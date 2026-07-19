¿Qué descubrió Brian May? La historia del guitarrista de Queen que también es astrofísico

Brian May es reconocido en todo el mundo por ser el legendario guitarrista de Queen, una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Sin embargo, además de conquistar los escenarios con su música, el británico también ha destacado en otro ámbito muy distinto: la ciencia.

Con motivo de su cumpleaños, recordamos una de las facetas menos conocidas del músico: su carrera como astrofísico, una pasión que comenzó desde su juventud y que lo llevó a realizar investigaciones sobre el espacio e incluso a colaborar en importantes misiones científicas.

¿Brian May tiene un título universitario?

Brian May nació el 19 de julio de 1947 en Hampton, Reino Unido. Desde muy joven mostró un gran interés por la ciencia, especialmente por la Física y la Astronomía.

En 1965 ingresó al Imperial College de Londres, una de las universidades más prestigiosas del mundo, donde estudió Física y Astronomía. Se graduó en 1968, pero poco después dejó en pausa su carrera científica para dedicarse por completo a Queen, banda con la que alcanzó fama internacional.

A pesar del éxito musical, nunca abandonó su pasión por la ciencia. En 2006 retomó sus estudios de doctorado y, un año después, presentó su tesis titulada "Radial Velocities in the Zodiac Dust Cloud" ("Velocidades radiales en la nube de polvo zodiacal"), con la que obtuvo el grado de doctor en Astrofísica.

¿Brian May que descubrio?

Uno de los trabajos científicos más importantes de Brian May estuvo relacionado con el polvo interplanetario, conocido también como polvo zodiacal.

Su investigación se centró en analizar el movimiento de las diminutas partículas que forman esta nube de polvo espacial mediante técnicas de espectroscopia realizadas desde la Tierra.

Gracias a este estudio, May pudo demostrar cómo la luz del Sol interactúa con estas partículas y concluyó que el polvo se desplaza alrededor del Sol en la misma dirección que la Tierra. Este trabajo fue la base para obtener su doctorado y es considerado una valiosa aportación al estudio del Sistema Solar.

¿Qué descubrió Brian May? La historia del guitarrista de Queen que también es astrofísico Foto: Canva / Ilustrativa

¿Brian May trabajó para la NASA?

Brian May ha colaborado con científicos en importantes proyectos relacionados con la exploración espacial. Uno de ellos fue la misión OSIRIS-REx, dedicada a recolectar muestras del asteroide Bennu. En este proyecto, el músico participó en la creación de imágenes estereoscópicas que ayudaron a visualizar la superficie del asteroide con mayor detalle.

Además, en 2019 colaboró con la misión New Horizons, contribuyendo al procesamiento y la visualización de imágenes obtenidas durante la exploración de objetos situados en los límites del Sistema Solar.

¿Qué descubrió Brian May? La historia del guitarrista de Queen que también es astrofísico Foto: Paul Bonser / SOPA Images via ZUMA Press Wire / grosbygroup.com

Brian May ha demostrado que el talento puede trascender escenarios. Mientras millones de personas lo recuerdan por los inolvidables éxitos de Queen, el músico también ha dejado huella en la ciencia gracias a su trabajo como astrofísico y a sus contribuciones en la investigación espacial.