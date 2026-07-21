¿Más que en OnlyFans? La millonaria apuesta que cobró Mia Khalifa en la final España vs Argentina 

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina no solo dejó emociones dentro de la cancha. Como suele pasar con los grandes eventos deportivos, las redes sociales también se convirtieron en otro escenario de la competencia y varios famosos dejaron claro qué selección apoyaban.

Entre ellos estuvo Mia Khalifa, quien no tuvo problema en mostrar su respaldo a España durante el partido. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la cantidad de dinero que, según compartió en redes sociales, estaba en juego.

¿Cuánto ganó Mia Khalifa en apuesta por España?

La influencer publicó una imagen relacionada con su apuesta y aseguró que había confiado una importante suma en la victoria de la selección española. El resultado terminó dándole la razón y, de acuerdo con la cifra que mostró, su apuesta habría pasado de un millón de dólares a un pago de 1 millón 650 mil dólares.

La cantidad, convertida a pesos mexicanos, representa alrededor de 28.7 millones de pesos, aunque el monto exacto puede variar dependiendo del tipo de cambio.

La victoria de la llamada Furia Roja habría hecho crecer la cantidad hasta alcanzar los 1.65 millones de dólares. Es decir, de acuerdo con los números que ella misma mostró, la operación habría representado una ganancia de 650 mil dólares.

Al hacer la conversión a moneda mexicana, esa cifra equivale a más de 11 millones de pesos de ganancia, mientras que el pago total de la apuesta rondaría los 28.7 millones de pesos.

apuesta Mia Khalifa Instagram

Más allá del resultado deportivo, la publicación llamó la atención porque no es común que una celebridad revele públicamente una apuesta de semejante cantidad. Y mucho menos después de un partido que tenía a dos selecciones con una enorme afición detrás.

Junto a la imagen, Mia Khalifa escribió un mensaje en el que celebró haber confiado en España. La frase también llamó la atención por el tono irónico con el que hizo referencia a sus raíces.

Creí y gané mucho, tan orgullosa de mi país natal España (no hay ni una gota de sangre española en mí), escribió, según la publicación retomada en redes sociales.

El comentario provocó reacciones entre sus seguidores, algunos sorprendidos por la cantidad que había puesto en juego y otros simplemente celebrando con ella el triunfo de España.

Mia Khalifa Instagram

¿La ganancia fue mayor a lo que obtiene en OnlyFans?

La cifra también llevó a muchos usuarios a preguntarse cuánto dinero puede generar Mia Khalifa a través de sus plataformas de contenido y si una sola apuesta ganadora podría superar lo que obtiene normalmente con ese tipo de negocios.

Lo cierto es que no existe una cifra pública y comprobada que permita determinar cuánto gana actualmente en plataformas de suscripción. Las estimaciones que circulan en internet sobre su fortuna y sus ingresos varían bastante, por lo que cualquier comparación debe tomarse con cautela.

Aun así, el monto es suficiente para entender por qué la publicación generó tanto ruido. Una ganancia de 650 mil dólares representa una cantidad considerable incluso para una figura con el nivel de exposición de Mia Khalifa.

Además, es importante recordar que la influencer ha construido su patrimonio a través de diferentes actividades y no únicamente por su paso por la industria de contenido para adultos.

¿Quién es Mia Khalifa?

Mia Khalifa, cuyo nombre real es Sarah Joe Chamoun, es una personalidad de internet de origen libanés que alcanzó fama mundial a finales de 2014.

Su paso por la industria del cine para adultos fue breve, pero bastó para convertirla en una de las figuras más buscadas en internet. Ella misma ha hablado en diferentes ocasiones sobre esa etapa de su vida y ha explicado que su participación en esa industria duró apenas unos meses.

Con el paso del tiempo, Khalifa tomó otro rumbo profesional. Su presencia en redes sociales creció y comenzó a trabajar como influencer, modelo y creadora de contenido digital. También se ha involucrado en proyectos relacionados con moda, entretenimiento y deportes.

Mia Khalifa Instagram

Su enorme número de seguidores en redes sociales le permitió mantener una carrera pública incluso después de abandonar la industria que originalmente la hizo famosa.

La nueva vida profesional de Mia Khalifa

Actualmente, Mia Khalifa obtiene ingresos de distintas actividades. Las plataformas de suscripción, las colaboraciones comerciales, la publicidad y sus proyectos empresariales forman parte de su actividad profesional.

Aunque durante años se ha repetido que habría ganado millones durante su breve paso por la industria para adultos, la propia Khalifa ha señalado que esa versión no corresponde con la realidad. Según sus declaraciones, durante ese periodo habría recibido alrededor de 12 mil dólares en total.

La mayor parte de su patrimonio, por lo tanto, habría sido construida después, gracias a su enorme popularidad y a los negocios que desarrolló con el paso de los años.

Mia Khalifa Instagram

Por eso, la apuesta de la final España vs Argentina volvió a poner su nombre en tendencia. Esta vez no fue por una polémica relacionada con su pasado, sino por una jugada que, según mostró en redes sociales, le habría dejado una ganancia de 650 mil dólares.