Así es Brian May: Dios del rock, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica

Así es Brian May: un Dios del rock, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica. La figura del músico lleva en la cultura popular desde la década de los años 70; sin embargo, pocos conocen que detrás de sus poderosos acordes de guitarra, está también el alma de un científico.

Al presenciar los riffs iniciales de himnos intergeneracionales del calibre de "We Will Rock You" o al escuchar el complejo solo de "Bohemian Rhapsody", es fácil asumir de manera automática que la vida de este virtuoso de las seis cuerdas ha estado volcada única y exclusivamente al desenfreno, los escenarios y la mitología clásica del rock and roll.

Pero detrás de esa fachada de leyenda de la música se esconde una de mente intelectual; Brian May es un fanático del universo y la ciencia, un observador de las estrellas que le gusta analizar ecuaciones de física matemática.

Brian May, guitarrista de Queen y astrofísico brianmay.com

¿Por qué Brian May estudió Astrofísica?

Desde una edad muy temprana, Brian May demostró una curiosidad por comprender el funcionamiento del mundo físico que lo rodeaba. Esta inclinación fue incentivada por su padre, Harold May, quien trabajaba como ingeniero electrónico en el Ministerio de Aviación británico.

En esa época, el mundo entero vivía bajo el influjo de la carrera espacial entre las superpotencias y el auge de los primeros satélites artificiales. Inspirado por este contexto de exploración científica, el futuro guitarrista de Queen decidió matricularse en el Imperial College London a finales de los años sesenta.

Su objetivo académico era cursar la licenciatura en Ciencias con especialización en Física y Matemáticas. Su rendimiento fue sobresaliente, lo que le permitió graduarse con honores y obtener de inmediato una propuesta para continuar sus estudios a nivel de posgrado mediante el desarrollo de una tesis doctoral enfocada en la espectroscopía del polvo interestelar y el análisis de la luz zodiacal.

Durante la primera mitad de los años setenta, el joven científico compaginaba sus mediciones ópticas con los ensayos de una incipiente banda musical que había formado junto a sus amigos de la universidad.

Brian May, guitarrista de Queen y astrofísico ESO.org

¿Qué opinaba Queen de los estudios de Brian May?

Freddie Mercury solía bromear de forma recurrente sobre el carácter excesivamente serio y meticuloso de May.

A pesar de los chistes cotidianos, el cantante sentía un profundo respeto por la inteligencia estructural de su socio creativo; por su parte, Roger Taylor y John Deacon veían en esta formación científica una ventaja competitiva de valor técnico.

Conviene recordar que el bajista también poseía una mente técnica brillante, habiéndose graduado con honores en Ingeniería Electrónica en el mismo Chelsea College de Londres.

La pausa en sus estudios académicos por Queen

de investigación en revistas científicas, Queen comenzó a despegar gracias a sus álbumes y al sencillo "Killer Queen" , que estaba escalando a toda velocidad los primeros puestos de las listas internacionales.

El éxito comercial inminente exigía que la banda se embarcara en giras promocionales por Estados Unidos, Japón y Europa, lo que hacía imposible que el guitarrista continuara encerrado en los laboratorios.

Ante la mirada atónita de sus asesores académicos, Brian May tomó la decisión de dedicarse de tiempo completo a la música y a Queen, abandonando la Astrofísica. Durante los siguientes 30 años, esa pausa temporal se transformó en la creación de una de las discografías más influyentes de la historia de la música.

Brian May, guitarrista de Queen y astrofísico brianmay.com

Brian May: doctor en Astrofísica y colaborador de la NASA

En 2006, Brian May retomó sus estudios de doctorado en Astrofísica, bajo la mentoría del astrónomo Michael Rowan-Robinson. Para sorpresa de la comunidad científica, la investigación original del guitarrista mantenía vigencia debido a que pocos astrónomos contemporáneos se habían dedicado a estudiar la luz zodiacal con esa metodología específica durante los años intermedios.

Tras pasar meses enteros actualizando la bibliografía del documento oficial, recalculando los modelos matemáticos con las nuevas herramientas informáticas disponibles y sometiéndose a revisiones de los comités, el músico entregó formalmente su tesis titulada "Un estudio de las velocidades radiales en la nube de polvo zodiacal".

En agosto de 2007, defendió con éxito su tesis doctoral y se le otorgó oficialmente el título de Doctor en Astrofísica a Brian May.

Además de convertirse en doctor, May colaboró con el equipo científico de la misión espacial OSIRIS-REx de la NASA, una iniciativa diseñada para enviar una sonda automática hasta el asteroide cercano a la Tierra denominado Bennu, recolectar muestras físicas de su suelo superficial rica en compuestos de carbono y traerlas de regreso a nuestro planeta para su análisis en laboratorios terrestres.

Por si fuera poco, el guitarrista fue coautor del libro de divulgación titulado "¡Bang! La historia completa del universo", junto a Sir Patrick Moore y el astrofísico Chris Lintott. Posteriormente, fundó su propia editorial especializada en revivir el coleccionismo estereoscópico.

A través de este proyecto editorial, publicó el libro "The Cosmic Tourist", una guía visual interactiva que invita al lector a realizar un viaje a través de cien paradas obligatorias del universo conocido utilizando visores tridimensionales especiales diseñados por el propio músico.

El guitarrista de Queen trasciende no solo las fronteras de la música, sino también las de la ciencia. Brian May es un dios del rock, pero también una mente brillante que se niega a aceptar que la pasión artística y el rigor de la investigación científica deban correr por vías separadas.