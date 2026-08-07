Citizen estrena Halcyon Blues: "La melancolía es la emoción humana más fuerte"

Escuchar un disco de Citizen es envolvente, conduce al oyente a un extremo y termina irremediablemente en un halo esperanza o desolación. Halcyon Blues, el sexto álbum disponible hoy en streaming, cumple con esa sensación: Once tracks completamente creados desde el corazón de un grupo que, desde 2009, evade cualquier método convencional para dentro del circuito del rock.

“Los discos de Citizen nunca se escriben como un concepto”, precisa en entrevista con Excélsior Mat Kerekes, el vocalista y fundador del grupo de Toledo, Ohio, en Estados Unidos, mientras sus dos pitbulls fortachones descansan a sus espaldas.

“Todo llega cuando tienes ganas de hablar. Escribes una historia un día, cuatro días después llega otra y, luego de unos meses, todo converge en un álbum. Para nosotros eso es hacer un álbum y para nuestra fortuna siempre funciona. Y los sostengo, no tenemos un plan ni una intención detrás, sino que tratamos de que la vida nos lleve, como todo debe de ser. Siento que el modo de operar de Citizen es así en cada una de nuestras eras”, completó el cantante, de 32 años.

Mat completa el grupo con los hermanos Nick y Eric Hamm (guitarra y bajo, respectivamente), la terna fundadora del proyecto, mientras que Ben Russin o Ronnie Farris (batería) y Mason Mercer (guitarra) siendo los integrantes más nuevos.

El disco tiene 11 canciones, entre ellas Always The Last One To Leave, un track indie que le enseñó al vocalista a confiar en sus compañeros Atiba Jefferson

Su disco debut Youth (2013) definió lo que sería la cuarta ola del emo, el famoso revival que ayudó a que entrara a terrenos mainstream después de muchas décadas. El material tenía 10 canciones que recorrían las emociones vividas en la adolescencia, siendo The Night I Drove Alone y How Does It Feel? dos de sus rolas insignias y las que más respuesta logran en sus shows.

Aunque Citizen siempre se ha mantenido dentro del mencionado circuito alternativo, ese disco tenía mucha influencia del grunge, el indie y hasta en el postpunk. Dos años después pasó lo mismo con Everybody is Going To Heaven, un material que, de inicio, parecía ser algo inspirado en Smashing Pumpkins, pero pronto pasó por terrenos dolorosos acústicamente y en acordes crudos como en las baladas más poderosas de los Deftones (Yellow Love).

As You Please (2017), Life in Your Glass (2022) y Calling Your Dogs (2023) redondearon la idea de que Citizen es una sólida banda de rock, arraigada a una escena, capaz de entrar hasta en terrenos de indie pop y cuya única constante radica en las historias que emanan del corazón de sus integrantes.

El sentimiento universal

La melancolía o la tristeza es la emoción humana universal que parece golpear a todos con más fuerza. Al menos yo, suelo escuchar música para tener una liberación emocional. De manera natural, cuando estás escribiendo música, especialmente si algo sucede en tu vida, se convierte en una especie de terapia al redactar y expresarte cuando te sientes mal. Así que, de forma natural, toma ese rumbo”, explica Kerekes.

Halcyon Blues toma ese rumbo melancólico que trazó Youth en 2013 y coincide con la emoción que invade a menudo a Mat tanto con Citizen, como en su proyecto de solista, en el que una guitarra acústica, sintetizadores y piano lo han acompañado para a editar Luna & The Wild Blue Everything (2016), Ruby (2019), Nova (2022), You Look Like a Stranger (2023) y To Dream of Something Wicked (2024).

A simple impresión, Citizen tendría la misión de mantener a toda la comunidad que se resguarda debajo de ese halo de tristeza evocado por The Night I Drove Alone, pero sin la necesidad de repetir la fórmula, algo que el fan espera a menudo cuando un grupo tiene un hit tan memorable.

Me siento muy agradecido de tener una canción y un disco que escribimos hace una década y que la gente sigue conectada con él, es eso mucho más de lo que reciben algunas bandas que quizá merecen más. Eso me tiene sin presión de estar a la altura de un estándar.

