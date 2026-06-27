Lo que parecía ser el cierre perfecto de otra noche de conciertos terminó convirtiéndose en un momento de tensión para Harry Styles. El cantante británico preocupó a miles de asistentes luego de desplomarse sobre el escenario del estadio Wembley, en Londres, justo cuando estaba terminando su concierto.

El incidente ocurrió durante una de las fechas de su residencia Together, Together, serie de conciertos con la que promociona su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally y al mismo tiempo interpreta varios de los éxitos que han marcado su carrera como solista.

Videos compartidos por asistentes muestran que, tras interpretar As It Was, canción con la que suele despedirse del público, Harry comenzó a toser mientras caminaba por el escenario.

El cantante se atragantó con agua y terminó en el suelo

Las imágenes muestran que, después de toser durante varios segundos, Harry Styles tomó una botella de agua que tenía cerca y bebió un sorbo para intentar recuperarse.

Como acostumbra hacer en sus conciertos, lanzó un poco de agua hacia el aire imitando una ballena. Sin embargo, segundos después algo no salió como esperaba.

El cantante se llevó la mano al pecho, dio unos pasos de espaldas al público y terminó cayendo al suelo. Permaneció acostado durante varios segundos mientras respiraba profundamente y seguía tosiendo.

Aunque el momento generó preocupación entre quienes estaban presentes, Harry logró incorporarse por sí mismo sin necesidad de ayuda y abandonó el escenario saludando a los asistentes antes de concluir la noche.

El intenso calor en Londres pudo influir

Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial sobre el incidente, muchos seguidores consideran que las altas temperaturas registradas en Londres pudieron haber influido en lo ocurrido.

La capital británica atraviesa una intensa ola de calor que alcanzó alrededor de 35 grados centígrados, condiciones poco habituales para la ciudad y que también afectaron a los miles de asistentes que permanecieron durante horas dentro del recinto.

Incluso antes del concierto, los organizadores realizaron varios anuncios por el sistema de sonido para recomendar al público mantenerse hidratado. Además, informaron que el agua se vendería a un precio reducido con el objetivo de evitar problemas derivados del calor.

Tras difundirse los videos, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el intérprete de Watermelon Sugar, con fanáticos que expresaron alivio al ver que pudo levantarse y salir caminando del escenario.

Harry Styles continúa con su residencia en Londres

A pesar del susto, el calendario del artista no presenta cambios por ahora.

Harry Styles tiene programados un par de días de descanso antes de regresar a Wembley para completar las cuatro presentaciones restantes de su residencia en Londres, una de las escalas más importantes de su gira mundial Together, Together.

Este tour marca el regreso del cantante a los escenarios con un formato diferente al de sus giras anteriores. En lugar de recorrer decenas de ciudades, apostó por realizar residencias en siete sedes alrededor del mundo, ofreciendo varias fechas consecutivas en cada una.

México tendrá seis conciertos de Harry Styles

Entre los países elegidos destaca México, donde la respuesta del público fue tan grande que el cantante terminó anunciando seis conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Las presentaciones están programadas para el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto de 2026, todas con la cantante británica Jorja Smith como invitada especial.

Después de su paso por México, Harry continuará con otras residencias internacionales, incluyendo una histórica temporada de 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, además de presentaciones en ciudades como Ámsterdam, São Paulo, Melbourne y Sídney.

Mientras tanto, el video del momento en que el cantante se desploma sigue acumulando reproducciones en redes sociales y ha generado miles de reacciones. Afortunadamente, todo indica que el incidente quedó en un susto y que Harry Styles podrá continuar con los compromisos restantes de su gira.