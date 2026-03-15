Grogu aparece en los Oscar y Sigourney Weaver bromea con Kate Hudson: "aléjate de él, perr..."

Grogu, el personaje del universo de Star Wars que millones de fans conocen como Baby Yoda, protagonizó uno de los momentos más inesperados y divertidos durante la ceremonia de los Premios Oscar 2026. Su aparición sorprendió al público cuando las cámaras lo mostraron sentado entre los invitados mientras en el escenario se encontraban Pedro Pascal y Sigourney Weaver.

La escena ocurrió durante la edición número 98 de los premios de la Academia. Mientras los actores se preparaban para presentar una categoría de la noche, la transmisión cambió de toma y enfocó al pequeño personaje entre los asistentes en el Dolby Theatre de Los Ángeles, lo que generó reacciones inmediatas entre el público.

El momento en que Grogu apareció durante los Oscar

Durante la entrega de una de las estatuillas de la noche, Pedro Pascal y Sigourney Weaver subieron al escenario para anunciar a los ganadores de la categoría que reconocía a la película "Avatar: Fuego y Cenizas". En ese momento ocurrió la inesperada aparición del querido personaje.

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Mientras ambos actores hablaban frente al público, las cámaras enfocaron a Grogu sentado entre los asistentes del evento. El personaje estaba ubicado junto a la actriz Kate Hudson, quien estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz por su participación en la película Song Sung Blue.

La imagen del pequeño personaje en medio del público llamó de inmediato la atención de los presentes. Las reacciones no tardaron en aparecer y el momento rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la ceremonia.

La referencia de Sigourney Weaver que desató carcajadas

El instante más divertido llegó cuando Sigourney Weaver reaccionó a la presencia del personaje y aprovechó para hacer una referencia a una de sus frases más recordadas del cine.

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Dirigiéndose hacia Kate Hudson y hacia el pequeño personaje, la actriz dijo la famosa línea: “Get away from him, you bitch” (“Aléjate de él, perr…”).

La frase provocó risas y aplausos entre los asistentes dentro del Dolby Theatre, ya que se trata de una referencia directa a la icónica escena de la película Aliens, protagonizada por Weaver. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Grogu, el personaje que conquistó a los fans de Star Wars

Aunque gran parte del público lo conoce como Baby Yoda, el nombre oficial del personaje es Grogu. Se trata de una criatura que pertenece a la misma especie que el legendario maestro Yoda dentro de la historia de Star Wars.

El personaje apareció por primera vez en la serie The Mandalorian, una producción ambientada varios años después de los acontecimientos narrados en Star Wars: Return of the Jedi. Desde su debut, Grogu se convirtió en uno de los personajes más populares de la franquicia.

Grogu

Dentro de la historia, Grogu es encontrado por el cazarrecompensas Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal. A partir de ese momento, el protagonista decide protegerlo mientras ambos viven distintas aventuras.

Con el paso de los episodios, el pequeño demuestra tener habilidades relacionadas con la Fuerza, lo que lo conecta directamente con la historia de los Jedi dentro del universo de Star Wars.

PJG