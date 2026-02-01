"Fuera ICE, no somos animales': El discurso de Bad Bunny tras ganar el Grammy

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 dejó uno de sus momentos más comentados cuando Bad Bunny subió al escenario para recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana. Desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el artista puertorriqueño aprovechó su discurso de aceptación para pronunciar un mensaje centrado en la identidad, el rechazo al odio y la importancia de responder con amor en un contexto social marcado por la polarización.

La gala, celebrada el 1 de febrero de 2026, reunió a figuras clave de la industria musical internacional. En ese escenario, Bad Bunny se convirtió en uno de los pocos artistas que utilizó su tiempo frente al micrófono para abordar un tema que trascendió lo estrictamente musical.

Un reconocimiento a la música urbana

El premio a Mejor Álbum de Música Urbana consolidó una vez más la presencia de Bad Bunny en los Grammy, una ceremonia donde ha logrado posicionar el género urbano en categorías de alto perfil. El galardón reconoce el impacto comercial, cultural y artístico de su trabajo dentro del periodo de elegibilidad, así como su alcance más allá del mercado latino.

Al subir al escenario, el artista agradeció el reconocimiento antes de ofrecer un discurso que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y transmisiones posteriores.

“No somos salvajes, no somos animales”

Uno de los fragmentos más contundentes de su mensaje fue cuando Bad Bunny habló directamente sobre identidad y pertenencia. Desde el estrado, afirmó:

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses.”

La frase fue recibida con aplausos por parte del público presente y fue interpretada como una declaración política y cultural en un contexto de debates migratorios y tensiones sociales en Estados Unidos.

Sin mencionar nombres o partidos específicos, el artista hizo referencia a una narrativa que ha sido utilizada históricamente para deshumanizar a comunidades migrantes y latinas.

Un llamado a no responder con odio

En otro momento de su discurso, Bad Bunny abordó de forma directa el clima emocional que, según expresó, atraviesan muchas personas actualmente. Reconoció que el enojo y el resentimiento pueden parecer respuestas naturales ante ciertas circunstancias, pero advirtió sobre sus consecuencias.

“También quiero decirles a todos que sé que es difícil no odiar en estos tiempos. Estaba pensando que a veces nos sentimos contaminados, pero el odio es lo que les da más poder.”

El artista añadió que, desde su perspectiva, existe una fuerza capaz de contrarrestar esa dinámica:

“Lo único que es más poderoso que el odio es el amor.”

Estas palabras marcaron el tono central de su intervención y definieron el mensaje que buscó transmitir desde uno de los escenarios más visibles de la industria musical.

Amor como forma de resistencia

Bad Bunny cerró su discurso reforzando la idea de que la respuesta colectiva no debe basarse en la confrontación directa ni en la réplica violenta del discurso de odio. En su lugar, propuso una estrategia distinta, enfocada en la protección de los vínculos cercanos y comunitarios.

“Por favor, necesitamos ser distintos en nuestra lucha, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos, amamos a nuestra gente, a nuestras familias, y esa es la forma de hacerlo: con amor.”

El mensaje fue uno de los pocos momentos de la noche en los que un discurso de aceptación se alejó del agradecimiento protocolario para convertirse en una declaración con carga social explícita.

El contexto de los Grammy 2026

La edición 2026 de los Grammy estuvo marcada por una fuerte presencia de artistas latinos y por discursos que, en distintos momentos, hicieron referencia al contexto político y social de Estados Unidos. A diferencia de otras intervenciones que optaron por el humor o la ironía, el mensaje de Bad Bunny se mantuvo directo y sin rodeos.

Su aparición ocurrió en una ceremonia que también fue significativa por otros motivos, como la última transmisión de los Grammy por CBS, cadena que los emitió de forma ininterrumpida desde 1973, antes de su traslado a ABC a partir de la siguiente edición.

Bad Bunny y su historial en los Grammy

El reconocimiento a Mejor Álbum de Música Urbana se suma a una trayectoria destacada de Bad Bunny dentro de los Grammy. A lo largo de su carrera, el artista ha logrado múltiples nominaciones y premios, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del género urbano a nivel global.