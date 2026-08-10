J Balvin manda mensaje a Colombia tras fuerte sismo de 7. 4
Tras el fuerte sismo ocurrido en su país natal, J Balvin mandó un mensaje a sus compatriotas en este momento complicado.
J Balvin, uno de los reguetoneros colombianos más conocidos en el mundo, acudió a sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a sus compatriotas, quienes esta mañana fueron sorprendidos por un fuerte sismo de 7.4 grados Richter.
El reguetonero compartió en Instagram un mensaje de apoyo a su país, quien este 10 de agosto se vio afectado por el sismo que se sintió incluso en localidades de Ecuador y Panamá.
J Balvin comparte mensaje de apoyo para Colombia
En un mensaje que J Balvin publicó en sus historias de Instagram, el cantante dedicó unas palabras a su país y especialmente a las personas que resultaron afectadas por el fuerte sismo que se sintió esta mañana en Colombia.
El colombiano, mandó mucha fuerza a todos sus paisanos y alentó a sus seguidores a ayudar a las personas afectadas por el temblor.
“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa ayudar la situación”.
El fuerte sismo que sacudió Colombia
El sismo de esta mañana ocurrido en Colombia se sintió en ciudades como Bogotá y Cali. Hasta el momento se han reportado 20 personas fallecidas y al menos 20 edificios colapsados al oeste del país.
El sismo ocurrió a las 7:34 hora local y tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).
Medios locales publicaron imágenes de casas colapsadas en ciudades como Pereira y Manizales, en la turística región del Eje Cafetero.
Además, se suspendieron las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, en el oeste, mientras se evalúan los daños ocasionados por el sismo, informó la Aeronáutica civil.
El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.
El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6 mil muertos y destrucción en Venezuela.