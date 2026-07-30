“No todo vale”: Ester Expósito rompe el silencio; demandará por rumores falsos sobre su vida amorosa

Ester Expósito decidió hablar públicamente después de varios días en los que su nombre apareció ligado a rumores sobre sus relaciones sentimentales y a publicaciones que, según ella, no tienen ninguna relación con la realidad.

La actriz española compartió un comunicado en redes sociales en el que explicó por qué decidió pronunciarse y confirmó que emprenderá acciones legales contra quienes difundan información falsa sobre su vida privada.

Ester Expósito anunció acciones legales por los rumores sobre su vida personal. IG ester_exposito

Los rumores que llevaron a Ester Expósito a responder

La protagonista de Élite aseguró que durante los últimos meses, y especialmente en los días recientes, se han multiplicado historias y titulares que buscan perjudicarla. Por ello, dijo que esta vez no dejará pasar la situación y recurrirá a la vía legal.

Entre los temas que más se compartieron aparecieron publicaciones relacionadas con su antigua relación con el actor mexicano Alejandro Speitzer.

En ellas se hablaba de supuestos motivos económicos detrás de la ruptura y de presuntas exigencias financieras, versiones que rápidamente comenzaron a replicarse entre distintos perfiles.

A esto se sumaron nuevas especulaciones sobre su vida personal y los constantes comentarios que, desde hace varios meses, la relacionan con el futbolista Kylian Mbappé.

Aunque ese supuesto romance ha generado interés en redes sociales, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación.

Fue la suma de todas esas publicaciones lo que llevó a la actriz a compartir un mensaje para desmentir lo que calificó como información falsa.

Ester Expósito reaccionó a los rumores sobre sus relaciones sentimentales. Grosby

Esto dice el fuerte mensaje de Ester Expósito

En su comunicado, Ester Expósito lamentó que en internet circulen historias que, según explicó, no corresponden con la realidad y terminan afectando su imagen.

La actriz aseguró que en los últimos días se han compartido publicaciones creadas para ensuciar su nombre y construir narrativas falsas sobre su vida privada.

También expresó su preocupación por la facilidad con la que ese tipo de contenido se difunde en redes sociales, donde muchas veces las versiones sin comprobar alcanzan una gran cantidad de personas en poco tiempo.

Por ello, afirmó que decidió hacer pública su postura y dejar claro que no piensa seguir guardando silencio frente a ese tipo de situaciones.

“No todo vale”, resumió su postura frente a los rumores que han circulado durante los últimos días.

La actriz respondió a las publicaciones falsas que circulan en redes sociales. IG ester_exposito

La actriz confirma que acudirá a los tribunales

Además de desmentir las versiones que se han viralizado, Ester Expósito anunció que ya trabaja junto a sus abogados para tomar medidas contra quienes resulten responsables de difundir ese tipo de contenidos.

La actriz explicó que utilizará las herramientas legales a su alcance para defender su imagen y frenar la propagación de publicaciones que considera difamatorias.

Aunque no mencionó a personas, cuentas o medios específicos, dejó claro que su intención es actuar contra quienes hayan contribuido a difundir información falsa sobre su vida personal.

Hasta ahora tampoco ha dado detalles sobre cuándo comenzarán esas acciones legales ni si ya existe algún procedimiento en marcha.

Ester Expósito explicó por qué decidió romper el silencio. IG ester_exposito

La exposición de su vida privada ha crecido en los últimos años

Desde que alcanzó fama internacional gracias a Élite, Ester Expósito se ha convertido en una de las actrices españolas con mayor presencia en redes sociales y una de las figuras más seguidas del entretenimiento.

Su carrera también la ha llevado a participar en películas, series y campañas para importantes firmas de moda, mientras que cada una de sus apariciones públicas suele generar conversación entre sus seguidores.

Esa popularidad también ha hecho que su vida sentimental despierte un interés constante. A lo largo de los últimos años ha sido relacionada con distintas figuras del entretenimiento y del deporte, aunque en varias ocasiones ha preferido mantener ese aspecto de su vida fuera del foco público.