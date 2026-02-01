Trevor Noah se burla de Nicki Minaj y Trump en los Grammy 2026

El monólogo de apertura de los Premios Grammy 2026 no pasó desapercibido. En su sexta y última participación como anfitrión de la ceremonia, Trevor Noah lanzó uno de los comentarios más comentados de la noche al referirse a Nicki Minaj, combinando sátira política, cultura pop y una imitación del expresidente Donald Trump.

La ceremonia se celebró el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y desde los primeros minutos dejó claro que el tono del evento estaría marcado por el humor incómodo y referencias al clima político y mediático de Estados Unidos.

“Nicki Minaj no está, no está”

Durante el arranque de su monólogo, Noah se refirió directamente a la ausencia de la rapera.

“Nicki Minaj no está, no está”, dijo desde el escenario, provocando fuertes ovaciones entre los asistentes.

El comentario dio paso a uno de los momentos más virales de la noche. Noah continuó con una imitación exagerada de Trump, en la que imaginó una conversación ficticia entre ambos:

“Sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes: ‘De hecho, Nicki, tengo el trasero más grande, lo tengo. Todo el mundo lo dice, Nicki. Sé que dicen que eres tú, pero soy yo. Womp, womp, womp, míralo, nena’”.

La broma fue recibida con risas y aplausos en el recinto, consolidándose como uno de los fragmentos más compartidos de la transmisión.

Nicki Minaj y su historial con los Grammy

El comentario de Noah también reavivó la conversación en torno a la relación de Minaj con los premios. A lo largo de su carrera, la rapera ha sido nominada 12 veces al Grammy, pero nunca ha ganado una estatuilla.

Su última nominación se remonta a 2024, cuando fue considerada por “Barbie World”, tema incluido en la banda sonora de la película Barbie, dirigida por Greta Gerwig. Desde entonces, su ausencia en las listas de nominados ha sido tema recurrente entre seguidores y críticos de la industria musical.

US President Donald Trump (R) greets Trinidadian rapper and singer-songwriter Nicki Minaj during an event on 'Trump Accounts' at the Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, DC, on January 28, 2026. Brendan SMIALOWSKI / AFP Grosby Group

Un monólogo cargado de referencias culturales

Más allá del comentario sobre Minaj, el presentador construyó un monólogo que evitó declaraciones políticas directas, pero que aludió constantemente al estado de la política nacional. Uno de los primeros chistes estuvo relacionado con el éxito “APT”, de Bruno Mars y Rosé, inspirado en un popular juego de beber coreano.

Al explicar la dinámica del juego, Noah adaptó la broma al contexto estadounidense:

“En Estados Unidos, cada vez que ves las noticias, bebes”.

El comentario funcionó como una introducción a un bloque de humor centrado en la saturación informativa y la ansiedad política.

Comparaciones entre pasado y presente

Uno de los momentos más comentados del monólogo fue cuando Noah recordó el año 1999, en referencia a la participación de Lauryn Hill, quien subiría al escenario por primera vez desde el cambio de milenio.

“En 1999, el presidente tuvo un escándalo sexual, la gente pensó que las computadoras estaban a punto de destruir el mundo y Diddy fue arrestado. ¡Cómo han cambiado los tiempos!”, dijo el presentador, conectando pasado y presente a través de paralelismos históricos.

Humor dirigido a la élite del entretenimiento

El comediante también dirigió bromas a la audiencia repleta de celebridades. Al observar a figuras como Jamie Foxx, Pharrell Williams y Doechii, Noah comentó:

“Hay tantas estrellas en esta sala, me siento como si estuviera en la boda de Jeff Bezos, pero con mucha, mucha más gente negra, ¿entiendes a qué me refiero?”.

La frase fue celebrada por el público y reforzó el tono autorreferencial del monólogo.

El cierre de una etapa para Trevor Noah y los Grammy

La aparición de Noah en los Grammy tiene un peso simbólico adicional. El comediante comenzó a presentar la gala como parte de una estrategia de sinergia corporativa mientras conducía The Daily Show en Comedy Central, cadena perteneciente a Paramount, al igual que CBS, televisora histórica de los Grammy.

Aunque Noah dejó The Daily Show en diciembre de 2022, continuó como productor ejecutivo y anfitrión de la ceremonia hasta este año.

Cambios históricos en la transmisión de los Grammy

La edición de 2026 también marca el último año en que los Premios Grammy se transmiten por CBS, cadena que los emitió de forma ininterrumpida desde 1973.

A partir de la próxima edición, la gala se trasladará a ABC como parte de un acuerdo de 10 años con Disney, anunciado en 2025. Desde 2027 hasta 2036, los Grammy se emitirán a través de ABC, Hulu y Disney+.