"La tengo perdonada": Héctor Parra envía un inesperado mensaje a su hija Alexa en vivo desde el reclusorio

Héctor Parra habló sobre uno de los temas más delicados de su vida: la relación con su hija Alexa Hoffman, quien lo señaló por hechos ocurridos durante su infancia. Desde el reclusorio, donde cumple una condena derivada de ese proceso judicial, el actor aseguró que no guarda rencor hacia ella y que, pese a todo lo ocurrido, continúa considerándola su hija.

¿Qué dijo Héctor Parra sobre su hija Alexa desde prisión?

La declaración llegó durante una entrevista telefónica con Ventaneando cuando le preguntaron directamente si había reflexionado sobre el perdón y sobre el vínculo que mantiene con Alexa. Su respuesta fue contundente:

El actor reveló que perdonó a su hija Alexa desde el primer día y que continúa considerándola una parte importante de su vida. IG hectorparrag / alexaa.hoffman

A Alexa yo la tengo perdonada desde el día 1”.

Parra explicó que sus sentimientos hacia su hija no han desaparecido y que la mantiene presente en sus pensamientos.

Es mi hija, la amo, la tengo en el corazón, siempre la tendré así”, afirmó durante la conversación.

El actor también reconoció que las declaraciones de Alexa le provocaron dolor, aunque sostuvo que, desde su perspectiva, ella también ha resultado afectada por todo lo ocurrido.

Sí me dolió mucho que se haya prestado a lo que todos sabemos”, expresó, para después insistir en que le envía bendiciones y que lamenta las consecuencias que el caso ha tenido para ella.

Héctor Parra envió un inesperado mensaje a Alexa y aseguró que le duele el impacto que todo el conflicto ha tenido en la vida de su hija. Captura de pantalla

Parra agregó que considera que Alexa fue colocada en una posición particularmente complicada durante el conflicto familiar.

No se pensó en el daño que se le hacía a ella, más que a mí”, dijo.

Héctor Parra habla de su proceso legal desde prisión

Durante la conversación, el actor también habló de cómo ha enfrentado su estancia en prisión. Reconoció que permanecer privado de la libertad ha sido difícil, pero aseguró que ha buscado mantenerse activo mediante la lectura, el ejercicio, la escritura, talleres y otras actividades.

El actor habló sobre su vida en el reclusorio, el proceso legal que enfrenta y la manera en que ha intentado mantenerse ocupado mientras espera una resolución sobre su caso. IG hectorparrag

Hay días que me caigo, hay días que no quiero seguir adelante, pero pues estoy yo conmigo y voy para delante”, comentó.

También explicó que ha estudiado aspectos legales relacionados con su propio caso para comprender mejor los documentos y las explicaciones de sus abogados.

Parra se encuentra a la espera de la resolución de un amparo presentado por su defensa. De acuerdo con lo que explicó durante la entrevista, todavía no existe una resolución y su equipo jurídico mantiene la expectativa de obtener un resultado favorable.

Más allá de su situación jurídica, el actor aseguró que ha encontrado formas de mantenerse ocupado dentro del reclusorio. Incluso contó que escribe sus experiencias con la intención de convertirlas algún día en un libro.

Llevo ya casi cinco carpetas escritas”, reveló.

Héctor Parra reveló que trabaja en un libro sobre sus experiencias y en otros proyectos creativos mientras permanece en prisión a la espera de avances en su situación jurídica. Captura de pantalla

También trabaja en un proyecto de serie de ficción inspirado parcialmente en experiencias relacionadas con la vida dentro de un reclusorio, además de participar en actividades teatrales y talleres de actuación.

Héctor Parra revela el apoyo que ha recibido de su hija Daniela

En contraste con la relación que mantiene con Alexa, Parra habló ampliamente del respaldo que ha recibido de su hija mayor, Daniela Parra. El actor destacó el acompañamiento que ella le ha brindado durante estos años y dijo sentirse orgulloso de su crecimiento personal.

El actor destacó el apoyo que ha recibido de su hija Daniela Parra, a quien describió con orgullo por la manera en que ha enfrentado estos años. IG hectorparrag

Recordó que Daniela asumió un papel que, según él, inicialmente no esperaba que tuviera que desempeñar y que con el tiempo adquirió experiencia para defender públicamente su postura.

No tengo otra cosa más que agradecimiento, orgullo”, expresó.

El actor también celebró que Daniela contemple convertirse en madre, una posibilidad que, dijo, le entusiasma.

Así, desde prisión, Héctor Parra compartió una reflexión sobre su familia en medio de un proceso que ha dividido posturas y que continúa teniendo consecuencias legales y personales. Su mensaje hacia Alexa muestra que, pese al conflicto, mantiene abierto un espacio para el perdón: “Es mi hija, la amo, la tengo en el corazón”.