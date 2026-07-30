¡Excelsa encontró a su hijo! Bárbara Torres se reúne con el verdadero Maradonio; así luce el actor

Maradonio volvió a encontrarse con Bárbara Torres, actriz que da vida a Excelsa, varios años después de haber trabajado juntos en La Familia P. Luche. La famosa se mostró sorprendida y emocionada al descubrir que frente a ella se encontraba Mateo Gibrán, el verdadero actor que dio vida a su hijo en la serie.

El encuentro llamó la atención porque durante los últimos meses aparecieron varios jóvenes que aseguraban haber interpretado al personaje. Sin embargo, Mateo se había mantenido lejos de la televisión y de las redes sociales, por lo que existían muchas dudas sobre su identidad y lo que había sucedido con él.

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Bárbara Torres se reencuentra con el verdadero Maradonio

Gracias al creador de contenido Jorge Armando fue posible reunir nuevamente a los actores. Para mantener la sorpresa, Bárbara Torres entró con los ojos cerrados a un establecimiento sin saber quién la esperaba en el interior.

Cuando le permitieron mirar, la actriz reconoció inmediatamente a Mateo y se acercó para abrazarlo. Al observar cuánto había crecido y notar que todavía conserva algunos rasgos de su infancia.

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"Eres igualito", gritaba la famosa.

Junto al joven también estuvo su padre, a quien Torres identificó enseguida. La intérprete recordó que él acompañaba a Mateo durante las grabaciones, al igual que una hermana del entonces niño actor.

Durante la conversación, Bárbara quiso saber qué había sido de su compañero después de La Familia P. Luche. También aprovechó el momento para hablar sobre las personas que afirmaron ser el verdadero Maradonio.

"Habíamos estado viendo, primero fue el niño que dijo que era Maradonio y luego no, ahora salió otro niño que decía que era Maradonio... todos quieren ser tú. Estuvimos tratando de localizarte. Un encuentro histórico. ¿Qué sientes que todos quieran ser tú?".

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Con una sonrisa y tomando la situación como un reconocimiento, Mateo contestó:

"Bonito, porque todos quieren sentirse yo y... nada más yo".

¿Qué pasó con Mateo Gibrán después de La Familia P. Luche?

Actualmente, Mateo Gibrán tiene poco más de 19 años y permanece alejado de los reflectores. Aunque de niño apareció frente a las cámaras, ahora se dedica a trabajar detrás de ellas, pues encontró en la fotografía una de sus principales pasiones.

Por ahora no tiene planes para regresar a la actuación, aunque tampoco descarta completamente esa posibilidad.

Captura de pantalla

Uno de los detalles que más sorprendió a los seguidores fue el parecido que Mateo todavía conserva con el pequeño Maradonio. El personaje es especialmente recordado por la escena en la que recita un poema dedicado a las madres, momento que con el paso del tiempo se volvió popular en redes sociales.

El verdadero Maradonio abrió una cuenta de Instagram

Después de mantenerse durante años fuera de la atención pública, Mateo abrió una cuenta de Instagram. En este perfil publicó una fotografía antigua junto a su padre, tomada durante la época en la que participaba en La Familia P. Luche.

La imagen también sirvió para confirmar que él fue el niño que interpretó a Maradonio, el hijo de Excelsa.