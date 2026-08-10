J Balvin manda mensaje a Colombia tras fuerte sismo de 7. 4

J Balvin, uno de los reguetoneros colombianos más conocidos en el mundo, acudió a sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a sus compatriotas, quienes esta mañana fueron sorprendidos por un fuerte sismo de 7.4 grados Richter.

El reguetonero compartió en Instagram un mensaje de apoyo a su país, quien este 10 de agosto se vio afectado por el sismo que se sintió incluso en localidades de Ecuador y Panamá.

AFP

J Balvin comparte mensaje de apoyo para Colombia

En un mensaje que J Balvin publicó en sus historias de Instagram, el cantante dedicó unas palabras a su país y especialmente a las personas que resultaron afectadas por el fuerte sismo que se sintió esta mañana en Colombia.

J Balvin IG

El colombiano, mandó mucha fuerza a todos sus paisanos y alentó a sus seguidores a ayudar a las personas afectadas por el temblor.

“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa ayudar la situación”.

Captura de pantalla

El fuerte sismo que sacudió Colombia

El sismo de esta mañana ocurrido en Colombia se sintió en ciudades como Bogotá y Cali. Hasta el momento se han reportado 20 personas fallecidas y al menos 20 edificios colapsados al oeste del país.

El sismo ocurrió a las 7:34 hora local y tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. La profundidad fue de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

AFP

Medios locales publicaron imágenes de casas colapsadas en ciudades como Pereira y Manizales, en la turística región del Eje Cafetero.

Además, se suspendieron las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, en el oeste, mientras se evalúan los daños ocasionados por el sismo, informó la Aeronáutica civil.

AFP

El terremoto también fue percibido en países vecinos. Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá, donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 causó más de 6 mil muertos y destrucción en Venezuela.