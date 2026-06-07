Prime Video anuncia el “Obsessed Fest” con adelantos exclusivos de tus adaptaciones favoritas, incluyendo un adelanto de la segunda temporada de Off Campus y más, ¡conoce los detalles!

Si eres de las personas que ama el lado de #BookTok que llegó a Prime Video, este evento te interesa. La plataforma de streaming ha decidido tirar la casa por la ventana y diseñar un espacio único pensado exclusivamente para saciar la sed de su comunidad más apasionada y ruidosa.

Bajo el cobijo de su nueva e inmensa estrategia global bautizada como Obsession Is In Session, la plataforma se prepara para inaugurar un espacio de reunión que promete cambiar las reglas del juego en la interacción entre los creadores de contenido y sus consumidores.

Esta apuesta se materializará de forma presencial bajo el nombre de “Obsessed Fest”, un festival masivo, inmersivo y de jornada completa que busca congregar en el mundo real el fenómeno fan, las audiencias actuales de contenidos para jóvenes adultos y los actores que interpretan a sus personajes favoritos.

Ester Expósito en Enfrentados: Marfil Prime Video

¿Qué es el “Obsessed Fest” de Prime Video?

El “Obsessed Fest” no está diseñado como una conferencia de prensa tradicional, sino como una celebración interactiva en formato festival que se llevará a cabo el próximo 27 de junio de 2026 en las instalaciones de los conocidos nya Studios en la ciudad de Los Ángeles, California.

Durante todo ese día, el recinto ofrecerá un acceso sin precedentes a los universos narrativos de la plataforma, es decir, sus mayores adaptaciones juveniles. Con un costo de entrada de 25 dólares (430 pesos mexicanos aproximadamente), los fanáticos podrán gozar de diversas áreas temáticas, cada una enfocada en un aspecto diferente del ecosistema de Prime Video:

Escenario Principal: será el centro del festival, albergará paneles de discusión en vivo liderados por las estrellas del momento, donde se proyectará material inédito, bloopers y adelantos exclusivos de las próximas producciones.

será el centro del festival, albergará paneles de discusión en vivo liderados por las estrellas del momento, donde se proyectará material inédito, y adelantos exclusivos de las próximas producciones. Club de Lectura : será la primera activación presencial y en vivo del proyecto global Prime Book Club . Aquí, los asistentes podrán participar en talleres de escritura, mesas redondas de análisis y sesiones de firmas con autores de la comunidad #BookTok.

: será la primera activación presencial y en vivo del proyecto global . Aquí, los asistentes podrán participar en talleres de escritura, mesas redondas de análisis y sesiones de firmas con autores de la comunidad #BookTok. Suite de Creación de Contenido: una serie de estudios cinematográficos hiperrealistas donde se han recreado de forma minuciosa los sets y habitaciones más icónicos de las series juveniles de Prime Video. Los asistentes podrán ingresar a estos escenarios para tomarse fotografías y grabar videos para sus redes sociales.

una serie de estudios cinematográficos hiperrealistas donde se han recreado de forma minuciosa los sets y habitaciones más icónicos de las series juveniles de Prime Video. Los asistentes podrán ingresar a estos escenarios para tomarse fotografías y grabar videos para sus redes sociales. Amazon Music Lounge: un DJ musicalizará el día con las bandas sonoras oficiales de los shows, y se habilitarán cabinas de audio con audífonos de alta fidelidad para escuchar adelantos de podcasts oficiales y fragmentos exclusivos de audiolibros.

La hipótesis del amor Prime Video

¿Qué adelantos podremos ver en el “Obsessed Fest” de Prime Video?

En esta primera edición del “Obsessed Fest” de Prime Video se espera presentar las producciones que marcarán el calendario de estrenos para el resto del año 2026 y los primeros meses del 2027. La alineación de títulos confirmados por Prime Video incluye:

La hipótesis del amor ( The Love Hypothesis ), la esperada traslación audiovisual del fenómeno literario de Ali Hazelwood.

), la esperada traslación audiovisual del fenómeno literario de Ali Hazelwood. Cada año que pasé contigo ( Every Year After ), el drama romántico basado en el célebre libro Every Summer After de la autora Carley Fortune

), el drama romántico basado en el célebre libro de la autora Carley Fortune Off Campus , la serie que tomó los primeros lugares de la plataforma presentará detalles exclusivos sobre el desarrollo de su segunda temporada y el futuro de la franquicia

, la serie que tomó los primeros lugares de la plataforma presentará detalles exclusivos sobre el desarrollo de su segunda temporada y el futuro de la franquicia Culpa Tuya: Londres , la versión británica del universo creado por la escritora Mercedes Ron

, la versión británica del universo creado por la escritora Mercedes Ron Enfrentados: Marfil , producción que cuenta con Ester Expósito en el elenco

producción que cuenta con Ester Expósito en el elenco The Last Sunrise , el proyecto cobijado bajo la producción y autoría de Anna Todd, la mente detrás del fenómeno de la saga After

, el proyecto cobijado bajo la producción y autoría de Anna Todd, la mente detrás del fenómeno de la saga Elle , la esperada serie precuela del universo de Legalmente Rubia que explorará los años de preparatoria de Elle Woods

, la esperada serie precuela del universo de que explorará los años de preparatoria de Elle Woods Maxton Hall, los detalles de la tercera temporada del drama escolar europeo

Prime Video anuncia el 'Obsessed Fest' Prime Video

¿Qué celebridades asistirán al “Obsessed Fest”?