¿Dónde estaba Paloma Cuevas? Reaparece tras la supuesta recaída de Luis Miguel

Después de varios días de permanecer fuera del foco público, Paloma Cuevas reapareció y su regreso no pasó desapercibido. La diseñadora española publicó una serie de fotos en Instagram el pasado 16 de julio, justo cuando todavía circulan versiones sobre la supuesta recaída y una intervención médica de Luis Miguel.

La publicación llamó la atención porque, desde que comenzaron los rumores sobre la salud del cantante, Paloma Cuevas prácticamente había desaparecido de la vida pública. Por eso, cualquier movimiento suyo ha sido seguido de cerca por los seguidores de la pareja.

En las imágenes compartidas por la empresaria se le observa disfrutando de una boda, sonriente y acompañada de otros invitados. Para la ocasión eligió un vestido azul y acompañó la publicación con una frase breve, pero que muchos interpretaron como un mensaje personal: "Todo lo que da sentido a la vida es EL AMOR".

Como suele ocurrir cuando se trata de Luis Miguel, las especulaciones no tardaron en aparecer y hubo quienes relacionaron esa publicación con el momento que atraviesa el cantante.

La boda en la que apareció Paloma Cuevas

Aunque la diseñadora no hizo referencia a Luis Miguel en ningún momento, su presencia en este evento social despertó comentarios debido al contexto.

Durante las últimas semanas, diversos medios aseguraron que Paloma Cuevas habría permanecido prácticamente todo el tiempo junto al intérprete de La incondicional, luego de que comenzaran las versiones sobre un procedimiento cardíaco realizado en Nueva York.

Incluso trascendió que habría reorganizado compromisos personales y profesionales para acompañarlo durante su recuperación, aunque esa información nunca fue confirmada por la pareja.

Su reciente publicación fue interpretada por algunos usuarios como una señal de que las cosas marchan con mayor tranquilidad, aunque la realidad es que ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el tema.

Los rumores sobre la salud de Luis Miguel siguen sin confirmarse

Las especulaciones comenzaron a mediados de junio, cuando distintos medios reportaron que Luis Miguel habría sido sometido a una intervención cardíaca de alta especialidad en el Hospital Mount Sinai de Nueva York.

De acuerdo con esos reportes, el procedimiento habría sido exitoso y la recuperación avanzaba favorablemente. Incluso se habló de un pronóstico positivo y de una posible alta médica pocos días después.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún comunicado oficial que confirme que esa cirugía realmente ocurrió.

Ni Luis Miguel, ni Paloma Cuevas, ni algún integrante cercano de su equipo han salido a aclarar la información, una actitud que coincide con la discreción que ambos han mantenido durante toda su relación.

Luis Miguel caminando con Paloma Cuevas en Barcelona sin guaruras/Legendary LM

También llamó la atención que, hasta donde se conoce públicamente, el cantante no tenía antecedentes de enfermedades cardíacas, lo que incrementó todavía más la incertidumbre entre sus seguidores.

Michelle Salas reaccionó sin decir una sola palabra

En medio de todas las versiones, Michelle Salas también terminó involucrada en la conversación.

La hija de Luis Miguel respondió a un comentario en Instagram que hacía referencia a la salud de su padre, aunque no utilizó palabras. Simplemente reaccionó con varios emojis de corazones.

Ese gesto fue suficiente para que muchos seguidores interpretaran que intentaba transmitir tranquilidad, aunque otros señalaron que no podía tomarse como una confirmación sobre el verdadero estado de salud del cantante.

Michelle Salas posando sentada para una sesión de fotos. Foto de IG: Michelle Salas

La familia ha preferido guardar silencio y mantener el tema completamente en privado.

Luis Miguel fue captado en Ciudad de México

Mientras continuaban los rumores, Luis Miguel volvió a ser visto públicamente.

El pasado 2 de julio, el periodista Ernesto Buitrón difundió un video en el que se observa la llegada del cantante a la Ciudad de México a bordo de un jet privado.

Según la información difundida, el artista viajó acompañado de Paloma Cuevas y parte de su equipo de seguridad. Después abordó un helicóptero que lo trasladó hasta un hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde permaneció durante un par de días.

Durante esa visita también habría grabado una campaña publicitaria, situación que muchos interpretaron como una señal de que seguía activo laboralmente.

Luis Miguel X

El periodista Raúl Gutiérrez aseguró además que Paloma Cuevas permaneció junto al cantante durante toda esa estancia, sin separarse de él ni siquiera mientras se realizaban las grabaciones.

La pareja mantiene el mismo hermetismo de siempre

A pesar de las múltiples versiones que han circulado durante las últimas semanas, la realidad es que la información continúa siendo extraoficial.

No existe confirmación sobre una cirugía, una recaída o algún problema de salud de Luis Miguel. Tampoco Paloma Cuevas ha hecho declaraciones al respecto.

Lo único comprobable es que ambos fueron vistos juntos en la Ciudad de México a principios de julio y que, días después, la diseñadora reapareció en redes sociales disfrutando de una celebración privada.

Mientras tanto, Luis Miguel también sigue acumulando logros profesionales. Recientemente ingresó al Billions Club de Spotify gracias a que Ahora te puedes marchar superó los mil millones de reproducciones en la plataforma, un reconocimiento que llegó en medio de la atención mediática por su vida personal.

Luis Miguel y Paloma Cuevas

Por ahora, la pareja continúa apostando por la discreción. Las imágenes compartidas por Paloma Cuevas parecen mostrar un momento de normalidad, pero las dudas sobre la salud del llamado "Sol de México" permanecen abiertas debido a la falta de información oficial.