Me gusta que haya gente que le guste lo que hacemos. Entiendo lo importante que es tener una canción tan popular, pero no me estresa. Mi mentalidad sigue en constante movimiento, avanzando y espero que la gente siga con nosotros como hasta ahora está pasando”, apunta Mat.

Amor propio antes que quedar bien

En el nuevo disco, el tema que le da nombre quizá sea lo más cercano a tener una rola igual a The Night I Drove Alone, después vendría Highs and Lows, un sencillo ubicado cerca del epílogo para tratar de redondear una idea en común dentro de este proyecto que guarda muchas vibras cercanas a Youth.

Lo curioso es que esa canción es la primera que escribí para el disco y ya tiene unos años. Hablo de cómo tratamos de complacer a la gente por encima de hacerlo con nosotros mismos. Dejamos la felicidad en segundo plano para no hacer sentir mal a las personas que nos importan, pero, si lo pensamos, es una dinámica tortuosa entre nosotros y los demás.

La mayoría de canciones se compuso en un periodo de grandes cambios en mi vida, que no creo que sea cosa de otro mundo, sin embargo, en su momento lo magnifiqué. Y diría que es un tema recurrente en el álbum”, explicó.

Terminó siendo un material catártico. Con toda la calma que su personalidad ha desarrollado por el paso de los años y la vida fitness que lleva, Mat contó que es real que algún momento pensó en dejar el grupo y a sus amigos. Pensaba que todo estaba mal al interior, que en otros lados había más oportunidades. Sólo encontraba motivos para quejarse.

Hasta que el chasquido llegó durante el transcurso de la famosa gira del 10 aniversario de Youth que, por supuesto, sólo se realizó en Estados Unidos.

"Aprendí a confiar en los demás"

“Durante mucho tiempo fui desagradecido. Tuvimos los shows por el décimo aniversario de Youth y en el primero miré a mi alrededor, vi a personas en primera fila que llevaban una década yendo a los shows y me dije: ‘Esto es una locura’. Eso me hizo verlo de otra manera. Desde ese momento entendí que tengo la vida más genial de todas. ¿Por qué buscaría algo de qué quejarme? Se sintió bien hacer un álbum con esa mentalidad, buscando cómo hacerlo lo mejor posible y divirtiéndonos todo el tiempo.

Los chicos y yo nos llevamos mejor que nunca. Creo que todos conocen su rol en Citizen; cada persona sabe en qué es buena y nos dejamos trabajar. Si tenemos opiniones, intervenimos, y ahora somos más receptivos que nunca”, apuntó Kerekes.

Halcyon Blues, aunque conserva la raíz del grupo, tiene un tema que contrasta completamente con la directriz que Mat planteó anteriormente, se trata de Always The Last One To Leave, un track cien por ciento indie y festivalero dentro de un oasis de nostalgia y cambios.

“Y lo curioso es que, de inicio, era diferente. A los chicos les gustaba la voz, pero odiaban la música. Me aferré a mi versión, sólo que a la hora de grabar el álbum, todos dieron ideas contradictorias. Y tuvimos que parar. Tomé lo que entendí de sus comentarios y rehice la canción y me atrevo a decir que es la rola más deconstruida en la historia de Citizen. Quiero decir, es mucho más genial que mi versión y eso me enseñó que, a veces, debes de confiar en los demás”, reflexionó.

Debutarán en CDMX

El tour de Halcyon Blues comienza el 18 de agosto en Chicago y una de sus primeras paradas fuera será el 13 de diciembre en el Autodromo Hermanos Rodríguez para tocar por primera vez en CDMX como parte de la primera edición del Vans Warped Tour.

“La gente nos ha dicho que vayamos a México durante toda nuestra carrera y nunca lo habíamos hecho. Todos nuestros colegas dicen que tocar en México es realmente increíble, así que tenemos grandes expectativas y esperamos que sea muy bueno. Sé que vieron el setlist del Warped en Long Beach, pero les aseguro que será diferente y lo decidiremos de último momento.

“Al final, es un lugar que se siente muy bien. Hemos ido al Warped desde la secundaria y preparatoria. Es como un viaje al pasado y definitivamente emocionante al encontrarnos con varios amigos”, fueron las últimas palabras de Mat durante la charla.

Halcyon Blues está hoy disponible en streaming y en versión física desde el sitio oficial del grupo y la disquera Run For Cover Records.