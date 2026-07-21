¿Dónde ver 'A la mala' antes del estreno de 'Hasta el fin del mundo' con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresarán juntos a la pantalla grande con "Hasta el fin del mundo", una producción dirigida por Emiliano Castro Vizcarra que apuesta por una historia de amor, reencuentros y decisiones que pondrán a prueba el destino de sus protagonistas.

El anuncio del filme llamó la atención del público, ya que representa una nueva colaboración entre los actores después de su separación en 2020. Aunque ambos han mantenido una relación cordial, verlos interpretar nuevamente a una pareja romántica ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.

Foto: Daniel Betanzos

¿Dónde puedes ver "A la mala" en streaming?

Si quieres recordar la química entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann antes del estreno de su nueva película, "A la mala" (2015) está disponible en varias plataformas de streaming.

La cinta puede encontrarse en Netflix, ViX, Prime Video y HBO Max. Además, quienes prefieran rentarla o comprarla de forma digital también pueden hacerlo a través de Apple TV.

¿De qué trata la película A la mala?

La historia sigue a una joven que acepta un trabajo poco convencional: poner a prueba la fidelidad de los novios de otras mujeres. Lo que comienza como una oportunidad para obtener dinero termina complicándose cuando desarrolla sentimientos por uno de los hombres a los que debía vigilar, enfrentándose a un dilema entre el trabajo y el amor.

¿Cuándo se estrena "Hasta el fin del mundo"?

La nueva película llegará a salas de cine seleccionadas el 23 de julio de 2026. La fecha fue dada a conocer por Aislinn Derbez mediante sus redes sociales, donde confirmó el esperado lanzamiento de la producción.

‘Hasta el Fin del Mundo’, con Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann Especial

La trama presenta a Manuel y Esmeralda, dos personas que se conocen tras sobrevivir a un accidente ferroviario y cuya historia de amor queda marcada por la separación provocada por un país afectado por el franquismo.

Quince años después, sus vidas han cambiado por completo. Manuel ha construido un futuro exitoso y está a punto de casarse, mientras que Esmeralda enfrenta una enfermedad que amenaza su vida. Su inesperado reencuentro los obligará a cuestionar las decisiones que tomaron y a descubrir si el amor puede sobrevivir al paso del tiempo.

Foto: Captura de video

¿Por qué este reencuentro ha generado tanta expectativa?

Más allá de la historia que contará la película, el proyecto ha despertado conversación porque reúne nuevamente a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann como protagonistas de un romance. Tras anunciar el fin de su matrimonio en marzo de 2020, pocos imaginaban que ambos volverían a interpretar a una pareja en una producción cinematográfica, lo que ha incrementado el interés por el estreno.