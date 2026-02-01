Grammys 2026: la gala que puede hacer historia en la música global

Además de celebrar mucha música, los Grammy podrían convertirse en históricos para algunas de las estrellas que se darán cita en la 68 edición que tiene lugar este domingo en Los Ángeles.

A continuación una guía con las claves para la gala organizada por la Academia de la Grabación:

PRIMER ÁLBUM DEL AÑO:

La categoría más importante de la gala, el Grammy del álbum del año, es uno de los que más expectativa genera, pero este 2026 genera más expectativa.

Ninguno de los ocho nominados ha conquistado esta categoría, aunque hay en la pelea gigantes como Justin Bieber, Lady Gaga o Kendrick Lamar.

Por otra parte Lamar y Bad Bunny podrían hacer historia por cuenta propia.

Si el disco del rapero GNX triunfa, Lamar se convertiría en el primer rapero en conquistar la categoría en solitario. Y si el DeBÍ TiRAR MáS FOToS del conejo malo se impone, haría historia como el primer álbum totalmente en español en llevarse el premio.

EL DATO:

Artistas con más nominaciones:

Kendrick Lamar - 9

Lady Gaga - 7

Bad Bunny - 6

Leon Thomas - 6

Sabrina Carpenter – 6

Fotos: Cortesía Academia de la Grabación, Netlfix, AFP y Reuters

CANCIONES MULTILINGÜES DEL AÑO

Tres de las ocho nominadas a mejor canción del año desafían la preponderancia del inglés en las principales categorías de los Grammys.

Las contagiosas Golden, del fenómeno de Netflix Las guerreras k-pop, y APT de ROSÉ & Bruno Mars, han tomado al mundo por asalto con sus letras en coreano e inglés, y un Grammy catapultaría a cualquiera de las dos como la primera canción bilingüe en ganar la estatuilla.

Bad Bunny podría también coronarse como el primer artista en ganar un Grammy con una canción en español gracias a su caribeño DTMF.

Foto: Netflix

NO HAY SEXTO MALO

El comediante sudafricano Trevor Noah regresará por sexta vez consecutiva como anfitrión de la transmisión, que debe marcar su despedida, informaron los organizadores.

Noah se estrenó en la fiesta de la música en 2021 en medio de la pandemia del covid, cuyas restricciones le dieron un aire sobrio a la que usualmente es una gala animada y festiva.

El comediante, que el año pasado lideró una gala marcada por los trágicos incendios de Los Ángeles, ha aderezado sus monólogos con sátiras políticas, equilibrando sus chistes con frivolidades del entretenimiento y comentarios sociales.

Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseosos de hacerlo juntos una última vez”, dijo el productor de los Grammys, Ben Winston, a The Hollywood Reporter.

NUEVAS CATEGORÍAS

Para la presente edición agregaron dos nuevas categorías a la plantilla pero también eliminaron una, dejando un total de 95.

Una estatuilla premiará el mejor álbum tradicional de country en respuesta al sentimiento de que el pop-country más moderno estaba imponiéndose sobre artistas con un sonido más puro.

Así la categoría de mejor álbum country ahora pasa a llamarse mejor álbum country contemporáneo.

La otra novedad es la de mejor portada de un álbum.

Estas adiciones refuerzan el compromiso de la Academia de la Grabación de reconocer un espectro más amplio del arte y honrar las variadas formas en que se crea y experimenta la música”, comunicó la Academia.

El último cambio fue la consolidación de las categorías para mejor paquete de grabación y mejor paquete en caja o edición especial limitada en una única, llamada mejor paquete de grabación.

LA ESTATUILLA REFRENDA EL ÉXITO

El rapero Kendrick Lamar encabeza el listado con nueve nominaciones, seguido por Lady Gaga, con siete. En tercer lugar figuran el puertorriqueño Bad Bunny, Sabrina Carpenter y el compositor de R&B Leon Thomas, cada uno con seis nominaciones.

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend- Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out - Clipse (Pusha T & Malice)

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas Chromakopia

- Tyler, The Creator

Grabación del Año (Reconoce la interpretación general de una canción)

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar with SZA

The Subway - Chappell Roan

APT. - Rose y Bruno Mars

Canción del Año (Reconocimiento a una composición)

Abracadabra -(Lady Gaga)

Anxiety - (Doechii)

APT. - (Rose y Bruno Mars)

DtMF - (Bad Bunny)

Golden (KPop Demon Hunters)

Luther - (Kendrick Lamar FT. SZA)

Manchild - (Sabrina Carpenter)

Wildflower – (Billie Eilish)

Mejor Artista Revelación:

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Raesombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Mejor Interpretación Pop Solista:

Daisies - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo:

Defying Gravity - Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden (KPop Demon Hunters) - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela - KATSEYE

APT. - Rose y Bruno Mars

30 For 30 - SZA with Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

Swag - Justin Bieber

Man's Best Friend - Sabrina Carpenter

Something Beautiful - Miley Cyrus

Mayhem - Lady Gaga

I've Tried Everything but Therapy (Part 2) - Teddy Swims

Mejor Álbum De Rap:

Let God Sort Em Out - Clipse (Pusha T & Malice)

Glorious - GloRia

God Does Like Ugly - JID

GNX - Kendrick Lamar

Chromakopia - Tyler, The Creator

Mejor Interpretación Rap:

Outside - Cardi B

Chains & Whips - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Anxiety - Doechii

tv off - Kendrick Lamar

featuring Lefty Gunplay

Darling, I - Tyler, The Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor Video Musical:

Manchild - Sabrina Carpenter

So Be It - Clipse

Anxiety - Doechii

Love - OK Go

Young Lion - Sade

