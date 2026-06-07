“Guarden sus teléfonos”: Madonna envía mensaje a los fans que pasan el concierto grabando

Los celulares forman parte de la vida cotidiana y se utilizan para documentar innumerables momentos, incluidos los conciertos. En este contexto, Madonna criticó a los asistentes que pasan gran parte de los espectáculos grabando con sus teléfonos móviles, una práctica que, según la artista, afecta la experiencia colectiva de los eventos en vivo.

La llamada "Reina del Pop" aprovechó la presentación de Confessions II – The Film durante el Festival de Tribeca, en Nueva York, para reflexionar sobre la forma en que los dispositivos móviles han transformado la relación entre los artistas y el público.

Madonna envía mensaje a los fans que pasan el concierto grabando Canva

¿Qué dijo Madonna sobre los fans que graban sus conciertos con el celular?

Durante una conversación realizada tras la proyección de Confessions II – The Film, junto al periodista Anderson Cooper y los directores David Toro y Solomon Chase, Madonna expresó su preocupación por la llamada "cultura del celular" y por la necesidad de registrar cada momento a través de una pantalla.

La cantante señaló que muchas personas han dejado de experimentar los conciertos de forma directa para concentrarse en grabar videos o tomar fotografías destinadas a redes sociales. Según la artista, esta dinámica reduce la conexión emocional que se genera entre el escenario y la audiencia.

“Vine a este mundo para hacer, no para observar”. Con estas palabras, la cantante manifestó su desacuerdo con la costumbre de registrar cada experiencia en lugar de disfrutarla de manera directa.

Las declaraciones llegaron apenas unos días después de que la intérprete sorprendiera a sus seguidores con un concierto improvisado en Times Square para promocionar su próximo álbum, Confessions II, cuyo lanzamiento está previsto para julio.

Madonna envía mensaje a los fans que pasan el concierto grabando IG

La razón por la que Madonna pidió guardar los teléfonos durante sus shows

Para Madonna, los conciertos representan una experiencia colectiva que debe vivirse en tiempo real. La artista considera que el uso constante de teléfonos móviles crea una barrera entre el público y el espectáculo.

Su postura no es nueva. A lo largo de los últimos años ha respaldado formatos de eventos en los que se restringe el uso de dispositivos electrónicos con el objetivo de fomentar una mayor conexión entre los asistentes y los artistas.

La cantante sostiene que cuando miles de personas observan un concierto a través de sus pantallas, se pierde parte de la energía que caracteriza a los espectáculos en vivo. Como ejemplo, recordó su reciente participación en Coachella junto a Sabrina Carpenter.

Aunque aseguró que disfrutó del espectáculo, reconoció que hubo un detalle que le incomodó especialmente: al mirar hacia la audiencia observó una multitud de teléfonos encendidos en lugar de los rostros de los asistentes.

Durante la conversación, Madonna destacó que el baile representa una experiencia compartida con una fuerte carga emocional. Según explicó, se trata de una actividad de carácter “tribal” que permite a las personas crear vínculos entre sí y sentirse parte de algo más grande.

No obstante, considera que esa conexión se debilita cuando el público concentra su atención en grabar con el celular en lugar de involucrarse plenamente en el momento.

La artista también afirmó que los teléfonos móviles actúan como una barrera para la interacción humana. Para cerrar su participación en el evento, lanzó un mensaje directo a los asistentes: “¡Guarden sus jodidos celulares y conecten!”, una invitación a vivir las experiencias de forma más presente y auténtica.

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Madonna asegura que los celulares afectan la experiencia de los conciertos

La intérprete de "Like a Prayer" considera que la tecnología ha modificado profundamente la manera en que el público consume la música en directo.

De acuerdo con la artista, el problema no radica únicamente en grabar algunos momentos, sino en permanecer durante todo el espectáculo observando el escenario a través del teléfono.

Su reflexión coincide con un debate cada vez más frecuente dentro de la industria musical, donde algunos artistas han comenzado a impulsar conciertos libres de celulares para incentivar una participación más activa de los asistentes.

Madonna ha defendido en diversas ocasiones la importancia de la presencia y la interacción humana, especialmente en eventos diseñados para generar emociones compartidas.

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Otros artistas que también han criticado el uso de celulares en conciertos

Madonna no es la única figura de la música que ha manifestado su inconformidad con esta práctica.

En años recientes, artistas como Jack White, Bob Dylan, Alicia Keys y miembros de Tool han promovido eventos con restricciones para teléfonos móviles o han pedido directamente a sus seguidores disfrutar el espectáculo sin grabar constantemente.

La tendencia de los llamados phone-free shows ha ganado popularidad en distintas partes del mundo, especialmente entre músicos que consideran que la presencia masiva de pantallas afecta la atmósfera de los conciertos.

El debate parece estar lejos de concluir. Mientras una parte del público busca conservar recuerdos digitales, otra coincide con Madonna en que algunos momentos deben disfrutarse sin intermediarios tecnológicos.

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¿Cuándo se estrena Confessions II – The Film?

Se trata del cortometraje que funciona como complemento visual de los primeros temas de su próximo álbum, Confessions II, presentado el viernes durante el Festival de Tribeca, en Nueva York.

Como parte de las medidas implementadas en el evento, los asistentes tuvieron que colocar sus teléfonos en fundas especiales de la empresa Yondr, las cuales permanecieron cerradas durante toda la actividad. De esta manera, los participantes no pudieron acceder a sus dispositivos móviles hasta que concluyó la velada.

Confessions II – The Film tendrá su estreno oficial en YouTube el próximo 8 de junio, mientras que el álbum Confessions II estará disponible a partir del 3 de julio a través de Warner Records.

Mientras la tecnología permite capturar y compartir experiencias de manera instantánea, cada vez más artistas cuestionan el impacto que tiene el uso constante de los teléfonos en la conexión entre el público y el espectáculo.

La postura de la cantante deja claro que, para ella, la música en vivo se disfruta mejor cuando la atención está puesta en el escenario y no en una pantalla.