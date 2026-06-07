Taylor Lautner y su esposa revelan el sexo de su primer bebé

El actor Taylor Lautner y su esposa, Tay Lautner, compartieron con sus seguidores una de las noticias más especiales de esta nueva etapa de sus vidas: el sexo de su primer bebé.

La llegada de su primer bebé:

Fue el pasado 26 de marzo cuando la pareja confirmó que estaba esperando a su primer hijo. En aquella ocasión compartieron una serie de fotografías sosteniendo una ecografía y aprovecharon para bromear con el hecho de que ambos comparten prácticamente el mismo nombre.

¿Qué es mejor que dos Taylor Lautner?”, escribió el actor en la publicación que rápidamente se llenó de felicitaciones.

Desde entonces, ambos han compartido algunos detalles sobre esta nueva experiencia. Tay ha destacado en diversas entrevistas el apoyo que ha recibido por parte de su esposo durante el embarazo, asegurando que ha estado pendiente de cada necesidad y acompañándola en todo momento.

Foto: Instagram Taylor Lautner

Una historia de amor que comenzó gracias a una presentación:

La relación entre Taylor y Tay comenzó en 2018, cuando fueron presentados por la hermana del actor. Lo que inició como un encuentro casual durante una reunión entre amigos terminó convirtiéndose en una historia de amor que avanzó rápidamente.

En noviembre de 2021 anunciaron su compromiso y un año después llegaron al altar en una ceremonia celebrada en California. Tras la boda disfrutaron de su luna de miel en México y, desde entonces, han compartido varios momentos de su vida en pareja a través de redes sociales y de su podcast, donde suelen hablar sobre bienestar emocional y salud mental.

Ahora, la pareja se prepara para recibir a una nueva integrante de la familia, una noticia que ha sido celebrada por miles de seguidores que los han acompañado desde el inicio de su relación.

Foto: Instagram Taylor Lautner

¿Niño o niña? Taylor Lautner y su esposa despejan la incógnita

La pareja, que anunció su embarazo a finales de marzo, publicó un emotivo video en redes sociales donde dieron a conocer que están esperando una niña. La revelación se realizó de una manera sencilla pero cargada de emoción: ambos se encontraban frente a una computadora cuando apareció en pantalla la palabra "GIRL" en letras rosas.

La reacción fue inmediata. Mientras celebraban la noticia, Tay no pudo contener las lágrimas y cubrió su rostro con las manos. Minutos después recibió un abrazo y un beso de su esposo.

Junto al video, los futuros padres escribieron un breve mensaje para sus seguidores: “Nuestro pequeño secreto ahora es de todos ustedes”.