¿Le afectó? Aislinn Derbez confiesa por fin cómo reaccionó su hija al verla "otra vez" con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann volvieron a compartir pantalla seis años después de su separación, una noticia que despertó la curiosidad del público y alimentó los rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, más allá de las especulaciones, la actriz aseguró que el mayor impacto de este reencuentro lo vivió su hija, Kailani.

La reacción de los Derbez tras el reencuentro de Aislinn y Mauricio

La hija de Eugenio Derbez confesó que trabajar nuevamente con su exesposo fue una experiencia mucho más natural de lo que imaginó y que, lejos de generar tensiones, fortaleció la dinámica familiar que ambos han construido desde su divorcio.

Aislinn Derbez y Mauricio. Especial

Durante la premiere de la película, Aislinn reveló que la decisión de volver a interpretar a una pareja junto a Mauricio provocó todo tipo de reacciones entre sus seres queridos. Los primeros en hacer comentarios fueron sus hermanos, José Eduardo y Vadhir Derbez, quienes no perdieron la oportunidad de bromear con la situación.

Entre risas, la actriz reconoció que fue objeto de varias burlas familiares cuando se enteraron de que compartiría créditos nuevamente con el padre de su hija.

Sí me bulearon un poquito. ¿Qué les digo? Sí me estuvieron echando mucha carrilla”, comentó divertida, dejando claro que todo ocurrió en un ambiente de confianza y humor.

José Eduardo y Vadhir Derbez no dejaron pasar la oportunidad de bromear con el proyecto. IG

Así reaccionó Kailani al ver juntos otra vez a Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Sin embargo, la reacción que más esperaba conocer era la de Kailani, quien ha sido el principal vínculo entre ambos desde que pusieron fin a su matrimonio en 2020.

Aislinn explicó que su hija estuvo presente durante buena parte de las grabaciones realizadas en Madrid, por lo que pudo convivir diariamente con sus dos padres mientras trabajaban.

La actriz confesó que su hija fue la más feliz al convivir nuevamente con sus padres. IG

La actriz recordó que Kailani pasaba tiempo detrás de cámaras e incluso alternaba sus actividades escolares con las jornadas de filmación, convirtiéndose prácticamente en una integrante más del equipo.

Para la protagonista, esa experiencia fue muy especial porque permitió que su hija disfrutara de momentos en familia sin importar que la relación sentimental entre ella y Mauricio haya quedado en el pasado.

No hay nada que la haga más feliz que estar los tres juntos", confesó la actriz al hablar sobre la emoción que mostró la pequeña durante el proyecto.

Mauricio Ochmann y Aislinn demostraron que mantienen una relación cordial por el bienestar de Kailani. Especial

Aunque Kailani todavía no puede ver la película debido a que su clasificación está dirigida a adolescentes mayores de 13 años, Aislinn aseguró que se siente orgullosa de haber formado parte del proceso creativo y de haber acompañado a sus padres durante esa etapa.

Aislinn Derbez revela cómo fue trabajar nuevamente con Mauricio Ochmann

La actriz también reconoció que, antes de iniciar las grabaciones, sentía cierta incertidumbre por volver a trabajar con Mauricio Ochmann después de varios años separados.

Sin embargo, aseguró que bastaron los primeros días de rodaje para comprobar que la química profesional entre ambos seguía intacta.

El estreno de Hasta el fin del mundo reavivó los rumores de una posible reconciliación. Especial

Según explicó, la experiencia resultó tan fluida que terminó sorprendiéndolos a los dos, pues lograron separar por completo el ámbito laboral de su historia personal.

Aislinn destacó que siempre ha disfrutado trabajar junto a Mauricio y que esta ocasión no fue diferente, a pesar de que existía el reto de interpretar nuevamente a una pareja frente a las cámaras.

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez regresaron?

El estreno de Hasta el fin del mundo también reavivó las versiones sobre un posible regreso sentimental entre ambos actores.

Desde que comenzaron las grabaciones, las imágenes de los dos juntos despertaron ilusión entre sus seguidores, quienes no han dejado de preguntarse si existe una segunda oportunidad para la expareja.

Aislinn admitió que tenía nervios antes de volver a trabajar con su exesposo. Especial

No obstante, tanto Aislinn como Mauricio han evitado responder directamente a esas especulaciones y prefieren centrar sus declaraciones en el trabajo realizado y en la buena relación que mantienen como padres de Kailani.

Hace unos días, Mauricio Ochmann aseguró que la principal beneficiada de la armonía que existe entre ellos ha sido precisamente su hija, quien crece viendo a sus padres convivir con respeto, cariño y comunicación.

¿Qué piensa Eugenio Derbez del “regreso” de Aislinn y Mauricio?

Durante la alfombra roja también surgió la pregunta sobre la opinión de Eugenio Derbez respecto al esperado reencuentro cinematográfico de su hija con Mauricio Ochmann.

Eugenio Derbez aún no ha visto la película, pero ya expresó su emoción por hacerlo. IG

Aislinn explicó que el comediante no pudo asistir a la premiere debido a compromisos laborales, aunque ya manifestó su interés por acudir al cine para verla.

Con su característico sentido del humor, la actriz comentó que espera que la cinta le guste y bromeó diciendo que confía en que "no se asuste" al verla nuevamente haciendo pareja con su exesposo.

Mientras tanto, el estreno de Hasta el fin del mundo marca un nuevo capítulo en la relación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes han demostrado que, incluso después del divorcio, es posible mantener una amistad sólida y una crianza compartida por encima de cualquier diferencia del pasado.