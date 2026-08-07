aespa revela cómo el universo Kwangya refleja su vida real antes de volver a CDMX

Hace seis años, la agencia SM Entertainment presentó el universo Kwangya como un espacio virtual en el que sus artistas y fans podían conectar por medio de avatares heroicos y enemigos, ambiente en el que aespa libró batallas en contra de Black Mamba y en el que construyó una de las narrativas más ambiciosas del K-pop.

Pronto, sus integrantes Karina, Giselle, Winter y Ningning crecieron como artistas, descubriendo que aquella historia no sólo pertenecía a la ficción, sino que estaba bastante apegada a su realidad, así que las dudas, desafíos y la forma en la que se desenvolvieron en la escena encontraron un eco auténtico en Black Mamba, Next Level, Savage; Armageddon, su primer álbum, y LEMONADE, su más reciente disco.

A propósito de este lanzamiento, el tan aplaudido set que acaban de dar en Lollapalooza y el próximo show que darán el 11 de septiembre en el Palacio de los Deportes, además de la visita que Karina y Winter acaban de dar a Guadalajara para apoyar a la selección de Corea del Sur en el Mundial, Excélsior platicó con ellas.

Siento que desde el inicio de KWANGYA y de todo este universo, las historias no eran solo ficción, sino que se sentían muy reales; creo que mucha gente puede identificarse. En especial nosotros pudimos conectar con ellas, aunque me parece que nos dimos cuenta un poco más tarde. O sea, después de ver los resultados y ponernos a verlo detenidamente, dijimos: 'Espera un momento, de verdad nos identificamos con todos estos problemas'.

Además, creo que la calidad de todo lo que estamos creando con este concepto ha ido aumentando a lo largo de los años, lo cual es genial de ver. Sobre cómo nos retratan ahí, no diría que somos exactamente iguales a como somos en la vida real, pero sin duda hay muchísimas similitudes en las pequeñas tramas. Si lees entre líneas, creo que puedes notarlo, respondió Giselle vía Zoom.

Esa mentalidad y conexión, también ayudó a consolidar la identidad del grupo. Más allá del universo virtual, aespa encontró su equilibrio en los diferentes temperamentos que existen entre sus integrantes.

AESPA en Lollapalooza Andrea Escobar Garcia

Cada una tiene una personalidad diferente y, en lo musical, también poseen tonos de voz muy distintos. Creo que eso aporta un toque extra y, al final, logra una armonía super única. Además, cuando están juntos, consiguen transmitir un equilibrio perfecto, explicó Karina.

Nuestra plática se realizó un día antes de que las chicas subieran al escenario del famoso festival en Chicago. Estaban visiblemente emocionadas por la experiencia que estaban por vivir, porque estaban por afrontar un nuevo reto y sumarla a las presentaciones que han tenido en Coachella, Governors Ball, Outside Lands y Summer Sonic.

Y fue un show especial, las chicas tuvieron banda en vivo, invitaron a Ty Dolla $ign para interpretar Switchblade y así dar por inaugurada la gira mundial SYNK : COMPLæXITY, cuya primera fecha en solitario ocurrió hoy en el Gocheok Sky Dome de Seúl.

Karina nos compartió que preparó un ritual especial para salir al escenario y nos contó cuál es la rola que la empoderó para salir a darlo todo.

Camouflage, porque tiene un sonido muy ligero y, al mismo tiempo, bastante brillante. Así que, en cierto modo, le da vida al año; es como si encendiera una luz dentro de ti. Por eso me gusta mucho la canción, compartió.

AESPA en Lollapalooza Andrea Escobar Garcia

Cuando la vida te da limones…

Toda la armonía y felicidad que transmiten por alcanzar escenarios tan importantes es producto de un trabajo arduo, también reflejado cuantitativamente en Spotify, donde los temas Drama (490 m), Supernova (429 m) y Whiplash (411 m) tienen millones de reproducciones.

