Sundance Film Festival CDMX 2026: fechas, películas y sedes

El Sundance Film Festival: CDMX 2026 dio a conocer su selección oficial conformada por 15 largometrajes y 6 cortometrajes, todos estrenados previamente en el Sundance Film Festival 2026. El evento se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en la Ciudad de México, con funciones distribuidas en distintos complejos de Cinépolis.

¿Cuáles serán las sedes del Sundance Fil Festival?

La sede principal será Cinépolis Diana, mientras que las funciones también se realizarán en:

Cinépolis Plaza Carso

Cinépolis VIP Miyana

Cinépolis Mítikah

Cinépolis Oasis Coyoacán

La venta de boletos comenzará el 10 de abril a través del sitio web, la app oficial de Cinépolis y taquillas de los complejos participantes.

Una selección con enfoque global

La programación incluye 8 documentales y 7 películas de ficción, además de un programa de cortometrajes, con historias provenientes de distintas regiones del mundo.

Los temas que atraviesan la selección abarcan:

Identidad y comunidad

Medio ambiente y tecnología

Memoria y procesos sociales contemporáneos

El Instituto Sundance, encargado del festival, destacó que esta edición busca mantener una diversidad de perspectivas narrativas dentro del cine independiente.

Documentales: tecnología, música y conflictos sociales

Entre los títulos documentales se encuentra The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist, que aborda los alcances y riesgos de la inteligencia artificial desde una perspectiva personal.

También destacan:

American Pachuco: The Legend of Luis Valdez , centrado en el legado del teatro chicano

, centrado en el legado del teatro chicano The Best Summer , sobre una etapa clave en la música alternativa

, sobre una etapa clave en la música alternativa Nuisance Bear , que explora la convivencia entre humanos y fauna en el Ártico

, que explora la convivencia entre humanos y fauna en el Ártico The Last First: Winter K2, sobre una expedición en condiciones extremas

Estas producciones abordan desde procesos tecnológicos hasta historias personales y colectivas en distintos contextos.

Ficción: historias íntimas y conflictos contemporáneos

En la categoría de ficción, la selección incluye títulos como The Invite, centrada en una cena que escala en tensiones personales, y Saccharine, que explora la obsesión con la delgadez.

Otros títulos relevantes son:

Chasing Summer

The Musical

Union County

Undertone

If I Go Will They Miss Me

Las historias abordan relaciones personales, salud mental, comunidad y dinámicas sociales contemporáneas.

Cortometrajes y nuevas voces

El programa de cortos reúne seis producciones que exploran distintos formatos narrativos, desde animación hasta drama íntimo.

Entre los títulos se encuentran:

Marga en el DF

Los Mentirosos

Sorrow Doesn’t Sleep at Night

Este bloque busca dar visibilidad a nuevas voces dentro del cine independiente internacional.

“El programa de este año presenta una selección con una variedad de enfoques narrativos sobre temas tanto actuales como atemporales”, señaló Eugene Hernandez, director del festival

Por su parte, Alejandro Ramírez indicó que el festival permite acercar al público mexicano a propuestas que amplían la conversación cinematográfica.

En la misma línea, Kim Yutani destacó la recepción que tuvieron las películas en su estreno en Estados Unidos y el interés por conectar con audiencias en México.

Actividades y programación adicional

Además de las funciones, el festival incluirá paneles y actividades especiales enfocadas en los procesos creativos detrás de las películas. Los detalles de estas actividades serán anunciados próximamente por la organización.

bgpa