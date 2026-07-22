¿Qué enfermedad padece Daniel Radcliffe?

Daniel Radcliffe conquistó al mundo al dar vida a Harry Potter, uno de los personajes más queridos del cine. Años después de despedirse del joven mago, el actor británico continúa consolidando una exitosa carrera en la pantalla grande y el teatro, además de ganarse el cariño del público por su cercanía y compromiso con distintas causas sociales.

Sin embargo, detrás de su trayectoria también hay una historia de superación. Desde que era niño, Daniel Radcliffe vive con una condición poco conocida llamada dispraxia, un trastorno del desarrollo que afecta la coordinación motora.

¿Qué pasa con la salud de Daniel Radcliffe?

Daniel Radcliffe fue diagnosticado con dispraxia durante su infancia. El actor habló públicamente sobre esta condición en una entrevista para el periódico británico Daily Mail en 2008, cuando tenía 19 años.

Además, ha compartido que durante su niñez también enfrentó episodios de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), experiencias que marcaron su vida y lo llevaron a hablar con mayor apertura sobre la importancia de cuidar la salud mental.

A raíz de ello, Radcliffe ha destacado la necesidad de que los niños y adolescentes que trabajan en la industria del entretenimiento, como actores, cuenten con acompañamiento psicológico y emocional, ya que entiende de primera mano los retos que pueden enfrentar desde edades tempranas.

¿Qué es la dispraxia y cuáles son sus causas?

De acuerdo con Child Mind Institute, la dispraxia, también conocida como trastorno del desarrollo de la coordinación, es una condición que dificulta la planificación y coordinación de los movimientos del cuerpo.

Entre los signos más comunes se encuentran:

Se les caen objetos con frecuencia.

Se les caen objetos con frecuencia. Chocan con muebles o personas con facilidad.

Tienen dificultad para usar un lápiz o los cubiertos.

Les cuesta atrapar una pelota o aprender a andar en bicicleta.

En niños mayores también pueden presentarse otras dificultades, como:

Problemas con las habilidades motoras finas, por ejemplo, sostener un lápiz, subir un cierre o abotonarse la ropa.

Problemas con las habilidades motoras finas, por ejemplo, sostener un lápiz, subir un cierre o abotonarse la ropa. Dificultad para mantener el equilibrio.

Problemas para correr, saltar u otras actividades físicas.

Tropezar o caerse con frecuencia.

Evitar actividades como dibujar, escribir a mano o practicar deportes.

Aunque la dispraxia no tiene cura, con apoyo especializado y terapias muchos niños pueden desarrollar habilidades que les permitan realizar sus actividades cotidianas con mayor facilidad.

Dispraxia: trastorno neurológico del desarrollo poco conocido Foto: Canva

¿Qué hace Daniel Radcliffe en la actualidad?

Además de continuar con su carrera artística, Daniel Radcliffe dedica parte de su tiempo a impulsar iniciativas relacionadas con la salud mental y el bienestar emocional de los jóvenes.

El actor es embajador de The Trevor Project, una organización dedicada a la prevención del suicidio entre jóvenes LGBTQ+. Como parte de esta labor, ha participado en mesas redondas, campañas y videos informativos para invitar a quienes atraviesan momentos difíciles a buscar ayuda profesional.

Su compromiso refleja la sensibilidad que ha desarrollado a partir de sus propias experiencias y su deseo de contribuir a que más jóvenes reciban el apoyo que necesitan.

¿Qué enfermedad padece Daniel Radcliffe? Foto: Angela Weiss / AFP / grosbygroup.com

La historia de Daniel Radcliffe demuestra que un diagnóstico durante la infancia no impide desarrollar el talento ni alcanzar grandes metas. Hoy, el actor utiliza su voz para crear conciencia sobre la salud mental y la importancia de brindar apoyo a los niños y jóvenes que viven con trastornos del desarrollo.