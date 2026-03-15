El conmovedor gesto de Guillermo del Toro con 'Las Guerreras K-pop' en los Oscar 2026 

Guillermo del Toro se encuentra en presente en la 98 entrega de los Premios Oscar 2026 por su trabajo en la película “Frankenstein” por la que obtuvo nueve nominaciones. Y aunque muchos esperan verlo ganar en categorías como Mejor Director, el mexicano dio de qué hablar por un emotivo momento durante la gala.

Esta noche durante la entrega de los Premios Oscar 2026, Guillermo del Toro llamó la atención por un momento que quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral.

Guillermo del Toro

El gesto de Guillermo del Toro con Las Guerreras K-Pop

En redes sociales ha circulado un video en el que se ve a Guillermo del Toro en el lugar que le asignaron en el Teatro Dolby, lugar en el que se realizan los premios Oscar. En el clip se puede observar como el director mexicano se levanta de su lugar para aplaudir a los ganadores de Mejor Película Animada.

En la edición 2026, Las Guerreras K-pop se llevaron la estatuilla por Mejor Película Animada, un logro que muchos esperaban, ya que dentro de esta categoría la producción de Neflix se llevó la mayoría de premios en los que estuvo nominada.

Especial

Aunque el video de Guillermo del Toro dura poco tiempo, muchos aplaudieron el gesto que tuvo el mexicano con los directores de Las Guerreras K-pop, ya que mencionan que Guillermo siempre ha demostrado su apoyo a la animación.

Guillermo del Toro en los Oscar

En los Premios Oscar 2026, Guillermo del Toro cuenta con nueve nominaciones entre ellas Mejor Película.

Hasta el momento, Frankenstein se ha llevado Mejor Diseño de Producción, Mejor maquillaje y peinado, así como Mejor Vestuario.

Frankenstein también destaca en categorías técnicas como fotografía, maquillaje y sonido. IG

PJG