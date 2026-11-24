Hayley Williams comenzó su carrera hace más de 20 años al ser la vocalista de Paramore, sin embargo, desde hace un tiempo la artista empezó un proyecto como solista con el que ha demostrado un lado más íntimo y personal.

Dentro de poco la cantante estará en México con su proyecto como solista gracias a su gira “The Hayley Williams Show”. Si irás a su concierto, aquí te contamos todos los detalles.

Foto de FB: Hayley Williams

¿Cuándo se presentará Hayley Williams en Auditorio Nacional?

Hayley Williams se presentará en la Ciudad de México en uno de los recintos más importantes del país: el Auditorio Nacional.

El día en el que la cantante estará pisando el Coloso de Reforma será el próximo 26 de noviembre. Se espera que su concierto comience a las 7:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

IG: yelyahwilliams

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

ig: colormebrian

Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de Hayley Williams en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Hayley Willians cante en su concierto de CDMX.

Just a Lover

Over Yet

Wandering Star

Simmer

Creepin’

Ice in My OJ

Kill Me

Mirtazapine Advertisement

Hard

My Friend

Leave It Alone

Roses/Lotus/Violet/Iris

True Believer

Don't Let Me Be Misunderstood

Mirtazapine Advertisement

Cinnamon

Dead Horse

Pure Love

Crystal Clear

Ego Death at a Bachelorette Party

Glum

Disappearing Man

Dream Girl in Shibuya

Zissou

Good Ol' Days

Just a Lover

Mirtazapine

Brotherly Hate

Parachute