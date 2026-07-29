¿Por celos? Roberto Palazuelos aclara por fin por qué se distanció de Luis Miguel

El actor y empresario Roberto Palazuelos aclaró por fin la razón por la que se distanció de Luis Miguel.

Es bien sabido que, durante su juventud y adolescencia, Palazuelos y Luis Miguel tuvieron una relación cercana de amistad, compartiendo momentos importantes de su vida.

Ambos se conocieron antes de que Luis Miguel alcanzara la fama y formaban parte del mismo circulo social a otras figuras públicas de la época en los años dorados de Acapulco.

Sin embargo, la relación de pronto se fracturó y poco se ha hablado sobre las razones que los llevaron a un total distanciamiento.

Palazuelos por su parte se había limitado a decir que ya no mantiene comunicación directa con ‘El Sol’ y que, con quien mantiene una amistad cercana es con el hermano del cantante, Alejandro Basteri.

Roberto Palazuelos aclara por qué se distanció de Luis Miguel

Roberto Palazuelos alejado de Luis Miguel. Especial

Tras todo el ruido que ha habido sobre el distanciamiento entre Roberto Palazuelos y Luis Miguel, el empresario decidió romper el silencio y reveló el motivo de la fractura de su amistad entre ambos.

En entrevista para el programa La Mesa Caliente, el también actor conocido como el ‘Diamante Negro’, relató que la razón por la que ya no se habla con Luis Miguel es a raíz de la producción de la serie biográfica del cantante.

De acuerdo con lo revelado por Palazuelos, la ficción en la serie incluyó situaciones y diálogos que nunca ocurrieron en realidad y que, incluso, eso lastimó no solo a él, sino a varios integrantes de su circulo cercano.

La serie fue la que nos separó a todos. En esa serie se inventaron muchas mentiras y mucha gente salió lastimada, ¿no?”, declaró Palazuelos.

Según el ‘Diamante Negro’, las otras figuras afectadas por la serie, fueron, por mencionar algunas, Isabella Camil y Jorge Van Rankin.

Enemistad de Palazuelos por Luis Miguel, la serie

La razón por la que dejó de hablarse con Luis Miguel, según Palazuelos, fue por cómo lo presentaron en la serie biográfica del cantante, en donde, según sus palabras, distorsionaron los hechos, afectando incluso relaciones personales.

Se supone que en la serie yo, cuando me dan mi primer protagónico en México, hago una fiesta en el Baby O, lo cual no fue cierto”, afirmó.

Además, refirió que, en la ficción, su personaje enfrenta al ‘Sol’ por temas familiares delicados, algo que nunca sucedió y que consideró como una falta de respeto.

En esta línea, recalcó que la última vez que habló con Luis Miguel fue hace años porque, la verdad, prefiere evitar el tema. Esto, debido a que el cantante podría malinterpretarlo, como búsqueda de publicidad.

Casi no hablo esas cosas con Alex, porque, así como que... ni me gusta hablar mucho de Mickey, porque luego Mickey piensa que uno se hace publicidad con él”, explicó en el programa.

Por lo anterior, el ‘Diamante Negro’ aclaró que su cercanía actual se limita a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel.

Al que veo mucho es a Pierrito, me pide mi casa, me pide el avión, me pide esto y lo otro”, comentó entre risas.

¿Por celos? El conflicto entre Palazuelos y Luis Miguel en la serie

Roberto Palazuelos alejado de Luis Miguel. Especial

En la bioserie, el conflicto entre Palazuelos y Luis Miguel responde a un recurso dramático de ficción para mostrar egos juveniles, celos profesionales y tensiones por chismes de la época.

La trama muestra una discusión donde se reprochan quién tiene más fama o éxito personal.

En los episodios 9 y 10, la trama expone una fuerte discusión donde Palazuelos (llamado ‘Bobby’ en la serie) le reclama al cantante por su actitud hacia Stephanie Salas tras el nacimiento de su hija Michelle.

Sobre lo anterior, Roberto Palazuelos aseguró que la serie no reflejó fielmente lo que ocurrió en la vida real. El actor y empresario criticó la forma en que fue retratado, al considerar que lo hicieron ver como un "chismoso" y le atribuyeron comentarios que, según él, nunca hizo.

También afirmó que varias escenas fueron modificadas para hacer más dramática la historia y que no quedó satisfecho con la imagen que el público recibió de él.

Así, el ‘Diamante Negro’ negó rotundamente los hechos mostrados, afirmando que nunca se pelearon y que la producción lo usó como un "villano" de ficción.