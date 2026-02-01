Billie Eilish lanza fuerte mensaje contra ICE en los Grammys; "nadie es ilegal en tierra robada"

La entrega de los Premios Grammy 2026 dejó uno de los discursos políticos más comentados de la noche cuando Billie Eilish subió al escenario para recibir el premio a Mejor Canción del Año por Wildflower.

Desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, la artista utilizó su discurso de aceptación para pronunciar un mensaje a favor de las personas migrantes en Estados Unidos y para criticar abiertamente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La ceremonia se celebró el domingo 1 de febrero de 2026 y reunió a algunas de las figuras más influyentes de la música internacional. En ese contexto, el mensaje de Eilish destacó por alejarse del agradecimiento protocolario y centrarse en un posicionamiento político explícito.

“Nadie es ilegal en tierra robada”: Billie Eilish

Durante su intervención, Billie Eilish afirmó ante la audiencia:

“Nadie es ilegal en tierra que fue robada.”

La frase fue pronunciada mientras la cantante reiteraba el mensaje que había mostrado previamente en la alfombra roja, donde posó ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro con la leyenda “ICE Out” (“Fuera ICE”).

El accesorio fue visible desde su llegada al recinto y se convirtió en uno de los elementos más comentados de su aparición pública durante la gala.

Billie Eilish recibe su grammy a Mejor Canción Grosby Group

Un llamado a alzar la voz

En su discurso, la artista señaló que, pese al reconocimiento recibido, consideraba necesario utilizar el momento para hacer un llamado colectivo:

“Sólo tenemos que seguir luchando, y hablar, y protestar, y nuestras voces realmente importan, y las personas importan.”

Más adelante, reforzó ese mensaje al señalar que, aunque no siempre es fácil saber cómo actuar frente al contexto actual, considera fundamental mantener una postura activa desde el espacio público y cultural.

La intervención de Eilish ocurrió mientras sostenía el gramófono junto a su hermano y colaborador habitual, FINNEAS, con quien comparte la autoría de gran parte de su discografía.

El contexto del mensaje

La cantante también hizo referencia, durante su mensaje, a protestas contra redadas migratorias y a casos de violencia vinculados a manifestaciones en contra del ICE, mencionados en su discurso como parte del contexto que la motivó a alzar la voz.

Sus declaraciones se dieron sin detallar investigaciones oficiales ni procesos judiciales, en un formato propio de una intervención pública dentro de un evento cultural.

El uso del escenario de los Grammy para emitir mensajes políticos no es inédito, pero sí poco frecuente en discursos de aceptación de categorías principales como Canción del Año.

Wildflower y el reconocimiento de la Academia

El premio a Mejor Canción del Año reconoce la composición de Wildflower, uno de los temas centrales del más reciente trabajo discográfico de Billie Eilish. La categoría distingue a los compositores de la obra y suele ser considerada una de las más relevantes de la noche.

Con este reconocimiento, Eilish suma un nuevo galardón a una trayectoria marcada por premios y nominaciones desde su debut, consolidándose como una de las voces más influyentes de su generación dentro del pop contemporáneo.

Una alfombra roja con mensaje político

Antes de la ceremonia, la artista ya había llamado la atención durante su paso por la alfombra roja. El pin ICE Out fue interpretado como una declaración directa contra la agencia federal de migración y se convirtió en tema de conversación en transmisiones y coberturas previas al evento.

La elección de portar el mensaje desde ese momento reforzó la idea de que su discurso no sería improvisado, sino parte de una postura pública asumida de manera consciente durante la gala.