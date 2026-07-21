Logan Lerman y Ana Luisa Corrigan muestran por primera vez fotografías de su boda

Las primeras fotografías de la boda de Logan Lerman y Ana Luisa Corrigan finalmente salieron a la luz. La pareja celebró su matrimonio en una ceremonia privada realizada el pasado mes de junio en Los Ángeles, rodeada únicamente de familiares y personas cercanas.

Las imágenes, publicadas por la propia Ana Luisa Corrigan en redes sociales, permitieron conocer algunos de los momentos más especiales del enlace, el cual se mantuvo alejado de los reflectores hasta ahora.

Foto: Instagram analuisacorrigan

¿Cómo fue la boda de Logan Lerman y Ana Luisa Corrigan?

Lejos de los grandes salones o exclusivos recintos, los recién casados eligieron el jardín de su casa como escenario para intercambiar sus votos. Las fotografías muestran un ambiente íntimo y elegante, en el que ambos aparecen compartiendo besos, abrazos y miradas llenas de complicidad.

El actor optó por un clásico traje negro, mientras que Ana Luisa lució un vestido de novia de estilo romántico.

Foto: Instagram analuisacorrigan

¿Qué detalle hizo aún más emotiva la ceremonia?

Uno de los momentos que más conmovió a los seguidores de la pareja fue el homenaje que Ana Luisa realizó a su padre, Edward "EJ" Corrigan, quien falleció tiempo atrás.

Foto: Instagram analuisacorrigan

La novia llevó una pequeña fotografía de él sujetada a su ramo de flores, un gesto que simbolizó su presencia durante uno de los días más importantes de su vida y que rápidamente fue destacado por los usuarios en redes sociales.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre la pareja?

La relación entre Logan Lerman y Ana Luisa Corrigan inició mientras ambos vivían en ciudades distintas. Ella residía en Nueva York y él en Los Ángeles, por lo que durante un tiempo mantuvieron un noviazgo a distancia.

Foto: Instagram analuisacorrigan

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, Corrigan viajó para visitar al actor y terminó permaneciendo en la Costa Oeste durante varios meses, etapa que fortaleció su relación.

La pareja hizo oficial su romance en Instagram en enero de 2020 y, dos años después, apareció por primera vez en una alfombra roja durante la premier de Bullet Train, en agosto de 2022.

Foto: Instagram analuisacorrigan

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

Antes de llegar al altar, Logan Lerman preparó cuidadosamente el momento para pedir matrimonio. Durante una entrevista concedida en marzo de 2024 en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el actor explicó que buscó un lugar tranquilo y con mayor privacidad, ya que consideraba que Nueva York no ofrecía el ambiente que imaginaba para una ocasión tan especial.

Foto: Instagram analuisacorrigan

Tras la ceremonia, Lerman fue visto caminando por las calles de Los Ángeles luciendo su anillo de matrimonio, confirmando así una nueva etapa en su vida personal.

Foto: analuisacorrigan

¿Qué mensaje dedicó Ana Luisa tras la boda?

Después de compartir las imágenes del enlace, Ana Luisa Corrigan también publicó un emotivo mensaje dirigido a su esposo.

Nos casamos en el jardín de casa el mes pasado y fue perfecto. Te quiero, Logie."

Con estas palabras, la pareja confirmó oficialmente su matrimonio y permitió que sus seguidores conocieran algunos de los recuerdos más especiales de un enlace que decidieron celebrar con discreción y lejos del ojo público.