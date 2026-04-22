"Michael": La biopic que revive al Rey del Pop entre la nostalgia y la omisión

Es una de las figuras del entretenimiento más controvertidas de todos los tiempos y, para muchos, es complicado separar al genio musical del hombre que fue llevado a un juicio penal por abuso de menores y absuelto en 2005.

Es Michael Jackson, el Rey del Pop, fallecido en 2009 por un paro cardiorrespiratorio derivado de una intoxicación aguda de propofol y benzodiacepinas, y cuya —parte de su— vida, llega mañana a las salas de cine de México a través de Michael.

Se trata de una biopic producida por Graham King (Bohemian Rhapsody, que recaudó 910 millones de dólares en taquilla) y cuyo estudio cinematográfico, Lionsgate, confía en recaudar 700 millones de dólares a nivel mundial.

Pero las críticas, hasta el momento, no han sido satisfactorias para Michael. Rottentomatoes la situó con 31% y critica que la cinta sea una oda a la carrera de Michael y no se haya tocado nada referente a sus controversias.

Hace unos días, la revista Variety dio a conocer que aunque Michael pretendía mostrar esas acusaciones en pantalla, los abogados del patrimonio se percataron que existía una cláusula que uno de los acusadores que prohibía hacer alguna mención sobre él. Por ello fue reescrita y recortada y su estreno programado para abril de hace un año, a este 2026.

¿Qué dice la producción?

Aun así, fanáticos se reunieron para la premier en Berlín el 10 de abril pasado y el domingo lo hicieron de nueva cuenta en Los Ángeles, donde estuvo la familia de Michael y el elenco de la cinta.

Michael es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael —hijo de Jermaine—, y para muchos hace una extraordinaria interpretación del cantante.

Jaafar Jackson, en Michael. Cortesía Universal Pictures

Pero él ni siquiera estaba considerado para interpretarlo e incluso, confesó que cuando escuchó “hablar de la película por primera vez, mi primer pensamiento definitivamente no fue: ‘Voy a interpretar a Michael’. Ni siquiera había soñado con ser actor. Lo primero que pensé fue: ‘Me pregunto quién lo interpretará’”. Aunque reconoce que de niño “estaba obsesionado con él... Me sentaba delante del televisor, en el mismo salón donde Michael solía sentarse a ver sus giras y sus videos, y me dedicaba a estudiarlo”, dice Jackson en notas de la producción proporcionada por la distribuidora.

Pero al productor le invadió un instinto irresistible por él que sólo había sentido unas pocas veces a lo largo de su carrera.

“No se trataba de lo que Jaafar decía, ni siquiera de su aspecto. Era simplemente una sensación de certeza tan intensa que no podía ignorarla.

Sentí algo parecido cuando Rami Malek entró en mi despacho y dijo: ‘Me encantaría interpretar a Freddie Mercury’. Pero esto lo llevó a un nivel completamente nuevo. Había algo tan espiritual en Jaafar que el simple hecho de hablar con él sobre Michael me emocionaba”, dice King. “Vimos a casi 200 actores de todo el mundo, y ninguno pudo superar a Jaafar”.

Una vez que Jaafar se quedó con el personaje, se dedicó a analizarlo y durante dos años bailó todos los días hasta que sus pies se entumecían y después se sentaba a leer los escritos privados de Michael.

“Lo que te sumerge en el mundo de Michael es la autenticidad absoluta de Jaafar”, expresa Antoine Fuqua, el director. “Todos coincidimos en que no se debía imitar a Michael. En cambio, lo que Jaafar logró fue estar completamente presente en el momento y aportar ese mismo espíritu positivo que veíamos en Michael en todo lo que hacía. Es algo que se puede sentir”.

Baby Michael

El niño Juliano Valdi se encarga de darle vida a Michael, cuando comienza a cantar, forma parte de The Jackson 5 y son firmados por la Motown.

El pequeño lleva al extremo temas como ABC, I Want You Back y I’ll Be There, con total naturalidad.