Entonces, el lanzamiento de su segundo álbum LEMONADE no es la excepción gracias a su mensaje de transformar los momentos difíciles en oportunidades y a que las canciones resumen, en buena parte, la experiencia que las cuatro han vivido desde su debut, no solamente hablando de la escena musical sino también en la parte personal.

A veces nuestras agendas son muy apretadas, así que nos toca subir al escenario sin sentirnos al cien por ciento. Pero justamente por eso nos apoyamos los unos en los otros, para poder dar nuestro mejor espectáculo. Además, estando en el escenario, casi siempre siento que los fans nos transmiten una energía muy positiva. Así que estamos muy agradecidas con los fans, el staff y los demás integrantes por mantener todo esto en marcha, contó Winter.

Además de profundizar en las letras, el álbum también marcó un antes y un después en la carrera de aespa con colaboraciones que van desde G-Dragon en Whole Different Animal (WDA) hasta plasmar la escencia latina con Becky G, pero sin duda una de las que más sorprendió al grupo fue la incorporación de Ty Dolla $ign en Switchblade, una rola cuyo resultado terminó siendo muy distinto al que imaginaron cuando escucharon el primer demo.

Cuando recibimos por primera vez el demo de Switchblade, la canción no tenía a ningún artista invitado, así que no esperábamos tener una colaboración. Sin embargo, cuando Ty Dolla $ign decidió sumarse al tema, la dirección cambió un poco. Cuando escuchamos la versión final ya con su parte añadida, era algo completamente distinto a lo que nos imaginábamos. Fue una sorpresa gigante y súper positiva, recordó Karina.

Entraron al mundo del anime

LEMONADE llegó apenas el 29 de mayo y pronto dominó listas de éxitos en Circle Chart, Apple Music y Spotify. Pero había más: aespa abrió un capítulo importante en Japón con el lanzamiento del EP Kiss N’ Tell, seis temas que muestran una faceta más luminosa del grupo.

Entre las canciones del lanzamiento destaca Attitude, elegida como el opening del anime Kill Blue, un shonen del mangaka Tadatoshi Fujimaki (Kuroko’s Basketball) en el que un sicario es convertido en un niño de 13 años y debe combinar sus misiones como asesino a sueldo con la vida de secundaria.

Para Karina, esta colaboración demuestra cómo una canción puede transformar la manera en que el público se acerca a una historia... y viceversa.

Como alguien a quien le encanta la animación, me convenció muchísimo cómo encaja en el tono general. A veces siento que la canción tiene que encajar a la perfección con la producción, ya sea una película o una animación. Siento que la canción a veces ayuda a la animación, y la animación también ayuda a la canción. Así que creo que fue una ganancia mutua, tanto para el tema como para ese pequeño personaje tan tierno, compartió a propósito de su trabajo en el anime disponible en Crunchyroll.

Curiosamente, el ending de la primera temporada también corre a cargo de un grupo de la agencia SM Entertainment: Riize, que prestó la rola Kill Shot para introducir los créditos finales y los adelantos del próximo episodio.

AESPA en Lollapalooza Getty Image - Erika Goldring

Giselle y el Día de Muertos

Falta poquito más de un mes para que aespa presente esta nueva era en el Palacio de los Deportes de la CDMX, siendo la cuarta vez que pisará un escenario en la capital (dos en solitario en 2023 y 2025, y éste mismo año como parte del elenco del SMTown en el Estadio GNP Seguros). Así que este fue el mensaje que enviaron a sus MYs (nombre de su fandom) mexicanos:

Creo que de las experiencias más memorables... es que el público canta durante todo el show. Y como nosotros cantamos en coreano, pero la audiencia canta junto a nosotros, la verdad es que te deja muy sorprendida compartió Ningning

Estamos muy emocionadas de verlos. Tenemos muchísimos recuerdos en México, así que aguanten un poco más. Nos vemos pronto, agregó Giselle.

De hecho, antes de despedirse la misma Giselle dijo que así como Karina y Winter ya experimentaron la pasión futbolera de los mexicanos en el Mundial y el amor que tenemos por la selección de Corea del Sur, ella tiene una cuenta pendiente con una fecha muy especial en el país: