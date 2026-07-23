‘Entra por necesidad’: pantalón de Memo Schutz roba miradas previo a su entrada a LCDLFM

Una foto de Memo Schutz, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026, está dando de qué hablar en las redes sociales y es que muchos han mostrado su lado más empático y hasta hay quienes dicen que votarán por él porque se ve que entra al reality ‘por necesidad’.

El comentarista deportivo Memo Schutz se convirtió en el decimocuarto integrante del nuevo programa 24/7 que comenzará el próximo domingo 26 de julio del 2026.

Previo al inicio, ya hay reacciones de todo tipo algunos participantes, como el tan comentado nuevo look de Karina Torres, así como la polémica en torno al influencer Masad Altamimi, quien generó conversación tras revelar que previo antes de su ingreso al reality se reunirá con sus abogados.

Pantalón de Memo Schutz causa polémica

Memo Schutz, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026. Especial

La polémica no dio tregua a Memo Schutz y también ya es uno de los participantes más comentados, por una parte, por su pantalón, que está siendo de lo más comentado por una foto que circula en redes sociales.

La foto fue publicada en la cuenta de ‘La Tía Sandra’ en X, antes Twitter, y de inmediato empezó el debate y hasta la preocupación de algunos de los usuarios.

En la fotografía aparece Schutz con un micrófono en la mano, sentado en un sillón, pero lo que causa mayor atención, son sus pantalones, que están rotos de la parte inferior.

¿Por qué a todos los hombres se les rompe el pantalón ahí?”, se lee en el texto que acompaña a la fotografía.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y entre ellos se lee:

Sí está dura la crisis, yo tenía unos pantalones iguaaaaal de viejoooos, pero verás que cómodos eran, yo creo son sus favoritos y el desgaste es inminente.

Ese pantalón está súper vieeeeeeejo o sea si se te rompen, pero no un pantalón nuevo.

Anda jodidón con razón va a entrar a la casa.

Pobrecito me da la sensación de que entra por mucha necesidad. Espero dure muchas semanas y junte su buena lanita.

Pobechito , solo por eso votaré por el para que siga en la casa y se compre pantaloncitos .

Siendo así yo también necesito entrar con urgencia a La Casa de los Famosos.

¿Por qué entra a La Casa de los Famosos?

Memo Schutz, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026. Especial

En la conferencia de prensa donde fue presentado, Excélsior cuestionó al periodista deportivo sobre su ingreso al reality.

Memo confesó que lo que busca es conectar con distintas audiencias.

Lo que estamos buscando todos los que trabajamos en los medios de comunicación es conectar con las distintas audiencias", dijo.

Y agregó:

En mi caso personal, creo que puede ser una plataforma para reconectar con esas nuevas generaciones”.

Asimismo, señaló que el deporte hoy en día ya no compite únicamente con otros eventos, sino que actualmente la atención del público también va de la mano con las plataformas digitales y redes sociales.

Muchos dicen: ‘no, es que el deporte…’. No, el deporte ya no se consume como antes. El deporte también es entretenimiento, ya compites con todo tipo de entretenimiento que hay allá afuera” enfatizó.

¿Qué saber sobre el comentarista deportivo?

Es un periodista, conductor y comentarista deportivo mexicano con una amplia trayectoria en radio, televisión y plataformas digitales. A lo largo de su carrera se ha especializado en deportes estadounidenses, especialmente la NFL, la NBA, el béisbol de las Grandes Ligas y el golf, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas para los aficionados mexicanos.

Ha colaborado con diversos medios de comunicación y cadenas deportivas, participando en transmisiones, programas de análisis y coberturas de eventos internacionales de gran relevancia.

Además de su trabajo en televisión y radio, ha fortalecido su presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde comparte comentarios, entrevistas y contenido relacionado con la actualidad deportiva.