De la canción al post: Lali, Tini y la generación de músicos que le responden al gobierno argentino

La música argentina volvió a ocupar un lugar en el debate político. Esta vez no fue una canción, un festival o un escenario: fueron las redes sociales de algunos de los artistas más populares del país las que se llenaron de mensajes contra el debate sobre la extranjerización de tierras impulsado durante el gobierno de Javier Milei.

Lali Espósito, Tini Stoessel, Emilia Mernes, Milo J, Trueno, Dillom y otros músicos se pronunciaron sobre una discusión que comenzó en el Congreso argentino, pero rápidamente llegó a las plataformas digitales, donde hoy se libra buena parte de la conversación pública. La reacción llamó la atención por la diversidad de artistas involucrados: desde figuras del pop con alcance internacional hasta representantes de nuevas generaciones del rap y la música urbana.

En un país marcado por una fuerte polarización política, la llamada “grieta”, que divide a sectores de la sociedad argentina desde hace años, que tantos músicos decidieran tomar postura abrió una pregunta más amplia: ¿por qué en Argentina los artistas tienen un papel tan visible dentro de las discusiones sociales? Juan Facundo Díaz lo explica para Excélsior, especializado en música y locutor en 98.3 radio de Argentina dedicada al rock nacional.

“Hay algo que sucede en el debate público argentino, donde la conversación le exige a aquellos artistas con mayor alcance pronunciamiento al respecto de diferentes situaciones”, explica el también colaborador de Rolling Stone.

Un vínculo histórico

La relación entre música y política no es nueva en Argentina. Desde el folclor hasta el rock, distintas generaciones de artistas han reflejado en sus canciones los momentos más complejos del país: la última dictadura militar, las políticas económicas de los años 90 y la crisis de 2001.

Lo que cambió, explica Facundo, es la forma en que ocurre esa confrontación. La llegada de Javier Milei a la presidencia también transformó el terreno donde se discuten las diferencias políticas: las redes sociales.

“El gobierno actual incorporó una forma de llevar la discusión pública a las redes sociales, con ataques puntuales, con nombre y apellido, con apodos maliciosos. Esa forma sí me parece nueva”, señala.

Uno de los casos que marcó esa relación fue el enfrentamiento entre Milei y Lali Espósito, después de que la cantante cuestionara algunas decisiones del gobierno. El intercambio convirtió a una artista y a un presidente en protagonistas de una disputa que dejó de estar únicamente en los espacios políticos tradicionales. Sin embargo, para el periodista, la participación de los músicos no responde solamente a diferencias ideológicas.

“Esto se explica desde la preocupación de un pueblo. Los artistas también son parte de la gente y son personas que tienen un micrófono y tienen alcance”, afirma.

La discusión sobre tierras también provocó que artistas que normalmente habían elegido mantenerse al margen decidieran pronunciarse. Para el periodista, ese cambio refleja una sensación más amplia dentro de un sector de la sociedad argentina. “Cuando artistas que suelen elegir el silencio se expresan, me parece que tiene que ver con la preocupación de perder derechos”, sostiene.

Las redes sociales fueron el espacio donde esa preocupación se multiplicó. El mismo territorio digital que ayudó a Javier Milei a construir una base política también permitió que artistas, deportistas y ciudadanos comunes amplificaran sus posiciones.

“Las redes fueron esenciales en todo esto. Fueron un campo de batalla conquistado”, explica.

Aunque la discusión ocurre en Argentina, sus protagonistas forman parte de una escena musical que desde hace años dejó de tener fronteras. Muchos de estos artistas tienen seguidores en México y otros países de América Latina, donde sus canciones ya forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Más que un episodio aislado sobre una iniciativa legislativa, la reacción de los músicos argentinos muestra cómo una nueva generación heredó una tradición: convertir la música en una forma de participar en las discusiones de su tiempo. Hoy, esa voz ya no sólo está en las canciones; también aparece en una publicación, una historia de Instagram o un mensaje que puede alcanzar a millones.

Lali Espósito. Tomada de Instagram

Nos vemos el jueves en el Congreso para defender nuestras tierras, el agua, nuestros recursos naturales estratégicos, es muy importante.” Lali Espósito

Nickie Nicole AFP

Necesito a todos los jóvenes que me siguen defendiendo nuestro futuro y defendiendo nuestras tierras, necesito que se hagan cargo de lo que es de ustedes, están vendiendo nuestro país, nos vemos el 6 de agosto.” Nicki Nicole

Dante Spinetta. Cuartoscuro

Lo único que me molesta de tocar el 6 de agosto es que no puedo ir a la marcha, hay que parar un poco porque nos quieren vender el país, yo no soy ni K (Kirchner) ni peronista, ni Macri, yo soy argento y hay que defender lo nuestro.”

Dante Spinetta

Ca7riel Tomada de Instagram

Guarda que quieren vender la Patagonia, no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata y en agonía, y cuando los gringos paguen la primera cuota te va entrar enterota.”

Catriel

Trueno Reuters

La sangre de la tierra no la compran con quilates.”

Trueno

Traban la ley

La discusión surgió por la intención del gobierno de Javier Milei de modificar la Ley de Tierras, una norma aprobada en 2011 que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El oficialismo busca flexibilizar esas restricciones como parte de su agenda de desregulación económica, mientras sus críticos advierten que podría afectar la soberanía sobre territorios estratégicos, especialmente en zonas como la Patagonia.

El proyecto generó rechazo de sectores opositores y organizaciones sociales, que consideran que la tierra es un recurso estratégico que debe tener controles públicos. En el Congreso, la iniciativa no logró reunir el consenso necesario y su tratamiento quedó trabado, mientras el debate expuso la división entre quienes defienden una mayor apertura para la inversión extranjera y quienes sostienen que deben mantenerse límites para proteger el territorio nacional.