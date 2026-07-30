El adiós de Dani Rojas: La despedida del AFC Richmond ante la nueva aventura de Cristo Fernández

La ficción y la realidad volvieron a cruzarse en el universo del fútbol y el entretenimiento. El AFC Richmond, equipo ficticio de la Liga Premier de la serie Ted Lasso, ha decidido dar un adiós digno a una de sus estrellas: al delantero mexicano Dani Rojas protagonizado por el actor tapatío Cristo Fernández.

A través de un posteo en redes sociales del equipo inglés anunciaron la partida de su jugador estrella para incorporarse a un equipo de Estados Unidos: El Paso Locomotive FC de la USL Championship, un club tejano de la vida real donde Fernández ya ha sido contratado como jugador.

En el mensaje institucional, la directiva del conjunto londinense dedicó unas palabras de agradecimiento al atacante, recordando el carisma y la energía que aportó al vestidor desde su llegada a la plantilla dirigida por Ted Lasso.

"Hoy nos despedimos de una de las sonrisas más brillantes que jamás haya vestido la camiseta del Richmond. Desde el primer día, Dani aportó pasión, energía y alegría a cada sesión de entrenamiento y a cada partido", señaló la institución en su comunicado oficial.

Asimismo, la entidad destacó el rol fundamental del personaje dentro del terreno de juego y su conexión con la afición en el estadio de Nelson Road: "No solo marcó goles; inspiró a sus compañeros, motivó a la afición y encarnó todo lo que representa este club". La despedida concluyó con una de las frases emblemáticas del equipo: "Una vez un Greyhound, siempre un Greyhound. Gracias por todo, Dani. Siempre tendrás un hogar en Nelson Road".

¿Dónde ver y cuándo se estrena la nueva temporada de Ted Lasso?

El anuncio de la partida de Dani Rojas se produce a escasos días del lanzamiento del nuevo ciclo de la producción Ted Lasso. La cuarta temporada de Ted Lasso se estrenará de forma global el próximo miércoles 5 de agosto de 2026.

Esta nueva entrega presentará un giro argumental en su historia, enfocando la narrativa principal en el desarrollo de un equipo de fútbol femenino dentro de la estructura del club.

Todas las temporadas se pueden observar en el servicio de streaming Apple TV+.