy en la cárcel”, recordó haber dicho al hablar por teléfono. Poco después, fue llevada al juzgado, donde vio a su madre y a su hermano mayor.

A partir de ese momento, explicó, comenzó una etapa marcada por el miedo, el silencio y la exposición pública.

Marlene Calderón habló sobre su paso en el clan Trevi-Andrade Criminalmente

La cantante afirmó que en ese momento todavía no decía la verdad sobre lo que había vivido. En la conversación, el entrevistador le preguntó si tenía miedo de hablar y ella respondió que sí. Según su testimonio, ese miedo era similar al de otras jóvenes involucradas en el caso, quienes al inicio también habrían negado o desmentido situaciones.

Nueve meses en prisión

Marlene Calderón dijo que permaneció nueve meses en prisión. Cuando el entrevistador le planteó que ese tiempo podía sentirse como una eternidad, ella respondió que, pese a todo, ahí podía ver a su madre y a su familia, quienes se trasladaban para visitarla.

En la entrevista, el conductor le preguntó directamente si para ella era mejor estar en prisión que regresar a Brasil o a cualquier otro punto del plan del grupo. Marlene respondió que en el penal podía comer lo que quería, estaba su mamá y, aunque todavía no hablaba, sentía que su paz comenzaba a trabajarse.

También dijo que sabía que aquello que había vivido ya no volvería a existir, y aclaró que siempre quiso irse de ahí y que ya se había escapado.

Continúan problemas legales para Marlene Calderón IG marlenecalderonderat

“Yo ya me había escapado”

Uno de los elementos centrales de su relato es que Marlene insiste en que no llegó a ese punto como parte de una decisión libre. Durante la entrevista, aseguró que antes ya había intentado salir de la dinámica en la que se encontraba y que se había escapado en Brasil.

De acuerdo con su testimonio, tras escapar logró hablar con sus padres desde una comisaría. Ellos le compraron un boleto de avión para regresar a México, pero antes de concretar su salida volvió a ser localizada por personas del entorno de Andrade. Calderón afirmó que no quería volver a ver a Sergio Andrade porque temía que, si lo veía otra vez, sería sometida de nuevo.

El miedo a hablar y la vergüenza

Marlene Calderón también explicó que su silencio no terminó de inmediato. Incluso dentro de prisión, dijo que no hablaba ni reconocía todo lo ocurrido. Según contó, llegó a pensar que estar encarcelada podía ser un “castigo” por haber intentado escapar, una idea que muestra el nivel de afectación emocional que ella atribuye a los años previos.

Más adelante, la entrevistada señaló que reconocer públicamente lo vivido le tomó mucho tiempo. Dijo que la vergüenza le duró años, en parte porque hablar implicaba aceptar ante su familia los abusos, golpes y situaciones que, según su testimonio, había padecido.

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Ese punto vuelve más complejo su paso por prisión: aunque físicamente estaba lejos del grupo, emocionalmente todavía cargaba miedo, culpa y silencio.

La fianza que pagó su familia

Calderón relató que logró salir de prisión mediante una fianza que, según dijo, fue pagada por sus padres y no por las personas a quienes ella señala en su testimonio. La cantidad, afirmó, fue de un millón 150 mil pesos en efectivo.

También explicó que el delito que se le imputó fue el de rapto, relacionado —según su versión— con el registro del hijo de Karina Yapor en España, donde aparecían los nombres de ella y de Katia como testigos. Calderón sostuvo que esa circunstancia fue utilizada para involucrarlas en el proceso.

Tras salir, dijo, comenzó otra etapa: la maternidad, la obligación de permanecer en Chihuahua para firmar y el estigma de ser identificada públicamente como parte del “clan”, etiqueta que durante años rechazó.

bgpa