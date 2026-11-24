Hayley Williams en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y todo sobre su concierto
La cantante estará en México para dar un concierto como parte de su proyecto como solista. Te contamos los detalles si irás al show.
Hayley Williams comenzó su carrera hace más de 20 años al ser la vocalista de Paramore, sin embargo, desde hace un tiempo la artista empezó un proyecto como solista con el que ha demostrado un lado más íntimo y personal.
Dentro de poco la cantante estará en México con su proyecto como solista gracias a su gira “The Hayley Williams Show”. Si irás a su concierto, aquí te contamos todos los detalles.
¿Cuándo se presentará Hayley Williams en Auditorio Nacional?
Hayley Williams se presentará en la Ciudad de México en uno de los recintos más importantes del país: el Auditorio Nacional.
El día en el que la cantante estará pisando el Coloso de Reforma será el próximo 26 de noviembre. Se espera que su concierto comience a las 7:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.
Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.
Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.
Probable setlist de Hayley Williams en CDMX
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Hayley Willians cante en su concierto de CDMX.
Just a Lover
Over Yet
Wandering Star
Simmer
Creepin’
Ice in My OJ
Kill Me
Mirtazapine Advertisement
Hard
My Friend
Leave It Alone
Roses/Lotus/Violet/Iris
True Believer
Don't Let Me Be Misunderstood
Mirtazapine Advertisement
Cinnamon
Dead Horse
Pure Love
Crystal Clear
Ego Death at a Bachelorette Party
Glum
Disappearing Man
Dream Girl in Shibuya
Zissou
Good Ol' Days
Just a Lover
Mirtazapine
Brotherly Hate
Parachute