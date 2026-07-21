¿Cancelada o renovada? El 'Güero' Castro aclara el destino de 'Las Hijas de la Señora García'

Después de convertirse en una de las telenovelas más exitosas de Televisa en el último año, Las Hijas de la Señora García continúa dando de qué hablar. Aunque la historia llegó oficialmente a su final, miles de seguidores siguen preguntándose si el melodrama tendrá una segunda temporada o si todo quedó definitivamente cerrado.

¿Habrá segunda temporada de Las Hijas de la Señora García?

Las dudas crecieron en redes luego de que el desenlace dejara varios conflictos abiertos y personajes con historias que, para muchos espectadores, todavía tienen mucho por contar. Ahora, fue el propio productor José Alberto 'El Güero' Castro quien decidió poner fin a las especulaciones y revelar en qué etapa se encuentra el futuro del proyecto.

El productor confirmó que ya trabajan en la historia para una segunda entrega. IG lashijasdelasragarciaof

Durante un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto, el 'Güero' Castro fue cuestionado sobre los rumores que apuntaban a una posible continuación de la telenovela.

Lejos de descartar la idea, el productor confirmó que el proyecto sigue vivo y que actualmente trabajan en el desarrollo de la historia que permitiría regresar a la pantalla.

Según explicó, ya existe una intención concreta de realizar una nueva entrega, aunque todavía se encuentran afinando el argumento que dará continuidad a los personajes que conquistaron al público.

El productor reconoció que las constantes peticiones de los televidentes influyeron para considerar seriamente una secuela, especialmente porque muchos consideran que aún quedaron historias pendientes.

¿De qué tratará Las Hijas de la Señora García 2?

José Alberto Castro aseguró que el universo de Las Hijas de la Señora García todavía tiene numerosas posibilidades narrativas. Explicó que los personajes fueron construidos de manera sólida y que existen múltiples caminos para seguir desarrollando sus conflictos familiares, romances y rivalidades.

El productor aseguró que los personajes aún tienen mucho por contar. IG lashijasdelasragarciaof

No es la primera vez que el productor habla sobre esta posibilidad. Incluso antes del final de la telenovela había confesado que le encantaría realizar no solo una segunda temporada, sino incluso una tercera o cuarta entrega.

En ese momento explicó que uno de los principales motivos era el extraordinario elenco que logró reunir y la excelente relación que se formó entre los actores durante las grabaciones. Además, destacó que la respuesta del público superó las expectativas, convirtiendo al melodrama en uno de los mayores éxitos recientes de la televisora.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para el inicio de grabaciones ni una confirmación sobre cuándo podría estrenarse la continuación, las declaraciones del 'Güero' Castro dejan claro que es un hecho el proyecto.

El final dejó varias historias abiertas que podrían retomarse en nuevos episodios. IG lashijasdelasragarciaof

El productor explicó que actualmente el principal objetivo es construir una historia que esté a la altura del éxito obtenido y que justifique el regreso de los personajes.

¿Cuál es la trama de Las hijas de la señora García?

Estrenada en 2024, Las Hijas de la Señora García rápidamente se convirtió en una de las producciones más comentadas de la televisión.

La historia gira alrededor de Ofelia García, interpretada por María Sorté, una mujer decidida a cambiar el destino de su familia utilizando el talento y la belleza de su hija menor, Mar, personaje interpretado por Ela Velden.

El elenco y la respuesta del público fueron clave para considerar una continuación. IG lashijasdelasragarciaof

Sin embargo, conforme avanza la trama, es Valeria, la hija mayor interpretada por Oka Giner, quien termina transformando la vida de la poderosa familia Portilla después de conocer a Arturo, heredero de un importante imperio textil.

Entre ambiciones, secretos familiares, rivalidades y romances inesperados, la historia logró mantener cautiva a la audiencia durante toda su transmisión.

¿Quién es el elenco de las hijas de la señora García?

Otro de los grandes aciertos de la producción fue reunir a un reparto integrado por algunas de las figuras más populares de la televisión mexicana.

Además de María Sorté, Ela Velden y Oka Giner, participaron Emmanuel Palomares, Brandon Peniche, Juan Diego Covarrubias, Laura Flores, Geraldine Bazán, Guillermo García Cantú, Roxana Castellanos, Álex Perea, Luis Gatica, Macarena Miguel, Nuria Bages, Claudia Bouza, Mónica Dionne y Arlette Pacheco.

El éxito de la telenovela abrió la puerta a una nueva temporada. IG lashijasdelasragarciaof

La química entre los personajes fue uno de los aspectos más elogiados por la audiencia, razón por la que muchos seguidores continúan solicitando una nueva temporada.

Por ahora, los seguidores deberán esperar mientras el equipo creativo desarrolla el nuevo argumento. Sin embargo, todo indica que Las Hijas de la Señora García aún tiene mucho por contar y que la historia regresará a la pantalla para responder todas aquellas incógnitas que quedaron abiertas al final de su primera entrega.