“Decidí protegerlos”: El escalofriante motivo por el que los hijos de Meghan Markle no ven a su abuelo

Meghan Markle rompió el silencio ante las recientes acusaciones que involucran a su padre, Thomas Markle, después de que medios británicos difundieran información sobre una supuesta investigación relacionada con material de abuso sexual infantil.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre?

La duquesa de Sussex aseguró que conocía desde 2018 la existencia de señalamientos contra su progenitor y explicó que esa fue una de las razones por las que decidió mantenerlo alejado de sus hijos.

Meghan afirmó que recibió en 2018 una carta con acusaciones contra Thomas Markle, y aseguró que entonces se le informó que las autoridades estaban investigando el asunto. | Grosby

En un comunicado difundido este viernes, la esposa del príncipe Harry aseguró sentirse “profundamente consternada” por las informaciones y expresó su solidaridad con los menores que pudieran haber sido víctimas de algún delito.

Mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños”, señaló Meghan al referirse a las acusaciones.

Meghan Markle revela por qué se alejó de Thomas Markle

De acuerdo con su declaración, en 2018 fue enviada una carta a la Policía Metropolitana de Londres y a una unidad encargada de la protección de la Familia Real y otras personas especialmente protegidas. Posteriormente, el documento llegó a manos de Meghan.

La duquesa de Sussex reveló que su decisión de cortar el contacto entre Thomas Markle y sus hijos tuvo como objetivo protegerlos IG meghan

Según la duquesa, la carta contenía “acusaciones preocupantes e inquietantes” contra su padre y se le informó que las autoridades estaban investigándolas.

Meghan sostuvo que esa información permite entender mejor una decisión que durante años ha generado especulaciones: su distanciamiento definitivo de Thomas Markle y la determinación de impedir que tuviera contacto con Archie y Lilibet.

La duquesa aseguró que su decisión tuvo como único objetivo proteger a sus hijos.

Confié en que las autoridades estaban haciendo lo mismo para proteger a otras familias”, afirmó en su mensaje.

Ante las nuevas informaciones, Meghan también manifestó su deseo de que las autoridades esclarezcan los hechos y que la protección de los menores sea la prioridad.

Thomas Markle niega las acusaciones y defiende su inocencia

Las declaraciones de Meghan surgieron después de una información publicada inicialmente por The Sun, a partir de afirmaciones realizadas por Thomas Markle Jr., medio hermano de la duquesa.

Thomas Markle negó categóricamente las acusaciones difundidas por medios británicos y calificó los señalamientos de falsos Grosby

Según su versión, habría encontrado material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en una antigua vivienda en Filipinas y posteriormente habría informado a las autoridades.

Sin embargo, Thomas Markle ha rechazado categóricamente las acusaciones. En declaraciones al Daily Mail, el padre de Meghan calificó los señalamientos como falsos y aseguró estar profundamente afectado por ellos.

No podría hacer aquello de lo que se me acusa”, afirmó, al considerar que se trata de una de las acusaciones más graves que alguien podría recibir.

Las nuevas acusaciones contra Thomas Markle llegan después de años de distanciamiento familiar, durante los cuales Meghan no permitió que su padre tuviera contacto con Archie y Lilibet | Grosby

La familia, además, mantiene versiones enfrentadas. Samantha Markle, hermana de Thomas Jr., también ha defendido a su padre y cuestionado las afirmaciones de su hermano.

Hasta el momento, las acusaciones no equivalen a una condena ni establecen que Thomas Markle haya cometido un delito. Las versiones sobre una investigación y el supuesto material permanecen sujetas a las investigaciones correspondientes.

Así es la complicada relación entre Meghan Markle y su padre

La relación entre Meghan y Thomas Markle llevaba años deteriorada. El distanciamiento se hizo público antes de la boda de la duquesa con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018.

La polémica vuelve a colocar bajo los reflectores la complicada relación entre Meghan Markle y su padre| Grosby

En aquel momento, Thomas quedó fuera de la ceremonia después de verse involucrado en una controversia por fotografías preparadas con paparazzi y posteriormente alegar problemas de salud. Finalmente, el entonces príncipe Carlos acompañó a Meghan hasta el altar.

Desde entonces, padre e hija prácticamente no han tenido relación. Thomas tampoco llegó a conocer personalmente a sus nietos, Archie y Lilibet.

La situación incluso llegó a los tribunales cuando Meghan emprendió acciones legales contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail, por la publicación de fragmentos de una carta privada que había enviado a su padre. En 2021, la duquesa obtuvo una victoria judicial en ese caso.

Meghan vuelve a hablar de su familia

La controversia llega en un momento especialmente significativo para los Sussex. Después de pasar alrededor de seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan regresaron a Reino Unido en 2026 junto con sus hijos, en una nueva etapa de su relación con el país y con la Familia Real.

Meghan pidió que la prioridad sea la seguridad de los menores y que se haga justicia, al tiempo que Thomas Markle insiste en su inocencia | Grosby

Ahora, las acusaciones contra Thomas Markle vuelven a colocar la historia familiar de Meghan bajo los reflectores.

La duquesa ha sido contundente al explicar que las decisiones tomadas respecto a su padre estuvieron relacionadas, según su versión, con la protección de sus hijos. Mientras las autoridades determinan qué hay detrás de las recientes acusaciones, Meghan ha dejado claro que su principal preocupación son los menores que pudieran haber sido afectados.