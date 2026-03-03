Anuncian la tercera edición del Sundance Film Festival CDMX 2026

¡Sundance Film Festival: CDMX tendrá tercera edición! Sundance Institute y Cinépolis confirmaron en un comunicado que este festival se llevará a cabo del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo de 2026.

De acuerdo con el comunicado, el complejo Cinépolis Diana será la sede principal del circuito y con el objetivo de ampliar la cobertura geográfica en la capital y facilitar la asistencia del público, el festival también habilitará pantallas en las sucursales de Cinépolis Mitikah, Cinépolis Oasis Coyoacán, Cinépolis Plaza Carso y Cinépolis VIP Miyana.

Eugene Hernandez, director del Sundance Film Festival y responsable de Programación Pública, abordó la continuidad del proyecto en México. El directivo explicó que el equipo de programación se encuentra trabajando en la curaduría de la selección oficial, la cual integrará películas recientes de diversas partes del mundo.

“Durante los últimos dos años, hemos disfrutado conocer a las audiencias de la Ciudad de México. Nuestro equipo de programación está curando una selección que los cautivará y entretendrá. Esperamos que quienes aman las historias independientes se unan el próximo mes para esta tercera edición de Sundance Film Festival: CDMX”.

Desde el sector de la exhibición, Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, detalló los objetivos culturales y de industria que persigue esta alianza internacional. Ramírez explicó que el festival representa una oportunidad para vivir el cine como una experiencia integral, diseñada para abrir el diálogo e integrar distintas visiones sobre el contexto global actual.

“Con esta tercera edición buscamos fortalecer el ecosistema creativo local y posicionar una oferta internacional diversa en la Ciudad de México, con el objetivo de crear espacios para el intercambio de ideas y generar conversaciones en torno al cine internacional”, señaló Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis

Respecto al contenido que se exhibirá, la organización confirmó que la edición 2026 contará con una curaduría especial a cargo del equipo de programación del Sundance Film Festival.

La cartelera estará conformada por una selección de películas que tuvieron su estreno original a principios de este mismo año durante la edición principal del festival en Estados Unidos.

Adicionalmente a las proyecciones regulares, la agenda de los cuatro días de duración incluirá funciones especiales y actividades paralelas diseñadas para complementar la experiencia de los asistentes dentro de las instalaciones del cine.