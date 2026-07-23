Erin Darke: quién es la actriz que enamoró a Daniel Radcliffe y en qué series la has visto

Daniel Radcliffe es uno de los actores más queridos del cine gracias a su inolvidable papel como Harry Potter. Sin embargo, tras el éxito de la famosa saga, ha demostrado su talento en diversos proyectos que lo han consolidado como un intérprete versátil.

Lejos de su carrera profesional, el actor también ha construido una sólida historia de amor. Si alguna vez te has preguntado quién es la mujer que conquistó el corazón de Daniel Radcliffe y con quien incluso comparte un hijo, aquí te contamos todo sobre Erin Darke.

¿Quién es Erin Darke?

Erin Constance-Maja Darke nació el 10 de septiembre de 1984 en Flint, Michigan, Estados Unidos. Estudió Teatro y Artes Escénicas en la Universidad de Michigan, donde se graduó en 2005.

Comenzó su carrera como actriz en 2009 con el cortometraje independiente Obelisk Road, proyecto que marcó el inicio de su trayectoria en la actuación.

Posteriormente participó en diversas producciones de televisión, aunque fue en 2016 cuando alcanzó mayor reconocimiento gracias a su interpretación de Cindy Reston en la serie Good Girls Revolt.

Películas y series de Erin Darke

Aunque muchas personas la conocen por ser la pareja de Daniel Radcliffe, Erin Darke ha construido una carrera propia con participaciones en cine, televisión y teatro. Estas son algunas de sus producciones más destacadas:

The Marvelous Mrs. Maisel

Interpretó a Mary, también conocida como Mary Petruska, en la exitosa serie estrenada en 2017. Participó en tres episodios y la producción está disponible en Prime Video.

La voz más alta (The Loudest Voice)

En esta miniserie estrenada en 2019 dio vida a Kat Lindsley, compartiendo pantalla con un destacado elenco.

Moonshine

En la serie canadiense de comedia estrenada en 2021 interpretó a Crystal LeBlanc, uno de los personajes principales de la historia.

Tenemos que hablar de Kevin

La actriz tuvo una participación en la aclamada película de 2011, donde interpretó al personaje de Rose.

Además de su trabajo en cine y televisión, Erin Darke también ha desarrollado una importante carrera en el teatro. En 2012 participó en el festival Summer Shorts de Nueva York.

¿Quién es la pareja de Daniel Radcliffe? Foto: kena betancur / AFP / grosbygroup.com

¿Cómo se conocieron Erin Darke y Daniel Radcliffe?

La historia de amor entre Erin Darke y Daniel Radcliffe comenzó en 2012 durante el rodaje de la película Kill Your Darlings.

En la cinta, Daniel Radcliffe interpretó al poeta Allen Ginsberg, mientras que Erin Darke dio vida a Gwendolyn. El actor ha contado en distintas entrevistas que sintió una conexión inmediata con ella durante las grabaciones.

Aunque durante los primeros años mantuvieron su relación lejos de los reflectores, con el tiempo comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos y alfombras rojas, confirmando así su romance.

La pareja siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Incluso la noticia de que se convirtieron en padres en 2023 no fue anunciada por ellos, sino que se dio a conocer después de que la prensa los fotografiara paseando con su bebé.

¿Quién es la pareja de Daniel Radcliffe? Foto: lev radin / grosbygroup.com

Desde entonces, Daniel Radcliffe y Erin Darke han mantenido su relación con discreción. Aunque prefieren alejarse de la exposición mediática, cada una de sus apariciones públicas deja ver la complicidad y el cariño que comparten, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas y queridas de Hollywood.