Juliano Valdi, en Michael Cortesía Universal Pictures

“Juliano es un auténtico torbellino de energía inagotable. Pero es un niño encantador y tiene un talento extraordinario. No sólo es un gran cantante y bailarín, sino que, como actor, posee una rara habilidad para conectar con las emociones más puras. Cuando Juliano entra en una habitación, parece un hombrecito. Michael era igual a los nueve años”, dice Fuqua.

Incluso Rich + Tone (coreógrafos descubiertos originalmente por uno de los coreógrafos de Michael y que bailaron y realizaron giras con él a partir de su HIStory Tour) quedaron impresionados por su nivel técnico, a pesar de su corta edad. “A menudo, hacíamos que Juliano calentara con algunos pasos de James Brown. No hay mucha gente capaz de hacerlo, y nadie lo hace como él. Pero Juliano se le acercaba mucho, porque tiene un talento innato”, comenta Tone.

La transformación

Bill Corso y Carla Farmer fueron los encargados de peinado y maquillaje para traer a Michael a la pantalla,

King le dijo a Corso en un inicio que mantuviera a Michael en primer plano, “pero ten en cuenta que quiero ver algo de Jaafar, porque se lo merece. Quería que el mundo viera a Jaafar como un actor interpretando un personaje, en lugar de imitando a un personaje”.

Jaafar Jackson en Michael Cortesía Universal Pictures

Para John Logan, el guionista, lo increíble de lo que hace Jaafar es que aporta su propia personalidad. “Él aporta su propio dinamismo, su propia fuerza y su carisma al papel de Michael Jackson”. King recordó que uno de los momentos más emotivos de su carrera fue el día que le mostró la prueba de cámara de Jaafar a la madre de Michael, Katherine.

Su reacción definió todo. Me llamó, y sólo me dijo: ‘Ése es Michael’. Y yo respondí: ‘Eso es todo lo que necesitaba escuchar’”.

De primer nivel

Michael se desarrolla desde la creación de The Jacksons 5, su firma con la Motown y su ascenso a la fama hasta finales de los años 80.

Uno de los actos que han admirado los fans fue parte de la creación de Thriller. Para lograrlo, la producción regresó a Union Pacific Avenue, en el este industrial de Los Ángeles y donde se realizó la grabación original.

Recrear el rodaje en esa misma calle fue un sueño hecho realidad para mí”, dice Fuqua. “Tuvimos luna llena las dos noches que rodamos, e incluso el equipo de producción llegó con máscaras. Todos los que estaban en el set estaban tan emocionados como niños pequeños, porque a la gente de todas las edades le encanta Thriller”.

Entre familia

Nia Long interpreta a Katherine Jackson y Colman Domingo al patriarca Joseph Jackson. Además que se les da vida a los Jermaine, Marlon, Tito, Jackie y La Toya. Quien no aparece es Janet Jackson. El domingo, durante la premier en Los Ángeles, Variety le preguntó a La Toya sobre su hermana y ella le contestó que se le invitó a participar, pero declinó.

Ojalá todos estuvieran en la película”... Se lo propusieron y amablemente declinó, así que hay que respetar su decisión”, dijo La Toya.

Prince Jackson, uno de sus tres hijos, es productor ejecutivo. Bigi y Paris no tuvieron nada que ver.

Ella, incluso, el año pasado, se quejó de que Colman Domingo la involucrara.

“Leí uno de los primeros borradores del guion y di mi opinión sobre lo que me parecía deshonesto o que no me convencía, y como no lo tuvieron en cuenta, seguí adelante. No es asunto mío. Que Dios los bendiga y que les vaya bien”.

“Una gran parte de la película se dirige a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía, y van a estar contentos con ello”.

Para saber

Aparecen figuras destacadas como Quincy Jones (Kendrick Sampson) y John Branca (Miles Teller). Branca es productor de Michael y en la vida real fue representante del cantante.