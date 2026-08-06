Luis Miguel hace 35 años: Reaparece en nuevo comercial y reviven video de 1991

Luis Miguel reapareció en un nuevo comercial de Coca-Cola y los fanáticos del ‘Sol de México’ enloquecieron por la nostalgia al recordar la aparición del cantante para una campaña publicitaria de la misma marca, pero hace 35 años, en 1991.

El video de Luis Miguel también conmociona puesto que se da luego de los rumores de su crisis de salud, en donde hubo total hermetismo por parte del cantante y de su equipo, pues todo lo que se supo fueron meras especulaciones debido a que nunca hubo una confirmación acerca de la supuesta intervención cardiaca a la que habría sido sometido en Nueva York.

Luis Miguel reaparece en comercial de Coca-Cola

Luis Miguel reaparece en nuevo comercial. Especial

La colaboración entre el cantante y la compañía refresquera se da por los 100 años de presencia en México de la marca. Para celebrar, no podía hacerlo mejor que con uno de los personajes que estuvieron desde los inicios, como el ‘Sol’, con quien hace 35 años tuvo su primer vínculo.

Luis Miguel fue quien compartió el video en sus redes sociales junto a un emotivo mensaje en homenaje a México:

Una historia con México que no se explica con palabras… se siente en el corazón. Nuestra fórmula es estar siempre juntos", se puede leer en la publicación.

En el comercial, aparece el cantante dentro de una casa con una botella del refresco, mientras dedica unas palabras al país:

México es y será por siempre mi lugar en el mundo" y describe al país como una combinación de colores, emociones y formas de vivir, lo que lo convierte en "el mejor país del mundo".

Durante el clip, el 'Sol’ destaca la solidaridad y el acompañamiento que, asegura, forman parte de la identidad de México.

Con una serie de reflexiones y diversas postales, Luis Miguel destaca las maravillas y tradiciones del país, acompañado del fondo musical con la canción ‘El Viajero’.

Comercial de Luis Miguel de 1991

Luis Miguel reaparece en nuevo comercial. Especial

Ante la euforia que ha causado el nuevo comercial que protagoniza Luis Miguel, usuarios no tardaron en recordar el video que realizó junto a la marca en 1991.

En aquel clip, el cantante aparece con camisa blanca y cabello rizado, mientras baila y bebe de una botella de vidrio. De fondo, hay un escenario con iluminación azul y púrpura.

En esa ocasión, se modificó la letra de la canción ‘Será que no me amas’ de Luis Miguel para hablar del refresco en cuestión.

Acerca de ese comercial, de hace 35 años, usuarios han comentado:

Yo no sabía que Luis Miguel tenía este comercial y me acabo de enterar de él gracias a que va a salir un nuevo.

2026 si no le ponen una modelo joven y bonita …no valdrá la pena.

Quién vino de Instagram a ver comercial de Luis Miguel de 1991.

Ansiosa por ver el nuevo anuncio.

¿Cuál es el estado de salud del cantante?

Luis Miguel reaparece en nuevo comercial. Especial

Pese a que nunca hubo una confirmación sobre la presunta hospitalización del artista en Nueva York, su aparición en la campaña publicitaria marca su regreso a la escena pública.

Incluso trascendió que la grabación del comercial se realizó hace algunas semanas en la Ciudad de México, específicamente en un edificio contiguo a la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro Histórico.

Aquella vez, a finales de junio y principios de julio, Luis Miguel llamó la atención con su presencia en la capital, en medio de todo el ruido mediático tras su supuesta intervención cardiaca.

Por ahora, no se ha hablado nada de la salud del cantante, pero con la reaparición en el video que ya salió a la luz, se deja ver completamente radiante, dando calma a sus seguidores que estaban preocupados por cómo estaba el ‘Sol de México’.

¿Cómo se llama la enfermedad que tiene Luis Miguel?

Aunque Luis Miguel nunca ha confirmado públicamente un diagnóstico médico, desde hace varios años se ha hablado de que padece tinnitus, también conocido como acúfenos, una condición que provoca la percepción constante de zumbidos, pitidos o silbidos en los oídos sin que exista una fuente externa de sonido.

Este padecimiento es relativamente común entre músicos y cantantes, ya que suele estar relacionado con la exposición prolongada a ruidos de alta intensidad, como los conciertos o el uso continuo de monitores de audio. De acuerdo con diversas publicaciones y personas cercanas al artista, el tinnitus habría afectado su audición en algunos momentos de su carrera e incluso influido en ciertas dificultades vocales durante sus presentaciones.

A lo largo de los años también han surgido rumores sobre otros posibles problemas de salud, como afecciones en las cuerdas vocales o pérdida auditiva. Sin embargo, ninguna de esas versiones ha sido confirmada de manera oficial por Luis Miguel ni por su equipo, por lo que el tinnitus sigue siendo la condición con la que más frecuentemente se le relaciona.