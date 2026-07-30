¿Los Grammy borraron los videos de BTS? Desaparecen sus actuaciones tras revelar no participarán en premiación

BTS tal parece que no tiene contento a los Grammy luego de que los videos de sus presentaciones de “Dynamite” y “Butter” aparentemente desaparecieran del sitio oficial de la premiación. La situación llamó la atención de ARMY, pues ambas actuaciones eran parte del archivo digital de la Academia de la Grabación.

Desde el jueves, los enlaces correspondientes a los espectáculos ofrecidos por la agrupación surcoreana muestran páginas de error. Aunque algunos seguidores aseguran que el contenido fue eliminado, por ahora no existe una confirmación que permita saber si los videos se borraron definitivamente o solamente dejaron de funcionar por un problema técnico.

BTS en la entrega de los Grammy. REUTERS

¿Los Grammy borraron las presentaciones de BTS?

Las dudas comenzaron cuando los fans intentaron reproducir las actuaciones de “Dynamite”, presentada en 2020, y “Butter”, interpretada en 2021. Al ingresar a los enlaces, descubrieron que ninguno de los dos videos estaba disponible.

Habitualmente, la Academia de la Grabación conserva en su página las presentaciones realizadas durante las diferentes ediciones de los Premios Grammy. Por esta razón, la ausencia de ambos materiales no pasó inadvertida y rápidamente provocó comentarios en redes sociales.

AFP

Hasta el momento, los organizadores de la ceremonia no han explicado qué sucedió con las actuaciones. Tampoco han confirmado si se tomó la decisión de retirarlas o si se trata de una falla temporal dentro de la plataforma. Sin embargo, los clips sí se pueden ver en el canal de YouTube de la agrupación.

Ante la falta de información oficial, algunos usuarios relacionaron lo ocurrido con la reciente postura adoptada por los integrantes de BTS respecto a los premios.

¿Por qué BTS decidió no participar en los Grammy?

Los siete miembros del grupo anunciaron que no presentarían su música para ser considerada en la próxima edición de los Grammy. La decisión fue compartida a través de sus redes sociales, donde señalaron que “esperan que la música pueda ser escuchada y apreciada por lo que es, más allá de la región o el idioma”.

Horas después del anuncio, Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, reaccionó mediante un comunicado. En el mensaje aseguró estar “entristecido al saber que BTS había optado por no participar en el proceso de los Premios Grammy este año”, aunque también indicó que comprendía y respetaba la postura del grupo.

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La cercanía entre ambos acontecimientos alimentó las especulaciones entre los seguidores. Sin embargo, no existen pruebas de que la supuesta eliminación de los videos sea una respuesta directa a la decisión de BTS.

La nueva categoría de música pop asiática causó críticas

Esta controversia también se produce después de que la Academia de la Grabación anunciara la creación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

El nuevo reconocimiento está dirigido a la música proveniente de países como Corea del Sur, China y Japón. Aunque su objetivo sería dar mayor visibilidad a los artistas asiáticos, la propuesta recibió críticas desde su presentación.

BTS Especial

Parte del público considera que esta categoría podría limitar las oportunidades de los representantes del K-pop y otros géneros de la región. La preocupación es que sean colocados únicamente dentro de este apartado, en lugar de competir bajo las mismas condiciones en categorías generales de los Grammy.

Por ahora, ARMY permanece a la espera de una explicación sobre el destino de las presentaciones de “Butter” y “Dynamite”. Mientras la Academia de la Grabación no se pronuncie, no es posible afirmar que los videos hayan sido borrados de manera intencional.