Roger González sufre picadura de animal venenoso en una playa; ¿cómo se encuentra?

Roger González vivió un momento de gran preocupación mientras disfrutaba de unos días de descanso en las playas de Nuevo Nayarit, luego de ser picado por un agua mala cuando se encontraba dentro del mar. El conductor y actor mexicano compartió en redes sociales lo ocurrido y explicó cómo comenzaron los síntomas que encendieron las alarmas durante sus vacaciones.

Lo que parecía una tarde tranquila cambió por completo en cuestión de segundos. A través de un video, el también presentador relató que el dolor apareció de manera repentina mientras disfrutaba del atardecer en la playa. La situación fue tan intensa que necesitó atención médica inmediata para estabilizarse y descartar mayores complicaciones.

Así fue el momento en que Roger González fue atacado

El conductor explicó que todo ocurrió mientras nadaba y jugaba en el mar. Sin imaginar lo que sucedería, sintió un fuerte ardor en uno de sus brazos y después descubrió que un tentáculo de agua mala se había quedado enredado en su piel.

"Estaba yo en el mar, disfrutando del atardecer, y en un momento jugando sentí un ardor espantoso. Tenía un tentáculo de agua mala enredado en el brazo", contó.

El famoso señaló que el dolor fue inmediato y que poco después comenzó a experimentar otros malestares que hicieron más preocupante el episodio.

Los síntomas que presentó Roger González

Aunque Roger González comentó que anteriormente ya había sufrido una picadura similar, reconoció que esta vez la reacción de su cuerpo fue mucho más fuerte. El actor detalló que el malestar dejó de concentrarse solo en el brazo y comenzó a extenderse a otras partes del cuerpo.

“Más allá de sentir ardor en el brazo donde tenía los tentáculos del agua mala, empecé a sentirme muy mal, me empezó a doler muchísimo por dentro, el estómago, sentí un dolor en el pecho, no sabía si era muscular”, señaló el actor.

De acuerdo con el conductor, los síntomas aparecieron rápidamente y por momentos llegó a pensar que su estado de salud podía complicarse aún más.

Después de recibir ayuda en el lugar donde se hospedaba, Roger González comenzó a recuperarse poco a poco. El conductor agradeció públicamente al personal del hotel por actuar de manera inmediata tras la emergencia.

El famoso explicó que, gracias a la atención recibida y al protocolo médico aplicado, sus signos vitales lograron estabilizarse en poco tiempo.

“Pasaron los minutos y cada vez me sentía mejor y mejor, los signos vitales empezaron a estabilizarse, yo ya me pude mover y de ahí me llevaron en un carrito de golf a los servicios médicos en una de las torres del hotel, donde me recibió otro doctor”.

¿Cómo se encuentra actualmente Roger González?

Tras el fuerte susto vivido en la playa, Roger González informó que actualmente ya se encuentra estable. El presentador comentó que únicamente necesita continuar con el uso de una crema especializada para aliviar el ardor y tratar las marcas que quedaron en el brazo afectado.

El conductor aprovechó también para tranquilizar a sus seguidores y agradecer todos los mensajes de apoyo que recibió después de compartir su experiencia en redes sociales.