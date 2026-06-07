Luisito Comunica es acusado de no pagar utilidades a empleados de sus restaurantes; esto se sabe

Luisito Comunica se volvió tendencia en redes sociales, aunque en esta ocasión no fue por alguno de sus viajes o proyectos. El creador de contenido ha sido mencionado en publicaciones relacionadas con presuntas inconformidades de trabajadores de dos de sus restaurantes por el tema del reparto de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

A medida que el tema ganó visibilidad en internet, comenzaron a circular testimonios de supuestos empleados que cuestionan la explicación entregada por la empresa sobre la ausencia de utilidades.

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Acusan a Luisito Comunica de no entregar utilidades a empleados

El origen de la polémica se encuentra en una publicación difundida por la cuenta de X, antes Twitter, ¿Por qué es tendencia?, donde fue compartida la declaración de una persona que afirmó formar parte de la empresa.

Dentro del mensaje se señala que los trabajadores recibieron un comunicado en el que se les informó que no habría reparto de utilidades debido a que no se registraron ganancias sujetas a distribución. Sin embargo, el mismo testimonio sostiene que durante ese tiempo la empresa sí tuvo un crecimiento.

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“Es correcto que mandaron un comunicado de que no se iban a repartir utilidades”.

El empleado asegura que durante el año pasado y los primeros meses de 2026 se habrían abierto nuevas sucursales, fortalecido áreas de producción e incorporado nuevos socios comerciales, por lo que considera contradictoria la explicación de que no existieron utilidades.

Además de las dudas sobre el reparto de utilidades, en las publicaciones que se han viralizado aparecen acusaciones relacionadas con presuntos cambios frecuentes de razón social. De igual forma, algunos trabajadores mencionan posibles irregularidades.

Otra de las denuncias compartidas en internet hace referencia a supuestos descuentos aplicados a las propinas. No obstante, hasta el momento ninguna de estas acusaciones ha sido corroborada por autoridades ni existe una postura pública detallada por parte de las empresas señaladas.

Por ahora, tanto Luisito Comunica como los involucrados no han emitido información adicional que permita aclarar los señalamientos.

¿Qué establece la ley sobre el reparto de utilidades?

En México, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) forma parte de los derechos laborales protegidos por el artículo 123 de la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo. Este mecanismo permite que los empleados reciban una parte de las ganancias obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal previo.

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Para que exista la obligación de realizar este pago, la empresa debe haber generado utilidad fiscal gravable. Asimismo, la organización no debe encontrarse dentro de alguno de los supuestos de excepción contemplados por la legislación mexicana.

Entre las entidades que pueden quedar exentas de repartir utilidades se encuentran las empresas de reciente creación durante su primer año de actividades, aquellas que desarrollan productos nuevos durante sus primeros dos años de operación, instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, organismos públicos descentralizados con fines asistenciales o culturales y ciertas compañías de la industria extractiva que permanecen en fase de exploración.

Luisito Comunica Instagram

De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, cuando una empresa demuestra ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que no obtuvo utilidades fiscales o que registró pérdidas en el ejercicio correspondiente, no existe una obligación legal de entregar PTU a sus trabajadores.