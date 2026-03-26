Harry Potter HBO Max: todo lo que la serie podría mostrar y que la primera película omitió

Harry Potter se volvió tendencia después de que HBO Max revelará el tráiler de la serie que llegará en diciembre de este año. Esta producción busca llevar nuevamente a la pantalla la historia creada por J. K. Rowling, pero ahora con un formato más extenso que permitirá desarrollar con mayor detalle los acontecimientos de cada libro.

A diferencia de las películas, esta versión televisiva apostará por adaptar cada novela en una temporada, lo que abre la puerta a incluir momentos que no fueron llevados al cine y tras la revelación del tráiler, aquí te contamos qué podríamos ver en la serie que no vimos en la primera película.

Harry y su vida con los Dursley

Uno de los puntos que más llama la atención es que la serie parece dar mayor espacio a la vida de Harry antes de llegar a Hogwarts. En los libros, el comienzo se construye desde la perspectiva de Vernon Dursley, lo que permite ver el contraste entre el mundo cotidiano y los sucesos extraños que empiezan a rodearlo tras la caída de Voldemort.

Durante ese día aparentemente normal, Vernon presencia situaciones fuera de lo común: personas con vestimenta extraña, conversaciones que mencionan a Harry Potter y comportamientos que no encajan con su lógica. Al regresar a casa, intenta hablar con Petunia, pero ella evita el tema, dejando claro que no quiere recordar su vínculo con el mundo mágico.

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Entre las escenas más recordadas de la novela está cuando Petunia intenta controlar el cabello de Harry para hacerlo lucir “normal”. Aunque pueda parecer un detalle menor, refleja la forma en que los Dursley buscan reprimir cualquier rasgo fuera de lo común.

El bullying de Dudley

En los libros, Dudley y su grupo no solo molestan a Harry en casa, también lo persiguen en la escuela. Esta parte refuerza la idea de que Harry no tenía un espacio seguro en su vida.

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El tráiler ya deja ver este tipo de escenas, incluyendo el momento en que Harry, intentando escapar, termina accidentalmente en el techo gracias a la magia.

Escenas que podrían aparecer aunque no estén en el tráiler

La noche en Godric’s Hollow

Reportes de producción señalan que la serie podría mostrar el ataque en Godric’s Hollow, donde murieron los padres de Harry. Este momento es fundamental en la historia, pero en las películas fue tratado de forma breve.

Las celebraciones tras la caída de Voldemort

Otro elemento que podría retomarse son las celebraciones del mundo mágico tras la derrota de Voldemort. En los libros, estas escenas muestran cómo incluso los muggles perciben algo inusual, desde personas con túnicas hasta comportamientos fuera de lo común en las calles.

Un posible encuentro entre Dumbledore y Nicolas Flamel

Algunas filtraciones apuntan a una escena entre Albus Dumbledore y Nicolas Flamel, lo que ampliaría el contexto de la piedra filosofal.

La clase de Historia de la Magia

El profesor Binns, ausente en las películas, podría aparecer en la serie. Su inclusión permitiría mostrar más de la vida académica en Hogwarts.

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Peeves, el poltergeist

Uno de los personajes más caóticos de los libros también podría finalmente llegar a la pantalla. Peeves, conocido por causar problemas dentro del castillo, fue eliminado de las películas, pero su presencia sería un guiño importante para los fans.

PJG