¿Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se reconciliaron? La verdad detrás de 'Hasta el fin del mundo'

Tras su separación hace seis años, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dejaron en el aire algunos proyectos que pensaban llevar juntos al cine, uno era Hasta el fin del mundo, una historia de amor imposible cuyos derechos estaban en manos de Aislinn.

A pesar del proceso personal y emocional que ambos estaban viviendo tras el divorcio, le tenían un cariño muy especial a este libreto y todo se acomodó para que volvieran a interpretar a una pareja enamorada en el cine, hecho que ha levantado rumores sobre un posible regreso.

“La gente ni por aquí se imagina, pero es muy chistoso ver cómo todo el mundo dice: ‘Ay, sí, están jugando con nuestras emociones, es puro marketing, no sé qué…’. Sin embargo, si tuvieran la mínima idea de todo lo que hemos pasado juntos, de todas las capas, no estarían diciendo todo eso.

“La vida nos ha sorprendido, o sea, incluso el timing de que salga ahorita la película. El proceso en el que se filmó fue perfecto para hacerlo por cómo nos sentíamos, y luego en el proceso en el que se está estrenando también lo fue. Mágicamente allá arriba, quién sabe quién lo coordinó perfecto para estar en este lugar en el que estamos él y yo”, contó en entrevista con Excélsior Aislinn Derbez.

El filme ya está en cartelera de México. Buena Vista Internacional

La hija del actor y director Eugenio Derbez, al quedarse con el proyecto tras el divorcio, trató de levantar el filme durante mucho tiempo; sin embargo, ni los estudios ni las plataformas estaban interesadas en invertir en una historia ambientada entre la década de los 70 y los 80 del siglo pasado, centrada en Esmeralda y Manuel, dos jóvenes mexicanos que se conocen en la España de Francisco Franco y que, tras unos días amorosos, son separados y no saben nada del otro hasta 10 años después.

“Fue mucho insistir desde nuestra pasión en que un proyecto así sí puede llegar a la pantalla grande, a pesar de que hubo tantas trabas, de que fuera drama y que no nos quisieran dar el apoyo de producción. Nos decían: ‘No, ¿un drama? ¿Una película mexicana con tanto drama? No, gracias, eso no funciona’. Nos cerraron tantas puertas y como que también se volvió el demostrarnos a nosotros mismos que sí se podía”, complementó la actriz y productora del filme.

Cuando el equipo de producción logró obtener el presupuesto para poder filmar, todos se toparon con la misma pregunta: ¿quién va a interpretar a Manuel, un personaje que originalmente estaba pensado para Mauricio Ochmann?

Los actores presentaron la semana pasada la película en Cinépolis Universidad Daniel Betanzos

“Pensamos en varios actores y nadie nos convencía; como que el punch que teníamos Mau y yo, que era el original, la manera auténtica como lo íbamos a hacer, no estaba funcionando con nadie más. Entonces nos preocupamos, dijimos: ‘¡Qué raro hacer la película con alguien más que no sea Mau!’. Lo hablamos entre el productor, el director y yo, y coincidimos en que debería ser Mau”, explicó Aislinn para ser complementada por su expareja y padre de su hija Kailani.

“Siempre le preguntaba que cómo iba con Hasta el fin del mundo. Cuando hablábamos de eso le preguntaba: ‘¿La vas a hacer? Si no, échamela para ver si yo la puedo desarrollar’. Aislinn me decía que sí la iba a hacer y yo le decía que el día que la hiciera me llamara para el papel de Manuel, y ella me decía: ‘Nombre, ¿cómo crees?’. Tiempo después me dijo que sí la iba a hacer y que seguía vacante la silla de Manuel, que si me interesaba, y yo le dije inmediatamente que sí”, apuntó Ochmann.

Hasta el fin del mundo, cinta dirigida por Emiliano Castro Vizcarra y que se estrena este 23 de julio en cines, se rodó en algunas locaciones de Chihuahua y Baja California, así como en Madrid, España, donde se filmó durante más tiempo.

Una de las locaciones más importantes en España se llevó a cabo en los jardines y fuentes del Palacio Real, en donde se ve a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tener escenas románticas, e incluso a Ochmann se le ve meterse al agua en ropa interior.

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“No sabes, yo me tenía que quitar la ropa y pues es un lugar turístico. Normalmente cuando filman en este tipo de monumentos y lugares históricos, la producción acordona muchísimo; aquí la verdad es que dieron el permiso y todo para rodar, pero la producción era más pequeña, no es Hollywood, entonces era reducido el lugar para el crew y el staff.

“Ya te imaginarás, había muchos turistas viéndonos, había mexicanos que me gritaban: ‘¡Mauricio, Mauricio!’, y nosotros filmando, yo quitándome la ropa y metiéndonos ahí. Digo, no se ve nadie, pero sí fue muy retador filmar así”, expresó el actor.

Respecto a cómo fue filmar en España, un país con el que México ha realizado una mancuerna prolífica dentro del mundo audiovisual en los últimos años, el actor de 47 años habló de la fortuna de poder mezclar la pasión de la actuación con la familia.

“Nos fuimos a España con Kailani, entonces estábamos como equipo y como papás de Kailani haciendo Hasta el fin del mundo. Para mí nada más refuerza la conexión, el vínculo y esta complicidad que tenemos dentro y fuera de escena, porque al final sí tenemos nuestra historia personal, nuestros procesos y nuestras etapas, pero somos dos actores apasionados, comprometidos y profesionales. Creo que la esencia de nosotros está plasmada en Manuel y Esmeralda. Hay mucho de nosotros en Manuel y Esmeralda, pero esa conexión es nuestra”, apuntó Ochmann.

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Finalmente, Aislinn Derbez, actriz de 40 años, compartió lo que sintió la noche de la premier de Hasta el fin del mundo.

“Cuando vi la película como que me dolió más que nunca la historia, como que sí me pegó muy fuerte, me dolió, dije: ‘Uf, sí está muy fuerte, sí está muy intensa’. Sí me pegó la tristeza y también me pegó mucho todo lo que tuvimos que vivir para que este proyecto se realizara y para estar donde estamos hoy, todo lo que tuvimos que vivir en cuanto a producción y todo lo que tuvimos que vivir entre nosotros, en nuestro proceso interno de pareja, de familia, de amigos, de todo lo que hemos pasado. Ha sido súper intenso, entonces ayer me cayó el veinte y lloré”, compartió Derbez.