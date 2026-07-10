Aislinn Derbez felicita a uno de sus ex llamándolo "amorcito" y desata rumores

La actriz Aislinn Derbez desató una nueva ola de interrogantes sobre su vida sentimental en las plataformas digitales. La protagonista de cine publicó un cariñoso mensaje de cumpleaños dirigido a su expareja de la juventud, Jesús Navarro, el reconocido vocalista principal del grupo pop mexicano Reik.

La hija del comediante Eugenio Derbez acaparó los reflectores de la prensa de espectáculos al utilizar la palabra "amorcito" para referirse al exitoso intérprete musical. Esta inesperada dedicatoria ocurrió en pleno apogeo mediático, justo cuando los medios de comunicación analizaban una inminente reconciliación amorosa con su exesposo.

La felicitación de Aislinn Derbez a Jesús Navarro de Reik. Foto de IG: Aislinn Derbez

La celebridad mexicana acompañó su felicitación pública con una fotografía inédita tomada exactamente en el año 2005. En la nostálgica postal de hace casi dos décadas, ambos artistas posan muy sonrientes durante la época en la que sostuvieron un mediático romance juvenil, mucho antes de consagrarse en la fama.

"Esta foto es del 2005, no lo puedo creer. Feliz cumple amorcito, por otros 20 años de amistad y más. Love you", escribió Aislinn Derbez en su perfil oficial de internet. La famosa adornó la publicación con múltiples corazones rojos para celebrar el onomástico de su viejo amor.

El romance juvenil antes de la fama internacional

La relación sentimental entre la actriz y Jesús Navarro ocurrió cuando ella apenas rondaba los 20 años de edad. En aquel momento de su vida, la joven todavía estudiaba y preparaba el terreno antes de iniciar formalmente su exitosa trayectoria frente a las cámaras de cine y televisión.

El noviazgo duró muy poco tiempo, pero los dos construyeron una amistad sumamente sólida que sobrevive intacta hasta la actualidad. Los millones de fanáticos del cantante interpretaron la reciente publicación como una genuina muestra de afecto fraternal, descartando cualquier posibilidad real de un regreso romántico entre ambas figuras públicas.

Aislinn Derbez con un vestido de gala. Foto de IG: Aislinn Derbez

La propia empresaria reveló los detalles más íntimos de este antiguo romance durante una emisión de su exitoso proyecto digital llamado "La magia del caos". Frente a los micrófonos de su podcast, la artista confesó con total naturalidad los verdaderos motivos que la llevaron a enamorarse del talentoso músico sonorense.

En dicho espacio, detalló su fascinación por la voz y el carisma del intérprete mexicano, factores determinantes para iniciar la relación. El corto noviazgo sentó las bases de una profunda confianza mutua, permitiéndoles apoyarse constantemente en sus respectivos ascensos dentro de la competida industria del entretenimiento hispano.

Las dudas sobre su regreso con Mauricio Ochmann

El afectuoso saludo cumpleañero para el vocalista de Reik desvió momentáneamente la atención de los insistentes rumores que la vinculan nuevamente con el actor Mauricio Ochmann. Semanas atrás, los exesposos compartieron reflectores en internet y confesaron abiertamente el inmenso cariño que sienten mutuamente tras firmar su proceso de divorcio.

Las especulaciones sobre la famosa expareja crecieron fuertemente después de realizar un reciente viaje familiar a territorio europeo, específicamente a Italia. Los actores publicaron varias galerías fotográficas en sus cuentas oficiales donde aparecen felices y disfrutando de los paradisiacos paisajes del viejo continente en compañía de su hija.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez Foto: Cuartoscuro.com

Una de las imágenes de esas vacaciones europeas incluyó la frase textual "Estamos de vuelta", detonando inmediatamente el entusiasmo de sus seguidores. Las redes sociales interpretaron el mensaje como una señal inequívoca sobre el renacer de su matrimonio, viralizando las instantáneas en los principales portales de noticias del corazón.

Hasta el momento de redactar esta nota periodística, ni Aislinn Derbez ni el histrión emitieron declaraciones oficiales para confirmar o desmentir su esperado regreso sentimental. La prensa especializada mantiene la guardia en alto ante cualquier movimiento de los actores en sus respectivas apariciones públicas de los próximos días.