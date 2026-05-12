Guillermo del Toro revela que 'El laberinto del fauno' fue de las peores experiencias de su carrera

¿Creerías que una de las más grandes obras de Guillermo del Toro, El Laberinto del Fauno, fue una de sus peores experiencias cinematográficas en su carrera? El director reveló durante la presentación de la restauración en 4K de El Laberinto del Fauno que hacer la cinta fue una experiencia marcada por obstáculos, falta de financiamiento y problemas en distintas etapas de producción.

La película, estrenada originalmente en 2006, regresó al Festival de Cannes como parte de Cannes Classics, sección dedicada a restauraciones y obras patrimoniales. El festival confirmó que El laberinto del fauno sería presentada el 12 de mayo en el Teatro Debussy, con presencia del propio Del Toro y en una nueva copia restaurada en 4K.

La función ocurre casi dos décadas después de que la película tuviera en Cannes una de las recepciones más recordadas del festival. En 2006, El laberinto del fauno recibió una ovación de 22 minutos, considerada una de las más largas en la historia del certamen.

“Ir contra la corriente en todo momento”

Durante su intervención en Cannes, Del Toro explicó que el proceso para levantar El laberinto del fauno fue complicado desde el inicio. Según el cineasta, la película avanzó siempre con resistencia, como si cada etapa exigiera pelear contra algo.

“Hace veinte años, hacer esta película fue como ir contra la corriente en todo momento”, dijo el director, al recordar el origen de una obra que hoy es vista como uno de los grandes clásicos del cine fantástico contemporáneo.

Del Toro fue todavía más directo al calificar esa etapa de su carrera. “Fue la segunda peor experiencia cinematográfica de mi vida, la primera fue Mimic con los Weinstein. Aquello fue horrible”, señaló.

La comparación con Mimic no es menor. En entrevistas recientes, Del Toro ha hablado de los conflictos que vivió durante esa producción y del daño que le provocó trabajar bajo el sistema de los Weinstein. En una conversación con The Guardian, el director recordó que esa experiencia casi lo deja “sin posibilidad de ser contratado” dentro de la industria.

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Una película que nadie quería financiar

El director mexicano explicó que los problemas comenzaron desde la preproducción. Según su recuerdo, nadie quería financiar la película, pese a que el proyecto combinaba fantasía, drama histórico y una mirada política sobre la España franquista.

“Muy difícil en la preproducción, nadie quería financiarla, y en la producción todo salió mal. Y luego, en la posproducción fue igual de difícil”, dijo Del Toro.

La película estaba lejos de ser una apuesta evidente. No era una fantasía infantil tradicional, tampoco un drama histórico convencional. Su historia seguía a Ofelia, una niña que encuentra un universo fantástico mientras vive bajo la violencia del franquismo en 1944.

Ese cruce entre cuento de hadas, guerra, monstruos, represión política y horror adulto hizo que el proyecto no encajara fácilmente dentro de los moldes comerciales de la época.

Especial

¿Por qué El laberinto del fauno volvió a Cannes?

El regreso de la película a Cannes no fue solo una celebración nostálgica. El festival incluyó la restauración en 4K dentro de Cannes Classics, una sección que recupera obras consideradas relevantes para la historia del cine y las presenta en nuevas copias restauradas.

La nueva versión fue supervisada por Del Toro desde el negativo original de 35 mm, con el objetivo de preservar la textura, el color y la atmósfera visual de la cinta.

La restauración permite que una nueva generación vea la película en condiciones cercanas a las que el director imaginó, pero con la calidad técnica de una exhibición contemporánea.